Turkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqda
Turkiyaning Istanbul shahridagi Okan universiteti shifoxonasida bemorning kasallangan o‘ng qulog‘i o‘rniga adashib chap qulog‘iga jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgani haqida xabar berildi. Bu haqda «Akşam» va boshqa turk nashrlari yozdi.
Ma’lum qilinishicha, Koҗaeli viloyatining Gebze tumanida yashovchi Murat Tarakchi o‘ng qulog‘idagi o‘rta quloqda suyuqlik to‘planishi sababli Istanbulning Tuzla tumanidagi Okan universiteti shifoxonasiga murojaat qilgan. Tekshiruvlardan so‘ng unga o‘ng qulog‘ida jarrohlik amaliyoti o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Biroq Tarakchining aytishicha, operatsiya vaqtida uning o‘ng qulog‘i o‘rniga chap qulog‘iga naycha o‘rnatilgan. U narkozdan uyg‘ongach, chap qulog‘ida kuchli og‘riqni his qilgan va aynan shu qulog‘iga muolaja qilinganini bilgan. Shundan so‘ng xato tibbiy xodimlarga ma’lum bo‘lgan.
Xabarlarga ko‘ra, tibbiy guruh o‘sha kuni bemorni yana umumiy narkoz ostida operatsiya qilgan va bu safar kerakli — o‘ng qulog‘iga muolaja o‘tkazilgan. Shu tariqa Tarakchi bir kunning o‘zida ikki marta umumiy narkoz olgan.
Tarakchi shifokorlarning xatosidan norozi bo‘lib, shifoxona va tibbiyot xodimlari ustidan shikoyat qilgan. Uning advokati voqeani «noto‘g‘ri tomonda amalga oshirilgan jarrohlik» sifatida baholab, huquqiy jarayon boshlanganini bildirgan. Bemor esa operatsiyalardan keyin qulog‘ida shang‘illash, eshitish va muvozanat bilan bog‘liq muammolar kuzatilayotganini da’vo qilgan.
Okan universiteti shifoxonasi ma’muriyati esa davom etayotgan huquqiy jarayon sababli hozircha izoh bermasligini ma’lum qilgan. Shu bois bemor bildirgan ayrim oqibatlar va xatoga oid holatlar hozircha yakuniy huquqiy xulosa sifatida emas, uning da’volari sifatida ko‘rilmoqda.
Izohlar 0
…