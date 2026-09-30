Turkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqda

·10·Dunyo
Turkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqda

Turkiyaning Istanbul shahridagi Okan universiteti shifoxonasida bemorning kasallangan o‘ng qulog‘i o‘rniga adashib chap qulog‘iga jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgani haqida xabar berildi. Bu haqda «Akşam» va boshqa turk nashrlari yozdi.

Ma’lum qilinishicha, Koҗaeli viloyatining Gebze tumanida yashovchi Murat Tarakchi o‘ng qulog‘idagi o‘rta quloqda suyuqlik to‘planishi sababli Istanbulning Tuzla tumanidagi Okan universiteti shifoxonasiga murojaat qilgan. Tekshiruvlardan so‘ng unga o‘ng qulog‘ida jarrohlik amaliyoti o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Biroq Tarakchining aytishicha, operatsiya vaqtida uning o‘ng qulog‘i o‘rniga chap qulog‘iga naycha o‘rnatilgan. U narkozdan uyg‘ongach, chap qulog‘ida kuchli og‘riqni his qilgan va aynan shu qulog‘iga muolaja qilinganini bilgan. Shundan so‘ng xato tibbiy xodimlarga ma’lum bo‘lgan.

Xabarlarga ko‘ra, tibbiy guruh o‘sha kuni bemorni yana umumiy narkoz ostida operatsiya qilgan va bu safar kerakli — o‘ng qulog‘iga muolaja o‘tkazilgan. Shu tariqa Tarakchi bir kunning o‘zida ikki marta umumiy narkoz olgan.

Okan Universiteti shifoxonasi binosi va qo‘lida hujjat tutgan erkak tasvirlangan.

Tarakchi shifokorlarning xatosidan norozi bo‘lib, shifoxona va tibbiyot xodimlari ustidan shikoyat qilgan. Uning advokati voqeani «noto‘g‘ri tomonda amalga oshirilgan jarrohlik» sifatida baholab, huquqiy jarayon boshlanganini bildirgan. Bemor esa operatsiyalardan keyin qulog‘ida shang‘illash, eshitish va muvozanat bilan bog‘liq muammolar kuzatilayotganini da’vo qilgan.

Okan universiteti shifoxonasi ma’muriyati esa davom etayotgan huquqiy jarayon sababli hozircha izoh bermasligini ma’lum qilgan. Shu bois bemor bildirgan ayrim oqibatlar va xatoga oid holatlar hozircha yakuniy huquqiy xulosa sifatida emas, uning da’volari sifatida ko‘rilmoqda.

Okan universitetiMurat TarakchiKoҗaeli viloyatiTuzla tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiTo‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildi14 sentabr 11:01Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandi18 avgust 15:16Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi18 avgust 17:23Shifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdiShifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdi28 iyul 18:5351 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Jarroh bemorning talog‘i o‘rniga jigarini olib tashladiJarroh bemorning talog‘i o‘rniga jigarini olib tashladi14 may 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota