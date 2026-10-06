Toshkentda avtobusni eshigini ochib boshqargan haydovchi jazolandi

·30·Jamiyat
Toshkentda avtobusni eshigini ochib boshqargan haydovchi jazolandi

Toshkentda avtobus harakatlanayotgan paytda eshiklarini ochiq qoldirgan haydovchiga nisbatan intizomiy chora ko‘rildi. Bu haqda «Toshshahartransxizmat» AJ ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, ijtimoiy tarmoqlarda avtobus haydovchisi yo‘lovchilar xavfsizligi talablariga rioya qilmagani haqida murojaat tarqalgan. Mas’ullar ushbu holatni o‘rganib chiqqan.

Tekshiruv jarayonida 4 oktyabr kuni haydovchi O.E. texnik jihatdan soz avtobusni harakat vaqtida eshiklarini yopmasdan boshqargani aniqlangan. Shuningdek, u lavozim yo‘riqnomasida belgilangan talablarni buzgan.

Holat yuzasidan haydovchiga intizomiy jazo qo‘llangan. 5 oktyabrdagi 88-son buyruqqa asosan uning oylik maoshining 10 foizi miqdorida jarima belgilangan.

«Toshshahartransxizmat» yo‘lovchilar xavfsizligi, avtobuslardan foydalanish qoidalari va haydovchilarning xizmat vazifalariga mas’uliyat bilan yondashishini nazorat qilish kuchaytirilishini ma’lum qildi.

12-avtobus saroyi rahbariyati esa yuzaga kelgan noqulayliklar uchun yo‘lovchilardan uzr so‘ragan. Korxona bunday holatlar yana takrorlanmasligi uchun nazorat choralarini kuchaytirgan.

Toshshahartransxizmatintizomiy jazoToshkentda avtobus harakatiavtobus haydovchisi O.E.
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydan mast chiqqan 60 yoshli erkak avtobusni olib qochdiTo‘ydan mast chiqqan 60 yoshli erkak avtobusni olib qochdi4 oktabr 19:01Xudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandiXudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandiBugun 15:05Toshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandiToshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandiBugun 13:39«Biz qatori odam qolmadi»: 100 yoshdan oshgan aka-singilning ko‘zga yosh keltiruvchi suhbati«Biz qatori odam qolmadi»: 100 yoshdan oshgan aka-singilning ko‘zga yosh keltiruvchi suhbatiBugun 11:13Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariSkuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablariBugun 10:18Centrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishiCentrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishiBugun 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi