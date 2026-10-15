Toshkentda iflos avtobus uchun uch nafar mexanik jarimaga tortildi

·38·Jamiyat
Toshkentda iflos avtobus uchun uch nafar mexanik jarimaga tortildi

Toshkentda 66-sonli avtobus salonining sanitariya holati talabga javob bermagani uchun uch nafar navbatchi mexanikning oylik maoshidan 10 foiz miqdorida jarima undirildi. Bu haqda “Toshshahartransxizmat” AJ ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 13 oktyabr kuni Telegram'da “12-avtobus saroyi” filialiga qarashli 205-saroy raqamli avtobusning salon holati tanqid qilingan. Mazkur avtobus 66-sonli “Yo‘ldosh 17-mavzesi – Toshkent vokzali” yo‘nalishida harakatlanadi.

Murojaat o‘rganilganidan so‘ng avtobus yo‘nalishdan qaytgach, yuvish shoxobchasida to‘liq yuvilgan. Salonning ichki qismi ham maxsus tozalash vositalari yordamida sanitariya talablariga muvofiq tozalangan.

Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan navbatchi mexaniklar X. D., R. V. va O‘. A. bilan tushuntirish ishlari olib borilib, ulardan yozma izohlar olingan. Shundan keyin uch nafar xodimga nisbatan oylik ish haqining 10 foizi miqdorida jarima qo‘llangan.

“Toshshahartransxizmat” AJ avtobuslarning sanitariya holatini doimiy nazorat qilish, yo‘lovchilarga qulay xizmat ko‘rsatish va bunday holatlar takrorlanishining oldini olish bo‘yicha choralar ko‘rilishini bildirgan.

“12-avtobus saroyi” filiali yuzaga kelgan noqulayliklar uchun yo‘lovchilardan uzr so‘ragan.

Toshshahartransxizmat AJ66-sonli avtobussanitariya holati12-avtobus saroyi filiali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiTelegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildi19 avgust 15:43Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadi8 avgust 21:30Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandi10 iyun 05:08Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdi4 iyul 11:45Toshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildiToshkentda parkovka pulini to‘lamaganlarni jarimaga tortish taklif etildi14 iyul 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?