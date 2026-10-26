Namanganda 104 yoshni qarshi olgan Ahmadjon ota 130 dan ziyod avlodlari ardog‘ida (video)

·0·Jamiyat
Namanganda 104 yoshni qarshi olgan Ahmadjon ota 130 dan ziyod avlodlari ardog‘ida (video)

Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on tumanida yashovchi Ahmadjon ota Mallaboyev bugungi kunda bir asrlik to‘siqdan oshib, 104 yoshning muborak gashtini surmoqda. Rasmiy hujjatlariga ko‘ra, 1922 yilning 17 martida Chortoq shahrida tavallud topgan tabarruk otaxon yurtimizdagi eng keksa va hurmatli insonlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Umri davomida halol mehnat qilib, el-yurt xurmatiga sazovor bo‘lgan nuroniy otaxon hozirda katta xonadon to‘rida, farzandlari, nabiralari va chevaralarining mehr-muhabbati og‘ushida shukronalik bilan hayot kechirmoqda.

134 nafar farzand, nabira va chevaraning suyanchig‘i

Ahmadjon ota o‘z hayoti davomida ulkan va ahil bir shajaraga asos solgan:

  • 9 nafar o‘g‘ilning panohi: Otaxon dunyoga keltirgan 10 nafar o‘g‘il farzanddan bugungi kunda 9 nafari hayot bo‘lib, ota duosini olib kelmoqda;

  • 40 nabira va 85 chevara: Xonadonning quvonchi bo‘lmish nabiralar soni 40 nafarga, chevaralar esa 85 nafarga yetgan;

  • Ulkan avlod ardog‘ida: Jami 130 dan ortiq bevosita avlodga bosh bo‘lib turgan nuroniyning xonadoni har doim to‘y-tantanalar, shodiyonalar va fayzli suhbatlar bilan gavjum.

Asr tengdoshining fayzli keksaligi

Otaxonning pasport ma’lumotlari va uning bugungi tetik holati ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘pchilikning havasini uyg‘otmoqda:

  • 1922 yil 17 mart: Otaxon 20-asrning boshlarida, murakkab tarixiy davrda tug‘ilib, ne-ne og‘ir sinovlar, urush va tiklanish yillarini mardonavor yengib o‘tgan;

  • Xotirjamlik va sog‘lik: Yoshi bir asrdan oshgan bo‘lsa-da, otaxon o‘z oila a’zolari davrasida samimiy suhbat qurib, yoshlarga doimo tinchlik, omonlik va shukronalik tilab duo qilmoqda;

  • Ezgu tilaklar: Eldoshlarimiz bunday tabarruk insonning umriga yanada baraka tilab, har bir insonga shunday ulug‘ yoshlarga yetib, avlodlar qurshovida keksalik gashtini surishni niyat qilmoqda.

Ahmadjon ota Mallaboyev haqida qisqacha ma’lumot

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

To‘liq ism-sharifi

Mallaboyev Ahmadjon

Tug‘ilgan sanasi va joyi

1922 yil 17 mart, Chortoq shahri

Yashash manzili

Namangan viloyati, Uchqo‘rg‘on tumani

Yoshi

104 yoshda

Farzandlari

10 nafar o‘g‘il (9 nafari hayot)

Nabira va chevaralari

40 nafar nabira, 85 nafar chevara

Ahmadjon MallaboyevUchqo‘rg‘on tumaniNamangan viloyatiUzoq umr ko‘ruvchilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildiNamanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildi6 oktabr 20:00Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)29 sentabr 05:39Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdi27 sentabr 10:19Namanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdiNamanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdi26 sentabr 20:31Namangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldiNamangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldi26 sentabr 22:24Namanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindiNamanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindi26 sentabr 20:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi