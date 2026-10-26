Namanganda 104 yoshni qarshi olgan Ahmadjon ota 130 dan ziyod avlodlari ardog‘ida (video)
Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on tumanida yashovchi Ahmadjon ota Mallaboyev bugungi kunda bir asrlik to‘siqdan oshib, 104 yoshning muborak gashtini surmoqda. Rasmiy hujjatlariga ko‘ra, 1922 yilning 17 martida Chortoq shahrida tavallud topgan tabarruk otaxon yurtimizdagi eng keksa va hurmatli insonlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
Umri davomida halol mehnat qilib, el-yurt xurmatiga sazovor bo‘lgan nuroniy otaxon hozirda katta xonadon to‘rida, farzandlari, nabiralari va chevaralarining mehr-muhabbati og‘ushida shukronalik bilan hayot kechirmoqda.
134 nafar farzand, nabira va chevaraning suyanchig‘i
Ahmadjon ota o‘z hayoti davomida ulkan va ahil bir shajaraga asos solgan:
9 nafar o‘g‘ilning panohi: Otaxon dunyoga keltirgan 10 nafar o‘g‘il farzanddan bugungi kunda 9 nafari hayot bo‘lib, ota duosini olib kelmoqda;
40 nabira va 85 chevara: Xonadonning quvonchi bo‘lmish nabiralar soni 40 nafarga, chevaralar esa 85 nafarga yetgan;
Ulkan avlod ardog‘ida: Jami 130 dan ortiq bevosita avlodga bosh bo‘lib turgan nuroniyning xonadoni har doim to‘y-tantanalar, shodiyonalar va fayzli suhbatlar bilan gavjum.
Asr tengdoshining fayzli keksaligi
Otaxonning pasport ma’lumotlari va uning bugungi tetik holati ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘pchilikning havasini uyg‘otmoqda:
1922 yil 17 mart: Otaxon 20-asrning boshlarida, murakkab tarixiy davrda tug‘ilib, ne-ne og‘ir sinovlar, urush va tiklanish yillarini mardonavor yengib o‘tgan;
Xotirjamlik va sog‘lik: Yoshi bir asrdan oshgan bo‘lsa-da, otaxon o‘z oila a’zolari davrasida samimiy suhbat qurib, yoshlarga doimo tinchlik, omonlik va shukronalik tilab duo qilmoqda;
Ezgu tilaklar: Eldoshlarimiz bunday tabarruk insonning umriga yanada baraka tilab, har bir insonga shunday ulug‘ yoshlarga yetib, avlodlar qurshovida keksalik gashtini surishni niyat qilmoqda.
Ahmadjon ota Mallaboyev haqida qisqacha ma’lumot
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
To‘liq ism-sharifi
Mallaboyev Ahmadjon
Tug‘ilgan sanasi va joyi
1922 yil 17 mart, Chortoq shahri
Yashash manzili
Yoshi
104 yoshda
Farzandlari
10 nafar o‘g‘il (9 nafari hayot)
Nabira va chevaralari
40 nafar nabira, 85 nafar chevara
Izohlar 0
…