Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladi

·30·Jamiyat
Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladi

Byuroning Toshkent shahar boshqarmasi Alohida muhim ijro ishlarni ijro etish sho‘basi inspektori M.No‘monjonov ish yurituviga Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirobod tumanlararo sudining 2026 yil 3 iyuldagi ijro varaqasi kelib tushgan.

Mazkur ijro hujjatiga asosan, qarzdor R.U.dan undiruvchi bank XATB foydasiga 242 741,9 ming so‘m miqdoridagi kredit qarzdorligini undirish, undiruvni qarzdorga tegishli “Jetour Dashing” rusumli avtotransport vositasiga qaratish belgilangan.

Ijro hujjatida mazkur avtotransport vositasining boshlang‘ich bahosi 323 532,0 ming so‘m etib ko‘rsatilgan.

Ijro hujjati sho‘ba ish yurituviga kelib tushgan kunining o‘zida ijro ishi yuritish to‘g‘risida qaror qabul qilingan hamda qonunchilik talablariga muvofiq, qarzdorga mavjud qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda qoplash uchun muddat berilgan.

Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladi

Biroq belgilangan muddatda qarzdorlik bartaraf etilmaganligi sababli, majburiy ijro harakatlariga kirishildi.

Xususan, garov mulki sifatida qayd etilgan qarzdorga tegishli “Jetour Dashing” rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda xatlandi.

Ayni paytda mazkur avtotransport vositasini “E-AUKSION” elektron savdolariga chiqarish choralari ko‘rilmoqda.

Savdolar natijasida tushgan pul mablag‘lari qonunchilikda belgilangan tartibda undiruvchi — bank XATB foydasiga yo‘naltiriladi.

Mirobod tumanlararo sudXATB bankJetour DashingE-AUKSION
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildiMirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildi30 sentabr 12:222,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi26 sentabr 16:49Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiMirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildi4 avgust 10:10APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiAPK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildi10 iyul 09:532 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi3 iyul 09:41Nizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiNizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildi22 iyun 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi