Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi
O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda davlat aktivlarini boshqarish tizimini raqamlashtirish yo‘lida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Hukumatning 2026 yil 9 oktyabrdagi 551-son qarori bilan davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha davlat xizmatini ko‘rsatishning yangi ma’muriy reglamenti rasman tasdiqlandi.
Yangi tartibga muvofiq, ijaraga olish jarayoni to‘liq raqamlashtiriladi, davlat xizmatini ko‘rsatganlik uchun undiriladigan to‘lovlar bekor qilinadi hamda barcha bosqichlar qat’iy muddatlar asosida amalga oshiriladi.
2027 yil 1 yanvardan nimalar o‘zgaradi?
Qarorga muvofiq, kelasi yil boshidan e’tiboran eskirgan byurokratik to‘siqlar o‘rnini qulay elektron tizim egallaydi:
Yagona murojaat manzillari: Davlat mulkini ijaraga olish bo‘yicha arizalar faqatgina Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) yoki Davlat xizmatlari markazlari (DXM) orqali qabul qilinadi;
Tezkor tekshiruv — 2 ish kuni: Kelib tushgan barcha hujjatlar atigi 2 ish kuni muddatida sinchkovlik bilan o‘rganib chiqiladi;
«E-auksion» orqali shaffof savdolar: Obyektni balansda saqlovchi tashkilot taqdim etgan ma’lumotlar asosida bo‘sh turgan bino va maydonlar to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq «E-auksion» elektron savdo platformasiga chiqariladi.
Onlayn shartnoma va elektron imzo qulayligi
Yangi reglament inson omilini maksimal darajada kamaytirishga qaratilgan bo‘lib, barcha huquqiy jarayonlar masofadan hal etiladi:
Masofaviy shartnoma: Elektron auksion yakunlangach, g‘olib bilan ijara shartnomasi qog‘oz shaklda emas, elektron raqamli imzo (ERI) orqali onlayn rasmiylashtiriladi;
«online-ijara.uz» tizimi: Tuzilgan shartnoma shartlariga o‘zgartirishlar kiritish yoki uni muddatidan oldin bekor qilish jarayonlari ham mazkur yagona axborot tizimi orqali amalga oshiriladi.
Muhim aniqlik: Bepullik nimani anglatadi?
Qaror atrofida tushunmovchiliklar paydo bo‘lmasligi uchun muhim jihatga alohida e’tibor qaratish zarur:
Xizmat ko‘rsatish — mutlaqo bepul: Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali ariza berish, hujjatlarni ko‘rib chiqish jarayoni uchun tadbirkorlardan hech qanday davlat boji yoki yig‘im undirilmaydi;
Ijara to‘lovi saqlanib qoladi: Bepullik faqatgina davlat xizmatini ko‘rsatish jarayoniga tegishli bo‘lib, bu davlat mulki bepul foydalanishga berilishini anglatmaydi — ijara haqi auksionda shakllangan narx bo‘yicha to‘lanishi shart.
Ushbu islohot bo‘sh turgan davlat mulklaridan samarali foydalanish, korrupsion omillarni bartaraf etish va biznes vakillari uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…