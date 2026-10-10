Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi

·0·O‘zbekiston
Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi

O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda davlat aktivlarini boshqarish tizimini raqamlashtirish yo‘lida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Hukumatning 2026 yil 9 oktyabrdagi 551-son qarori bilan davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha davlat xizmatini ko‘rsatishning yangi ma’muriy reglamenti rasman tasdiqlandi.

Yangi tartibga muvofiq, ijaraga olish jarayoni to‘liq raqamlashtiriladi, davlat xizmatini ko‘rsatganlik uchun undiriladigan to‘lovlar bekor qilinadi hamda barcha bosqichlar qat’iy muddatlar asosida amalga oshiriladi.

2027 yil 1 yanvardan nimalar o‘zgaradi?

Qarorga muvofiq, kelasi yil boshidan e’tiboran eskirgan byurokratik to‘siqlar o‘rnini qulay elektron tizim egallaydi:

  • Yagona murojaat manzillari: Davlat mulkini ijaraga olish bo‘yicha arizalar faqatgina Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) yoki Davlat xizmatlari markazlari (DXM) orqali qabul qilinadi;

  • Tezkor tekshiruv — 2 ish kuni: Kelib tushgan barcha hujjatlar atigi 2 ish kuni muddatida sinchkovlik bilan o‘rganib chiqiladi;

  • «E-auksion» orqali shaffof savdolar: Obyektni balansda saqlovchi tashkilot taqdim etgan ma’lumotlar asosida bo‘sh turgan bino va maydonlar to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq «E-auksion» elektron savdo platformasiga chiqariladi.

Onlayn shartnoma va elektron imzo qulayligi

Yangi reglament inson omilini maksimal darajada kamaytirishga qaratilgan bo‘lib, barcha huquqiy jarayonlar masofadan hal etiladi:

  • Masofaviy shartnoma: Elektron auksion yakunlangach, g‘olib bilan ijara shartnomasi qog‘oz shaklda emas, elektron raqamli imzo (ERI) orqali onlayn rasmiylashtiriladi;

  • «online-ijara.uz» tizimi: Tuzilgan shartnoma shartlariga o‘zgartirishlar kiritish yoki uni muddatidan oldin bekor qilish jarayonlari ham mazkur yagona axborot tizimi orqali amalga oshiriladi.

Muhim aniqlik: Bepullik nimani anglatadi?

Qaror atrofida tushunmovchiliklar paydo bo‘lmasligi uchun muhim jihatga alohida e’tibor qaratish zarur:

  • Xizmat ko‘rsatish — mutlaqo bepul: Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali ariza berish, hujjatlarni ko‘rib chiqish jarayoni uchun tadbirkorlardan hech qanday davlat boji yoki yig‘im undirilmaydi;

  • Ijara to‘lovi saqlanib qoladi: Bepullik faqatgina davlat xizmatini ko‘rsatish jarayoniga tegishli bo‘lib, bu davlat mulki bepul foydalanishga berilishini anglatmaydi — ijara haqi auksionda shakllangan narx bo‘yicha to‘lanishi shart.

Ushbu islohot bo‘sh turgan davlat mulklaridan samarali foydalanish, korrupsion omillarni bartaraf etish va biznes vakillari uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda.

my.gov.uzE-auksionIjaraDavlat mulki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladiKredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladi7 oktabr 11:53JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumotJSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumotBugun 11:00Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:011 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi24 sentabr 08:23Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:44Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiMirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildi4 avgust 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi