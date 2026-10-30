Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?
Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda 1 yanvardan boshlab avtomobiliga maxsus ekostiker olmagan haydovchilarga Bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 10 baravari miqdorida katta jarima solinishi hamda stikerning o‘zi pullik bo‘lishi haqida vahimali xabarlar keng tarqaldi.
Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (IIV YHXB) mazkur masala yuzasidan rasmiy bayonot berib, jarimalar va to‘lovlar haqidagi da’volar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini, tizim bo‘yicha ma’muriy jazolar faqat 2028 yildan boshlab kuchga kirishini ma’lum qildi.
«2028 yilgacha jarima yo‘q»: IIV rasmiy tushuntirishi
Tarqalgan tasdiqlanmagan ma’lumotlarga oydinlik kirituvchi asosiy faktlar quyidagicha:
Moslashish va sinov davri: Ekostiker tizimi 2026–2027 yillarda faqat Toshkent shahrida tajriba-sinov tariqasida amal qiladi. Bu davr haydovchilarni jazolash uchun emas, balki ularni yangi ekologik qoidalarga moslashtirish, xabardor qilish va elektron bazani to‘liq shakllantirishga qaratilgan;
Jarimalar qachon boshlanadi: Ekostiker talablarini buzganlik uchun jarimalar va ma’muriy ta’sir choralari rasman faqat 2028 yildan boshlab qo‘llanila boshlaydi. Shu bois 1 yanvardan «10 BHM jarima qo‘llanadi» degan xabarlar asossizdir.
Ekostiker pullikmi? Rasmiy tartib
Stikerlarni rasmiylashtirish narxi va shartlari bo‘yicha quyidagi aniq qoidalar belgilangan:
Birinchi marta olish mutlaqo bepul: Avtotransport vositasini birinchi marta ekostiker bilan ta’minlash yoki belgilangan yillik rejali ko‘rikdan o‘tish muddatsiz va to‘liq bepul amalga oshiriladi;
Qachon to‘lov undiriladi: Faqatgina ixtiyoriy ravishda qo‘shimcha texnik diagnostikadan o‘tish talab qilinganda yoxud stiker yo‘qolib, uni qayta tiklash zarurati tug‘ilgandagina 1 BHM miqdorida to‘lov undirilishi mumkin.
Stiker turlari va olish usuli: Haydovchilar nimani bilishi kerak?
Yangi tizim doirasida transport vositalari ekologik zarari darajasiga ko‘ra 3 xil rangli toifaga ajratiladi:
«Yashil» toifa: Atmosferaga eng kam zararli modda chiqaruvchi eng toza avtomobillar;
«Sariq» toifa: Me’yor doirasidagi o‘rtacha ko‘rsatkichga ega transportlar;
«Qizil» toifa: Zararli tashlanmalari yuqori bo‘lgan avtomobillar.
Qanday olish mumkin? Arizani uydan chiqmasdan my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn yoki YHXBning ixtisoslashtirilgan texnik ko‘rik punktlarida topshirish mumkin. Ishlab chiqarilganiga 3 yil to‘lmagan yangi avtomobillarga esa ekostiker hech qanday diagnostikasiz, avtomatik tarzda beriladi.
YHXB haydovchilarni messenjerlardagi asossiz shov-shuvlarga ishonmaslikka, ortiqcha navbatlar va vahima yaratmaslikka hamda faqat rasmiy davlat organlari tomonidan e’lon qilinadigan ma’lumotlarga tayanishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…