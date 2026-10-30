Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?

·1·Avto
Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?

Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda 1 yanvardan boshlab avtomobiliga maxsus ekostiker olmagan haydovchilarga Bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 10 baravari miqdorida katta jarima solinishi hamda stikerning o‘zi pullik bo‘lishi haqida vahimali xabarlar keng tarqaldi.

Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (IIV YHXB) mazkur masala yuzasidan rasmiy bayonot berib, jarimalar va to‘lovlar haqidagi da’volar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini, tizim bo‘yicha ma’muriy jazolar faqat 2028 yildan boshlab kuchga kirishini ma’lum qildi.

«2028 yilgacha jarima yo‘q»: IIV rasmiy tushuntirishi

Tarqalgan tasdiqlanmagan ma’lumotlarga oydinlik kirituvchi asosiy faktlar quyidagicha:

  • Moslashish va sinov davri: Ekostiker tizimi 2026–2027 yillarda faqat Toshkent shahrida tajriba-sinov tariqasida amal qiladi. Bu davr haydovchilarni jazolash uchun emas, balki ularni yangi ekologik qoidalarga moslashtirish, xabardor qilish va elektron bazani to‘liq shakllantirishga qaratilgan;

  • Jarimalar qachon boshlanadi: Ekostiker talablarini buzganlik uchun jarimalar va ma’muriy ta’sir choralari rasman faqat 2028 yildan boshlab qo‘llanila boshlaydi. Shu bois 1 yanvardan «10 BHM jarima qo‘llanadi» degan xabarlar asossizdir.

Ekostiker pullikmi? Rasmiy tartib

Stikerlarni rasmiylashtirish narxi va shartlari bo‘yicha quyidagi aniq qoidalar belgilangan:

  • Birinchi marta olish mutlaqo bepul: Avtotransport vositasini birinchi marta ekostiker bilan ta’minlash yoki belgilangan yillik rejali ko‘rikdan o‘tish muddatsiz va to‘liq bepul amalga oshiriladi;

  • Qachon to‘lov undiriladi: Faqatgina ixtiyoriy ravishda qo‘shimcha texnik diagnostikadan o‘tish talab qilinganda yoxud stiker yo‘qolib, uni qayta tiklash zarurati tug‘ilgandagina 1 BHM miqdorida to‘lov undirilishi mumkin.

Stiker turlari va olish usuli: Haydovchilar nimani bilishi kerak?

Yangi tizim doirasida transport vositalari ekologik zarari darajasiga ko‘ra 3 xil rangli toifaga ajratiladi:

  • «Yashil» toifa: Atmosferaga eng kam zararli modda chiqaruvchi eng toza avtomobillar;

  • «Sariq» toifa: Me’yor doirasidagi o‘rtacha ko‘rsatkichga ega transportlar;

  • «Qizil» toifa: Zararli tashlanmalari yuqori bo‘lgan avtomobillar.

Qanday olish mumkin? Arizani uydan chiqmasdan my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn yoki YHXBning ixtisoslashtirilgan texnik ko‘rik punktlarida topshirish mumkin. Ishlab chiqarilganiga 3 yil to‘lmagan yangi avtomobillarga esa ekostiker hech qanday diagnostikasiz, avtomatik tarzda beriladi.

YHXB haydovchilarni messenjerlardagi asossiz shov-shuvlarga ishonmaslikka, ortiqcha navbatlar va vahima yaratmaslikka hamda faqat rasmiy davlat organlari tomonidan e’lon qilinadigan ma’lumotlarga tayanishga chaqirmoqda.

EkostikerYHXBToshkentmy.gov.uz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindiMilliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi28 oktabr 12:42Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18Toshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdiToshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdi26 sentabr 15:09O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindi16 oktabr 17:00Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradiXorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi10 oktabr 21:32Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiDavlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi10 oktabr 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi