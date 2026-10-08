Jizzax Autocon reyd tadbirlari davom etmoqda

·45·Jamiyat
Jizzax Autocon reyd tadbirlari davom etmoqda

Majburiy ijro byurosining Jizzax viloyati boshqarmasi Qidiruv sho‘basi hamda Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari hamkorligida Autocon tadbiri izchil davom ettirilmoqda.

Tadbir davomida ijro hujjatlari bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan hamda turli majburiyatlar yuzasidan qarzdorligi mavjud shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini aniqlashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Aniqlangan avtotransport vositalari belgilangan tartibda xatlovga olinib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydonlariga joylashtirilmoqda. Bu orqali ijro hujjatlarining ijrosini ta’minlash va mavjud qarzdorliklarni undirishga qaratilgan amaliy choralar ko‘rilmoqda.

Autocon tadbiri doirasida Majburiy ijro byurosi va YHXB xodimlarining hamkorligida nazorat tadbirlari davom ettirilib, qidiruvdagi va qarzdorlik bilan bog‘liq avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha ishlar kuchaytirilmoqda.

AvtokonMajburiy ijro byurosiJizzax viloyatiQidiruv sho‘basi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qidiruv harakatlari davom etmoqdaQidiruv harakatlari davom etmoqda18 sentabr 20:26Kredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildiKredit qarzi ortidan avtomashina jarima maydoniga qo‘yildi21 sentabr 12:59Kredit qarziga beparvo munosabat - avtotransport vositasi xatlandiKredit qarziga beparvo munosabat - avtotransport vositasi xatlandi15 sentabr 12:15Manas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandiManas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandi2 oktabr 14:38Jizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqdaJizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqda11 iyul 15:04DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi