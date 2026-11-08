Buxoroda uy talashib, ota-onasini xonaga qamagan va o‘t qo‘ygan erkak 15,5 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoro shahrida ota-onasini xonaga qamab, uyga benzin sepib o‘t qo‘ygan 29 yoshli X.N.
- 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
- Jinoyat 2026 yil 15 may kuni o‘g‘ilning onasidan uy-joyni o‘z nomiga rasmiylashtirib berishni talab qilishi ortidan kelib chiqqan.
- Jabrlanuvchilar eshikni sindirib, yong‘in ichidan omon chiqishga muvaffaq bo‘lishgan. Viloyat apellyatsiya sudi sudlanuvchining shikoyatini ko‘rib chiqib, birinchi instansiya hukmini o‘zgarishsiz qoldirdi.
Buxoro shahrida mol-mulk va turar joy talashish oqibatida yuzaga kelgan dahshatli oilaviy jinoyat ishi bo‘yicha sud jarayonlari yakunlandi.
Ota-onasi yashaydigan xonadonga qasddan benzin sepib o‘t qo‘ygan 29 yoshli X.N. ismli shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybdor deb topilib, 15 yil 6 oy (15,5 yil) muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Viloyat apellyatsiya sudi mazkur qat’iy hukmni o‘zgarishsiz qoldirdi.
Xonaga qamab, benzin sepgan: Fojia qanday sodir bo‘lgan?
Sud materiallari va tergov ma’lumotlarida 2026 yil 15 may kuni sodir bo‘lgan mudhish hodisa tafsilotlari to‘liq ochiqlandi:
Mojaroning asl sababi: 29 yoshli erkak o‘z onasidan unga tegishli bo‘lgan xonadonni rasman o‘z nomiga rasmiylashtirib berishni talab qilgan;
Rad javobi va dahshatli qasd: Ota-onasidan qat’iy rad javobini olgan o‘g‘il janjal ko‘targan va ularni yotoqxonaga qamab qo‘ygan;
Benzin va olov: Sudlanuvchi xonadon bo‘ylab benzin sepib, uyga qasddan o‘t qo‘ygan va voqea joyidan qochib ketgan;
Mo‘jizaviy najot: Xona ichida qamalib qolgan keksa ota-ona eshikni amallab sindirib, alanga va quyuq tutundan tashqariga chiqishga ulgurgan hamda tirik qolgan.
Sud hukmi va apellyatsiya shikoyatining rad etilishi
Birinchi instansiya sudi odam o‘ldirishga qasd qilish va mulkni qasddan nobud qilish kabi og‘ir jinoyatlarni inobatga olib, X.N.ga nisbatan uzil-kesil 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlagan edi:
Mahkumning vaji: Sudlanuvchi tayinlangan og‘ir jazodan norozi bo‘lib, apellyatsiya shikoyati bergan. U o‘z shikoyatida o‘t qo‘yilgan vaqtda ota-onasi uyda bo‘lmaganini va ularni o‘ldirish maqsadi yo‘qligini da’vo qilgan;
Sudlov hay’ati xulosasi: Buxoro viloyat sudining jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati to‘plangan ashyoviy dalillar, guvohlar va jabrlanuvchilarning ko‘rsatmalarini qayta o‘rganib chiqib, birinchi instansiya hukmini to‘liq qonuniy deb topdi va uni o‘zgarishsiz qoldirdi.
Izohlar 0
…