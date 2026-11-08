Buxoroda uy talashib, ota-onasini xonaga qamagan va o‘t qo‘ygan erkak 15,5 yilga qamaldi

·42·Jamiyat
Buxoroda uy talashib, ota-onasini xonaga qamagan va o‘t qo‘ygan erkak 15,5 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoro shahrida ota-onasini xonaga qamab, uyga benzin sepib o‘t qo‘ygan 29 yoshli X.N.
  • 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
  • Jinoyat 2026 yil 15 may kuni o‘g‘ilning onasidan uy-joyni o‘z nomiga rasmiylashtirib berishni talab qilishi ortidan kelib chiqqan.
  • Jabrlanuvchilar eshikni sindirib, yong‘in ichidan omon chiqishga muvaffaq bo‘lishgan. Viloyat apellyatsiya sudi sudlanuvchining shikoyatini ko‘rib chiqib, birinchi instansiya hukmini o‘zgarishsiz qoldirdi.

Buxoro shahrida mol-mulk va turar joy talashish oqibatida yuzaga kelgan dahshatli oilaviy jinoyat ishi bo‘yicha sud jarayonlari yakunlandi.

Ota-onasi yashaydigan xonadonga qasddan benzin sepib o‘t qo‘ygan 29 yoshli X.N. ismli shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybdor deb topilib, 15 yil 6 oy (15,5 yil) muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Viloyat apellyatsiya sudi mazkur qat’iy hukmni o‘zgarishsiz qoldirdi.

Xonaga qamab, benzin sepgan: Fojia qanday sodir bo‘lgan?

Sud materiallari va tergov ma’lumotlarida 2026 yil 15 may kuni sodir bo‘lgan mudhish hodisa tafsilotlari to‘liq ochiqlandi:

  • Mojaroning asl sababi: 29 yoshli erkak o‘z onasidan unga tegishli bo‘lgan xonadonni rasman o‘z nomiga rasmiylashtirib berishni talab qilgan;

  • Rad javobi va dahshatli qasd: Ota-onasidan qat’iy rad javobini olgan o‘g‘il janjal ko‘targan va ularni yotoqxonaga qamab qo‘ygan;

  • Benzin va olov: Sudlanuvchi xonadon bo‘ylab benzin sepib, uyga qasddan o‘t qo‘ygan va voqea joyidan qochib ketgan;

  • Mo‘jizaviy najot: Xona ichida qamalib qolgan keksa ota-ona eshikni amallab sindirib, alanga va quyuq tutundan tashqariga chiqishga ulgurgan hamda tirik qolgan.

Sud hukmi va apellyatsiya shikoyatining rad etilishi

Birinchi instansiya sudi odam o‘ldirishga qasd qilish va mulkni qasddan nobud qilish kabi og‘ir jinoyatlarni inobatga olib, X.N.ga nisbatan uzil-kesil 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlagan edi:

  • Mahkumning vaji: Sudlanuvchi tayinlangan og‘ir jazodan norozi bo‘lib, apellyatsiya shikoyati bergan. U o‘z shikoyatida o‘t qo‘yilgan vaqtda ota-onasi uyda bo‘lmaganini va ularni o‘ldirish maqsadi yo‘qligini da’vo qilgan;

  • Sudlov hay’ati xulosasi: Buxoro viloyat sudining jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati to‘plangan ashyoviy dalillar, guvohlar va jabrlanuvchilarning ko‘rsatmalarini qayta o‘rganib chiqib, birinchi instansiya hukmini to‘liq qonuniy deb topdi va uni o‘zgarishsiz qoldirdi.

Buxoro viloyat sudioilaviy jinoyatqasddan o‘t qo‘yishjinoiy ish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Onaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiOnaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordi28 oktabr 09:22Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBuxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldi2 oktabr 16:30Kech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlariKech bo‘lmasdan qadriga yeting: Yo‘qotish iztirobi va ota-ona mehrini eslatuvchi dil so‘zlari13 oktabr 19:38Qashqadaryoda otasi do‘konga ketgach, yigit o‘gay onasini o‘ldirdiQashqadaryoda otasi do‘konga ketgach, yigit o‘gay onasini o‘ldirdi21 oktabr 17:21Erini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldiErini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldi30 oktabr 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi