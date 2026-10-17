Qashqadaryoda Uzum Market haydovchisi olti oydan so‘ng sud zalidan ozod qilindi

·62·Jamiyat
Qashqadaryoda Uzum Market haydovchisi olti oydan so‘ng sud zalidan ozod qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uzum Market haydovchisi 249 million so‘mlik 101 ta telefonni o‘zlashtirganlikda ayblanib, olti oydan ortiq qamoqda saqlanganidan so‘ng, apellyatsiya sudi uni sud zalida ozod qildi.
  • Ishni qayta ko‘rib chiqish natijasida haydovchi 64,4 million so‘mlik 21 ta telefonni o‘zlashtirgani aniqlandi va oilasi kompaniyaga 92,7 million so‘mlik zararni qoplagani hisobga olindi.

Qashqadaryo viloyatida Uzum Market kompaniyasida haydovchi bo‘lib ishlagan 41 yoshli erkak telefonlarni o‘zlashtirishda ayblanib, olti oydan ortiq vaqt qamoqda saqlandi. Apellyatsiya sudi ishni qayta ko‘rib chiqib, unga nisbatan tayinlangan jazoni yengillashtirdi va uni sud zalining o‘zida ozod qildi.

Tergov organi haydovchini Toshkentdan Qashqadaryoga olib kelinayotgan umumiy qiymati 249 million so‘m bo‘lgan 101 ta telefonni omborga topshirmasdan o‘zlashtirganlikda ayblagan. Birinchi instansiya sudi unga uch yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan.

Biroq 2026 yil 6 oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati sudida ish qayta ko‘rib chiqilganida, haydovchi 101 ta emas, balki 21 ta telefonni o‘zlashtirgani, ularning umumiy qiymati 64,4 million so‘mni tashkil etgani aniqlangani aytilmoqda.

Qolgan 80 ta telefonning yo‘qolgani qayd etilgan bo‘lsa-da, ushbu yo‘nalishda qatnagan boshqa 15 nafar haydovchining faoliyati tekshirilmagani va kamomad to‘liq ravishda bir kishining zimmasiga yuklangani bildirilgan.

Shuningdek, haydovchining oilasi tergov davrida kompaniyaga pul va telefonlar ko‘rinishida jami 92,7 million so‘mlik zararni qoplagani ma’lum bo‘lgan. Sud ushbu holatlarni inobatga olib, jazoni yengillashtirgan.

Haydovchining qamoqda o‘tkazgan olti oyu 12 kuni yangi tayinlangan jazo muddatiga hisoblangani sababli u sud zalining o‘zida ozodlikka chiqarilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, sud qaroriga binoan, kompaniya haydovchining oilasiga ortiqcha to‘langan 27,5 million so‘mni qaytarishi kerak. Yo‘qolgan 80 ta telefonning taqdiri va ularning yo‘qolishiga kimlar sababchi bo‘lgani haqida esa hozircha aniq ma’lumot yo‘q.

Kashqadaryo viloyatiUzum Markettelefonlar o‘zlashtirishApellyatsiya sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldiQashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldi12 oktabr 16:43Qashqadaryoda erkak janjal vaqtida xotinining qo‘lini tishladiQashqadaryoda erkak janjal vaqtida xotinining qo‘lini tishladi30 sentabr 15:38Uzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadiUzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadi11 oktabr 11:50Janubiy Koreyada umrbod qamoqqa hukm qilingan o‘zbekistonlik 16 yildan so‘ng ozodlikka chiqdiJanubiy Koreyada umrbod qamoqqa hukm qilingan o‘zbekistonlik 16 yildan so‘ng ozodlikka chiqdiKecha 22:06Mehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindiMehmonxonadagi maxfiy savdo fosh bo‘ldi: 1,2 kg gashish sotayotgan retsidivist qo‘lga olindiKecha 20:57Sirdaryoda tadbirkor foydasiga 1,3 mlrd. so‘m qarzdorlik undirildiSirdaryoda tadbirkor foydasiga 1,3 mlrd. so‘m qarzdorlik undirildiKecha 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?