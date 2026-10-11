Uzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uzum Market texnik uzilishlardan so'ng to'liq tiklandi va jabr ko'rgan barcha tomonlar uchun kompensatsiya dasturini e'lon qildi.
- Xaridorlarga keyingi xaridlar uchun promokodlar beriladi, sotuvchilar esa oktyabr oxirigacha bepul logistika va saqlash xizmatlaridan foydalanishadi.
- Franchayzing egalarining yo'qotgan daromadlari ham qoplab beriladi.
O‘zbekistondagi yirik onlayn savdo platformasi Uzum Market kuni kecha yuz bergan keng ko‘lamli texnik uzilishlardan so‘ng tizim faoliyati bosqichma-bosqich to‘liq tiklanganini ma’lum qildi. Marketpleys yuzaga kelgan noqulayliklar uchun barcha xaridorlar hamda tadbirkorlardan rasman uzr so‘rab, katta hajmdagi kompensatsiya dasturini e’lon qildi.
Kompaniya mazkur nosozlik tufayli jabr ko‘rgan barcha tomonlar — xaridorlar, sotuvchilar (sellerlar) va tarmoq hamkorlari manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha qator yengilliklarni joriy etmoqda.
Kompensatsiya paketi: Xaridorlar va sotuvchilarga qanday imtiyozlar beriladi?
Platforma ma’muriyati tomonidan quyidagi kompensatsiya choralari tasdiqlandi:
Xaridorlar uchun bonuslar: Texnik nosozlik sababli o‘z buyurtmalarini o‘z vaqtida ololmagan mijozlarga keyingi xaridlari uchun maxsus promokodlar taqdim etiladi;
Sotuvchilarga bepul xizmat: Marketpleysda o‘z mahsulotlarini sotayotgan barcha tadbirkorlar uchun tovarlarni saqlash va logistika xizmatlari joriy yilning oktyabr oyi oxirigacha mutlaqo bepul qilib belgilandi;
Franshiza egalariga yordam: Uzum Market tarmog‘i bo‘yicha franchayzing asosida ish yurituvchi buyurtma berish punktlari (PVZ) egalarining texnik uzilish davrida yo‘qotgan daromadlari kompaniya tomonidan to‘liq qoplab beriladi.
Buyurtmalarni tarqatish punktlari faoliyati qayta tiklandi
Butun respublika bo‘ylab marketpleysning tarqatish punktlari odatiy ish tartibiga qaytdi va tovarlarni topshirish jarayoni maksimal darajada yengillashtirildi:
Buyurtmani olish osonlashdi: Endilikda punktlarga kelgan xaridorlar buyurtmani qabul qilib olish uchun faqatgina SMS orqali kelgan raqamni yoki qabul qiluvchining ism-sharifini aytishi kifoya;
Saqlash muddati uzaytirildi: Tizim ishga tushgan zahoti punktlarga shoshilish shart emas — barcha tayyor buyurtmalarni bepul saqlash muddati sezilarli ravishda uzaytirildi.
Uzum Market ma’muriyati tizim barqarorligini to‘liq nazorat ostiga olganini va bunday holatlar takrorlanmasligi uchun infratuzilma yanada kuchaytirilayotganini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…