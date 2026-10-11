Uzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadi

·45·Jamiyat
Uzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uzum Market texnik uzilishlardan so'ng to'liq tiklandi va jabr ko'rgan barcha tomonlar uchun kompensatsiya dasturini e'lon qildi.
  • Xaridorlarga keyingi xaridlar uchun promokodlar beriladi, sotuvchilar esa oktyabr oxirigacha bepul logistika va saqlash xizmatlaridan foydalanishadi.
  • Franchayzing egalarining yo'qotgan daromadlari ham qoplab beriladi.

O‘zbekistondagi yirik onlayn savdo platformasi Uzum Market kuni kecha yuz bergan keng ko‘lamli texnik uzilishlardan so‘ng tizim faoliyati bosqichma-bosqich to‘liq tiklanganini ma’lum qildi. Marketpleys yuzaga kelgan noqulayliklar uchun barcha xaridorlar hamda tadbirkorlardan rasman uzr so‘rab, katta hajmdagi kompensatsiya dasturini e’lon qildi.

Kompaniya mazkur nosozlik tufayli jabr ko‘rgan barcha tomonlar — xaridorlar, sotuvchilar (sellerlar) va tarmoq hamkorlari manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha qator yengilliklarni joriy etmoqda.

Kompensatsiya paketi: Xaridorlar va sotuvchilarga qanday imtiyozlar beriladi?

Platforma ma’muriyati tomonidan quyidagi kompensatsiya choralari tasdiqlandi:

  • Xaridorlar uchun bonuslar: Texnik nosozlik sababli o‘z buyurtmalarini o‘z vaqtida ololmagan mijozlarga keyingi xaridlari uchun maxsus promokodlar taqdim etiladi;

  • Sotuvchilarga bepul xizmat: Marketpleysda o‘z mahsulotlarini sotayotgan barcha tadbirkorlar uchun tovarlarni saqlash va logistika xizmatlari joriy yilning oktyabr oyi oxirigacha mutlaqo bepul qilib belgilandi;

  • Franshiza egalariga yordam: Uzum Market tarmog‘i bo‘yicha franchayzing asosida ish yurituvchi buyurtma berish punktlari (PVZ) egalarining texnik uzilish davrida yo‘qotgan daromadlari kompaniya tomonidan to‘liq qoplab beriladi.

Buyurtmalarni tarqatish punktlari faoliyati qayta tiklandi

Butun respublika bo‘ylab marketpleysning tarqatish punktlari odatiy ish tartibiga qaytdi va tovarlarni topshirish jarayoni maksimal darajada yengillashtirildi:

  • Buyurtmani olish osonlashdi: Endilikda punktlarga kelgan xaridorlar buyurtmani qabul qilib olish uchun faqatgina SMS orqali kelgan raqamni yoki qabul qiluvchining ism-sharifini aytishi kifoya;

  • Saqlash muddati uzaytirildi: Tizim ishga tushgan zahoti punktlarga shoshilish shart emas — barcha tayyor buyurtmalarni bepul saqlash muddati sezilarli ravishda uzaytirildi.

Uzum Market ma’muriyati tizim barqarorligini to‘liq nazorat ostiga olganini va bunday holatlar takrorlanmasligi uchun infratuzilma yanada kuchaytirilayotganini ta’kidlamoqda.

Uzum Markettexnik uzilishkompensatsiya dasturiPVZ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiUzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildi8 iyul 19:25Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li30 avgust 22:16Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadi8 avgust 21:30Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)9 sentabr 19:35Yuz nafar vatandosh Haj safariga bepul yuborilmoqdaYuz nafar vatandosh Haj safariga bepul yuborilmoqda14 may 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi