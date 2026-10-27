Nodavlat universitetga “o‘qishga kiritib qo‘yish”ni va’da qilgan fuqaro qo‘lga olindi

·38·Jamiyat
Nodavlat universitetga “o‘qishga kiritib qo‘yish”ni va’da qilgan fuqaro qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namangan viloyatida fuqaroni Andijon iqtisodiyot va pedagogika universitetining 3-bosqichiga imtihonsiz kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs qo‘lga olindi.
  • Gumonlanuvchi 18 million so‘m miqdoridagi pul mablag‘ini olayotgan vaqtda huquq-tartibot idoralari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
  • Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga noqonuniy yo‘llar bilan o‘qishga kiritish va fuqarolarni aldab, ularning ishonchiga kirish orqali pul mablag‘larini o‘zlashtirish bilan bog‘liq navbatdagi firibgarlik holati fosh etildi. Namangan viloyatida fuqaroni nodavlat oliygohning yuqori kursiga to‘g‘ridan to‘g‘ri talaba sifatida joylab qo‘yishni va’da qilgan shaxs huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ushlandi.

Gumonlanuvchi katta miqdordagi pul mablag‘larini qabul qilib olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olingan.

Tezkor tadbir: 18 million so‘mlik «va’da» qanday fosh bo‘ldi?

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan surishtiruv va tadbir tafsilotlari quyidagicha:

  • Ishonchga kirish usuli: Gumonlanuvchi shaxs fuqaroning oliy ma’lumot olish istagidan foydalanib, uni tanishlari orqali imtihonlarsiz talabalar safiga qo‘shib qo‘yishga ishontirgan;

  • Taklif qilingan oliygoh: Firibgar jabrlanuvchini Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti (nodavlat oliy ta’lim muassasasi)ning to‘g‘ridan to‘g‘ri 3-bosqichiga o‘qishga kiritib berishni va’da qilgan;

  • Ashyoviy dalillar bilan ushlanish: Kelishilgan summa — naqd 18 million so‘m pulni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olindi va mablag‘lar rasmiylashtirildi;

  • Qonuniy choralar: Ayni paytda mazkur holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

Ta’limdagi firibgarlik: Nega nodavlat oliygohlar nishonga aylanmoqda?

So‘nggi vaqtlarda nodavlat oliy ta’lim tashkilotlari faoliyati kengayishi barobarida, ularga o‘qishga kiritish yoki o‘qishni ko‘chirish (perevod) masalalarida fuqarolarni aldash holatlari ko‘paymoqda:

  • Oson yo‘l va’dasi: Firibgarlar ko‘pincha «tanishlarim orqali imtihonsiz hal bo‘ladi», «to‘g‘ridan to‘g‘ri 2- yoki 3-kursga tushasiz» degan yolg‘onlar bilan odamlarni chalg‘itadi;

  • Rasmiy ogohlantirish: Mas’ul tashkilotlar har qanday oliygohga (davlat yoki xususiy bo‘lishidan qat’i nazar) qabul jarayonlari faqat rasmiy platformalar, belgilangan imtihonlar yoki qonuniy tartibdagi hujjatlar almashinuvi orqali amalga oshirilishini doimiy ravishda eslatib kelmoqda;

  • Javobgarlik muqarrarligi: Bunday bitimlarda nafaqat pora oluvchi yoki vositachi firibgar, balki noqonuniy ravishda pul taklif qilgan tomon ham qonun oldida javobgarlikka tortilishi mumkin.

Namangandagi holat tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar

Hodisa joyi

Namangan viloyati

Talab qilingan mablag‘

18 million so‘m

Va’da qilingan ta’lim muassasasi

Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti (nodavlat OTM)

Va’daning mazmuni

Universitetning 3-kursiga talaba sifatida qabul qildirish

Qo‘lga olish holati

Pul mablag‘ini olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida

Hozirgi holat

Huquqiy baho berilmoqda va tergov harakatlari olib borilmoqda

NamanganAndijon iqtisodiyot va pedagogika universitetifiribgarlikoliy ta’lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)Namangandagi voqea ortidan qizchaning onasi bloggerlarga murojaat qildi (video)28 sentabr 10:52Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)8 avgust 11:09Nodavlat oliygohlarda yangi o‘quv yili uchun qabul jarayonlari boshlandiNodavlat oliygohlarda yangi o‘quv yili uchun qabul jarayonlari boshlandi1 iyun 11:47Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiQozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdi8 avgust 11:26Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!Bugundan «perevod» va o‘qishni tiklash uchun arizalar qabuli boshlandi!15 iyul 13:25Koreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdiKoreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdi2 iyun 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?