Nodavlat universitetga “o‘qishga kiritib qo‘yish”ni va’da qilgan fuqaro qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namangan viloyatida fuqaroni Andijon iqtisodiyot va pedagogika universitetining 3-bosqichiga imtihonsiz kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs qo‘lga olindi.
- Gumonlanuvchi 18 million so‘m miqdoridagi pul mablag‘ini olayotgan vaqtda huquq-tartibot idoralari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
- Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga noqonuniy yo‘llar bilan o‘qishga kiritish va fuqarolarni aldab, ularning ishonchiga kirish orqali pul mablag‘larini o‘zlashtirish bilan bog‘liq navbatdagi firibgarlik holati fosh etildi. Namangan viloyatida fuqaroni nodavlat oliygohning yuqori kursiga to‘g‘ridan to‘g‘ri talaba sifatida joylab qo‘yishni va’da qilgan shaxs huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ushlandi.
Gumonlanuvchi katta miqdordagi pul mablag‘larini qabul qilib olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olingan.
Tezkor tadbir: 18 million so‘mlik «va’da» qanday fosh bo‘ldi?
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan surishtiruv va tadbir tafsilotlari quyidagicha:
Ishonchga kirish usuli: Gumonlanuvchi shaxs fuqaroning oliy ma’lumot olish istagidan foydalanib, uni tanishlari orqali imtihonlarsiz talabalar safiga qo‘shib qo‘yishga ishontirgan;
Taklif qilingan oliygoh: Firibgar jabrlanuvchini Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti (nodavlat oliy ta’lim muassasasi)ning to‘g‘ridan to‘g‘ri 3-bosqichiga o‘qishga kiritib berishni va’da qilgan;
Ashyoviy dalillar bilan ushlanish: Kelishilgan summa — naqd 18 million so‘m pulni olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olindi va mablag‘lar rasmiylashtirildi;
Qonuniy choralar: Ayni paytda mazkur holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ta’limdagi firibgarlik: Nega nodavlat oliygohlar nishonga aylanmoqda?
So‘nggi vaqtlarda nodavlat oliy ta’lim tashkilotlari faoliyati kengayishi barobarida, ularga o‘qishga kiritish yoki o‘qishni ko‘chirish (perevod) masalalarida fuqarolarni aldash holatlari ko‘paymoqda:
Oson yo‘l va’dasi: Firibgarlar ko‘pincha «tanishlarim orqali imtihonsiz hal bo‘ladi», «to‘g‘ridan to‘g‘ri 2- yoki 3-kursga tushasiz» degan yolg‘onlar bilan odamlarni chalg‘itadi;
Rasmiy ogohlantirish: Mas’ul tashkilotlar har qanday oliygohga (davlat yoki xususiy bo‘lishidan qat’i nazar) qabul jarayonlari faqat rasmiy platformalar, belgilangan imtihonlar yoki qonuniy tartibdagi hujjatlar almashinuvi orqali amalga oshirilishini doimiy ravishda eslatib kelmoqda;
Javobgarlik muqarrarligi: Bunday bitimlarda nafaqat pora oluvchi yoki vositachi firibgar, balki noqonuniy ravishda pul taklif qilgan tomon ham qonun oldida javobgarlikka tortilishi mumkin.
Namangandagi holat tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Hodisa joyi
Namangan viloyati
Talab qilingan mablag‘
18 million so‘m
Va’da qilingan ta’lim muassasasi
Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti (nodavlat OTM)
Va’daning mazmuni
Universitetning 3-kursiga talaba sifatida qabul qildirish
Qo‘lga olish holati
Pul mablag‘ini olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida
Hozirgi holat
Huquqiy baho berilmoqda va tergov harakatlari olib borilmoqda
Izohlar 0
…