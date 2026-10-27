Shahrisabzda 2006 yilda tug‘ilgan haydovchi YTH qurboni bo‘ldi — hodisa tafsilotlari

·40·Jamiyat
Shahrisabzda 2006 yilda tug‘ilgan haydovchi YTH qurboni bo‘ldi — hodisa tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida 2026 yil 26 oktyabr kuni sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi oqibatida 20 yoshli haydovchi vafot etdi.
  • 2006 yilda tug‘ilgan fuqaro «VAZ-2105» rusumli avtomobil boshqaruvini yo‘qotib, «Katta Novqat» mahallasidagi yo‘l chetida joylashgan daraxtga urilgan.
  • Kuchli zarb natijasida og‘ir tan jarohatlari olgan yosh haydovchi shifoxonada ko‘rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay hayotdan ko‘z yumdi.

Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yosh haydovchining o‘limi bilan yakunlangan mudhish yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Tungi vaqtda harakatlangan «VAZ-2105» rusumli avtomobil boshqaruvdan chiqib, yo‘l chetidagi daraxtga qattiq urilgan.

Zarb oqibatida og‘ir tan jarohatlari olgan 20 yoshli haydovchi shifokorlarning urinishlariga qaramay shifoxonada vafot etdi. Voqea joyidan olingan suratlarda to‘qnashuvning naqadar kuchli bo‘lganini ko‘rish mumkin.

Fojia qanday sodir bo‘ldi?

Hodisa tafsilotlariga ko‘ra:

  • Vaqti va manzili: YTH 2026 yil 26 oktyabr kuni soat 23:30 larda Shahrisabz tumani «Katta Novqat» mahalla fuqarolar yig‘ini hududida ro‘y bergan;

  • Boshqaruvning yo‘qotilishi: 2006 yilda tug‘ilgan (20 yoshli) fuqaro «VAZ-2105» avtomobilida harakatlanayotib, boshqaruvni yo‘qotgan va avtomobil yo‘l qatnovi qismidan chiqib ketgan;

  • Kuchli to‘qnashuv: Transport vositasi katta tezlikda yo‘l chetidagi baquvvat daraxtga old qismi bilan borib urilgan, zarbdan mashinaning kapoti va motor qismi butunlay pachoqlanib ketgan;

  • Tibbiy yordam: Haydovchi zudlik bilan yaqin oradagi tibbiyot muassasasiga yetkazilgan bo‘lsa-da, olingan og‘ir jarohatlar tufayli uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.

Tungi vaqtdagi tezlik va xavfsizlik masalasi

Yo‘l harakati xavfsizligi mutaxassislari tungi vaqtlarda, ayniqsa aholi punktlari va yoritilmagan ko‘chalarda harakatlanishda quyidagi omillarga alohida e’tibor berish kerakligini ta’kidlaydi:

  • Ko‘rinish cheklanganligi: Tungi soatlarda yo‘l qoplamasi va chetki to‘siqlarning aniq ko‘rinmasligi tezlikni keskin pasaytirishni talab qiladi;

  • Yosh va tajriba omili: Haydovchilik guvohnomasini yaqinda olgan yoshlarda kutilmagan vaziyatlarda transportni to‘g‘ri boshqarish bo‘yicha tajriba yetishmasligi ko‘pincha fojialarga sabab bo‘ladi;

  • Tezlikni me’yoridan oshirmaslik: Ruxsat etilgan tezlikka amal qilish to‘satdan yuzaga keladigan xavfli holatlarda tormoz masofasini saqlab qolishning birdan-bir kafolatidir.

Shahrisabzdagi YTH tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

Holat ma’lumotlari

Hodisa yuz bergan sana va vaqt

2026 yil 26 oktyabr, taxminan soat 23:30

Hodisa joyi

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, «Katta Novqat» MFY

Avtomobil rusumi

«VAZ-2105» (oq rangli)

Haydovchi

2006 yilda tug‘ilgan fuqaro (20 yoshda)

To‘qnashuv sababi

Boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetidagi daraxtga urilish

Oqibati

Haydovchi olgan og‘ir tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etdi

QashqadaryoShahrisabzYTHVAZ-2105
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 yoshli yigit avtomobil bilan daraxtga urilib, halok bo‘ldi20 yoshli yigit avtomobil bilan daraxtga urilib, halok bo‘ldiBugun 17:49Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladi25 iyul 14:41“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi9 iyul 16:28Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...2 iyul 11:07Tungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandiTungi Toshkentda mudhish to‘qnashuv: Mirzo Ulug‘bek tumanida BYD va Cobalt majaqlandi21 sentabr 12:11Toshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlikToshkent yo‘llarida YTHlar soni 9,5% ga kamaydi: 6 oyda 3 milliondan ortiq qoidabuzarlik29 sentabr 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?