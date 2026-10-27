Shahrisabzda 2006 yilda tug‘ilgan haydovchi YTH qurboni bo‘ldi — hodisa tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida 2026 yil 26 oktyabr kuni sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi oqibatida 20 yoshli haydovchi vafot etdi.
- 2006 yilda tug‘ilgan fuqaro «VAZ-2105» rusumli avtomobil boshqaruvini yo‘qotib, «Katta Novqat» mahallasidagi yo‘l chetida joylashgan daraxtga urilgan.
- Kuchli zarb natijasida og‘ir tan jarohatlari olgan yosh haydovchi shifoxonada ko‘rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay hayotdan ko‘z yumdi.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yosh haydovchining o‘limi bilan yakunlangan mudhish yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Tungi vaqtda harakatlangan «VAZ-2105» rusumli avtomobil boshqaruvdan chiqib, yo‘l chetidagi daraxtga qattiq urilgan.
Zarb oqibatida og‘ir tan jarohatlari olgan 20 yoshli haydovchi shifokorlarning urinishlariga qaramay shifoxonada vafot etdi. Voqea joyidan olingan suratlarda to‘qnashuvning naqadar kuchli bo‘lganini ko‘rish mumkin.
Fojia qanday sodir bo‘ldi?
Hodisa tafsilotlariga ko‘ra:
Vaqti va manzili: YTH 2026 yil 26 oktyabr kuni soat 23:30 larda Shahrisabz tumani «Katta Novqat» mahalla fuqarolar yig‘ini hududida ro‘y bergan;
Boshqaruvning yo‘qotilishi: 2006 yilda tug‘ilgan (20 yoshli) fuqaro «VAZ-2105» avtomobilida harakatlanayotib, boshqaruvni yo‘qotgan va avtomobil yo‘l qatnovi qismidan chiqib ketgan;
Kuchli to‘qnashuv: Transport vositasi katta tezlikda yo‘l chetidagi baquvvat daraxtga old qismi bilan borib urilgan, zarbdan mashinaning kapoti va motor qismi butunlay pachoqlanib ketgan;
Tibbiy yordam: Haydovchi zudlik bilan yaqin oradagi tibbiyot muassasasiga yetkazilgan bo‘lsa-da, olingan og‘ir jarohatlar tufayli uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.
Tungi vaqtdagi tezlik va xavfsizlik masalasi
Yo‘l harakati xavfsizligi mutaxassislari tungi vaqtlarda, ayniqsa aholi punktlari va yoritilmagan ko‘chalarda harakatlanishda quyidagi omillarga alohida e’tibor berish kerakligini ta’kidlaydi:
Ko‘rinish cheklanganligi: Tungi soatlarda yo‘l qoplamasi va chetki to‘siqlarning aniq ko‘rinmasligi tezlikni keskin pasaytirishni talab qiladi;
Yosh va tajriba omili: Haydovchilik guvohnomasini yaqinda olgan yoshlarda kutilmagan vaziyatlarda transportni to‘g‘ri boshqarish bo‘yicha tajriba yetishmasligi ko‘pincha fojialarga sabab bo‘ladi;
Tezlikni me’yoridan oshirmaslik: Ruxsat etilgan tezlikka amal qilish to‘satdan yuzaga keladigan xavfli holatlarda tormoz masofasini saqlab qolishning birdan-bir kafolatidir.
Shahrisabzdagi YTH tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Holat ma’lumotlari
Hodisa yuz bergan sana va vaqt
2026 yil 26 oktyabr, taxminan soat 23:30
Hodisa joyi
Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, «Katta Novqat» MFY
Avtomobil rusumi
«VAZ-2105» (oq rangli)
Haydovchi
2006 yilda tug‘ilgan fuqaro (20 yoshda)
To‘qnashuv sababi
Boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetidagi daraxtga urilish
Oqibati
Haydovchi olgan og‘ir tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etdi
Izohlar 0
…