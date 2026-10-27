Ogoh bo‘ling: O‘zbek alifbosidagi o‘zgarishlar sabab firibgarlar "yangi tuzoq" qo‘ymoqda...

·59·Jamiyat
Ogoh bo‘ling: O‘zbek alifbosidagi o‘zgarishlar sabab firibgarlar "yangi tuzoq" qo‘ymoqda...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kiberjinoyatchilar lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosining takomillashtirilishidan foydalanib, Telegram orqali «yangi o‘zbek alifbosi klaviaturasi» nomli zararli APK fayllarni tarqatmoqda.
  • Ushbu soxta ilovalarni o‘rnatgan foydalanuvchilarning bank kartalari, shaxsiy ma’lumotlari va SMS-kodlari firibgarlar nazoratiga o‘tib qolmoqda.

O‘zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosining takomillashtirilishi va yangi harflarning kiritilishi ortidan kiberjinoyatchilar odamlarning ishonchidan foydalanishning yangi ayyorona yo‘lini o‘ylab topishdi. Ayni paytda mashhur messenjerlarda, xususan, Telegram tarmog‘ida «yangi o‘zbek alifbosi klaviaturasi» nomi bilan xavfli zararli ilovalar (viruslar) ommaviy tarqatilmoqda.

Mahalliy OAV va kiberxavfsizlik mutaxassislarining ogohlantirishicha, ushbu soxta ilovalarni qurilmaga o‘rnatgan fuqarolar o‘zlari bilmagan holda bank kartalari va shaxsiy ma’lumotlari ustidan nazoratni firibgarlarga topshirib qo‘ymoqda.

Firibgarlik mexanizmi: Tuzoq qanday ishlaydi?

Kiberjinoyatchilar fuqarolarning e’tiborini tortish va ularni chalg‘itish maqsadida quyidagi taktikalardan foydalanmoqda:

  • Ishonchga kirish va shaxsiy xabarlar: Firibgarlar foydalanuvchilarning shaxsiy xabarlariga (yoki turli ommaviy guruhlarga) to‘g‘ridan to‘g‘ri xavfli APK formatdagi fayllarni yuborib, «yangi alifboga moslashtirilgan qulay klaviatura»ni o‘rnatishni tavsiya qilmoqda;

  • Qurilmaga to‘liq kirish huquqini olish: Foydalanuvchi ushbu dasturni telefoniga o‘rnatganidan so‘ng, soxta ilova smartfondagi SMS xabarlarni o‘qish, klaviaturada yozilgan barcha matnlarni yozib olish va boshqa xavfli ruxsatlarni so‘rab oladi;

  • Bank mablag‘larining o‘g‘irlanishi: Natijada jinoyatchilar jabrlanuvchining mobil banking login-parollari, bank kartasi raqamlari hamda bankdan keladigan maxsus tasdiqlovchi SMS-kodlarni qo‘lga kiritib, hisobdagi barcha pullarni boshqa kartalarga o‘tkazib oladi.

Kiberxavfdan qanday himoyalanish kerak?

Kiberxavfsizlik sohasi ekspertlari har bir foydalanuvchiga quyidagi qat’iy xavfsizlik qoidalariga amal qilishni tavsiya etadi:

  • Noma’lum fayllarni yuklab olmang: Telegram, WhatsApp va boshqa messenjerlar orqali notanish yoki hatto tanishlardan kelgan shubhali APK fayllarni aslo ochmang va telefonga o‘rnatmang;

  • Faqat rasmiy manbalardan foydalaning: Har qanday ilova yoki klaviaturani faqatgina rasmiy do‘konlar — Google Play Market (Android uchun) yoki App Store (iPhone uchun) orqali yuklab oling;

  • Qurilma sozlamalarini tekshiring: Telefon xavfsizlik sozlamalarida «Noma’lum manbalardan ilova o‘rnatish» funksiyasini o‘chirib qo‘ying va antivirus dasturlaridan foydalaning;

  • SMS-kodlarni hech kimga bermang: Banklar va rasmiy idoralar hech qachon telefonga kelgan sirli tasdiqlash kodlarini yoki kartaning maxfiy ma’lumotlarini so‘ramasligini unutmang.

«Yangi alifbo klaviaturasi» firibgarligining asosiy belgilari

Ko‘rsatkichlar

Firibgarlik sxemasi tafsilotlari

Jinoyatchilar niqobi

«Yangi o‘zbek alifbosi uchun qulay klaviatura dasturi»

Tarqatish yo‘li

Telegram messenjeridagi shaxsiy xabarlar va ommaviy guruhlar

Fayl formati

Xavfli norasmiy .APK fayllar

Asosiy maqsad

Bank kartasi ma’lumotlari, SMS-kodlar va mobil hisoblarni o‘g‘irlash

Keltirib chiqaradigan xavf

Smartfon to‘liq masofaviy nazoratga o‘tishi va barcha mablag‘larning yechib olinishi

Himoya chorasi

Messenjer orqali fayl o‘rnatmaslik, faqat Google Play / App Store'dan foydalanish

kiberxavfsizlikfiribgarliko‘zbek alifbosiTelegram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildiChatGPT taqdim etgan soxta havola sabab 2 million dollar yoʻqotildi6 sentabr 15:25O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiO‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi7 iyul 13:23FBI ijtimoiy tarmoq akkauntlarini buzib kirish boʻyicha ogohlantirdiFBI ijtimoiy tarmoq akkauntlarini buzib kirish boʻyicha ogohlantirdi12 avgust 00:53Pocta Mail xavfli RAR-arxivlar tarqalishining oldini oldiPocta Mail xavfli RAR-arxivlar tarqalishining oldini oldi11 avgust 16:59Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlar29 iyun 19:24Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandi11 iyun 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?