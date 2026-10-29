Noxush holatga uchragan vetnamlik sayyohni o‘zbek xalqining mehri qanday hayratga soldi?

·64·Jamiyat
Noxush holatga uchragan vetnamlik sayyohni o‘zbek xalqining mehri qanday hayratga soldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vetnamdan Angliyaning «Old Trafford» stadioniga velosipedda yo‘l olgan sayyoh O‘zbekistonga kirib kelganida mahalliy fuqaro tomonidan yuzaga keltirilgan noxush vaziyatga duch keldi.
  • Turizm qo‘mitasi va ichki ishlar organlari mazkur holat yuzasidan tezkor choralar ko‘rib, xorijlik mehmonning xavfsizligini ta’minlashni o‘z nazoratiga oldi.
  • O‘zbekiston xalqining samimiy mehmondo‘stligi va ko‘rsatilgan yordam tufayli sayyoh mamlakat haqidagi ijobiy taassurotlarini saqlab qoldi.

Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston hududiga kirib kelganiga atigi 15 kilometr bo‘lganida noxush voqeaga duch kelgan vetnamlik veloyo‘lovchining videosi keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘lgan edi. Notanish mast erkak uning yo‘lini to‘sib, noqulay vaziyat yuzaga keltirgan lahzalar internet foydalanuvchilarini xavotir va g‘azabga solgandi.

Biroq O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi tezkorlik bilan xorijlik mehmon bilan bog‘lanib, unga barcha zarur amaliy yordamni ko‘rsatdi. Eng muhimi, mazkur kichik ko‘ngilsizlik sayyohning mamlakat haqidagi umumiy taassurotiga aslo soya sololmadi: «Men O‘zbekistonni hali ham juda yaxshi ko‘raman», deya ta’kidladi u o‘z murojaatida.

«Old Trafford» sari ulkan sayohat: O‘zbekiston yo‘llaridagi iliq qarshi olishlar

Velosipedda Vetnamdan Angliyaning «Old Trafford» stadionigacha yetib borishni maqsad qilgan sayohatchi O‘zbekiston yo‘llarida kutilganidan ham ortiq mehr va hurmatga duch keldi:

  • Xalq mehri va samimiyat: Ijtimoiy tarmoqlarga joylangan yangi kadrlarda mahalliy aholi sayyohni ochiq chehra, qo‘l berib samimiy ko‘rishish va chin dildan «Assalomu alaykum» deb qarshi olayotgani aks etgan;

  • Choy va suhbat takliflari: Yo‘l bo‘yidagi yurtdoshlarimiz uning to‘xtashini so‘rab, choy va yegulik taklif qilmoqda, safariga oq yo‘l tilamoqda;

  • Sayyoh bilan esdalik suratlar: Mahalliy yoshlar va keksalar u bilan samimiy selfi tushib, turli tillarda muloqot qilishga intilmoqda;

  • Yuksak baho: Mehmon o‘zining «Road to Old Trafford» sahifasida «O‘zbek xalqining mehribonligi va mehmondo‘stligi» (The kindness and hospitality of Uzbekistan) deya alohida yozib, minnatdorchilik bildirdi.

Rasmiy idoralarning tezkor munosabati

O‘zbekistonning turizm salohiyati va sayyohlar xavfsizligi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda:

  • Turizm qo‘mitasi yordami: Mas’ul xodimlar xorijlik sayyohning keyingi harakat yo‘nalishi, xavfsizligi va ehtiyojlarini o‘z nazoratiga olib, unga doimiy ko‘mak ko‘rsatishga tayyor ekanliklarini bildirdi;

  • Ichki ishlar organlari nazorati: Bu kabi holatlar sayyohlik nufuziga putur yetkazmasligi uchun xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda.

Bitta noxush voqea butun boshli xalqning asriy qadriyatlarini aks ettirmasligini yaxshi tushungan sayyoh Toshkent va keyingi manzillar sari o‘z safarini ko‘tarinki kayfiyatda davom ettirmoqda.

Turizm qo‘mitasiRoad to Old TraffordO‘zbekiston turizmisayyohlar xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vetnamlik sayyoh: “Men O‘zbekistonni hamon yaxshi ko‘raman”Vetnamlik sayyoh: “Men O‘zbekistonni hamon yaxshi ko‘raman”Kecha 16:04Rossiyaliklar Yangi yilni kutib olish uchun Toshkentga shoshilmoqdaRossiyaliklar Yangi yilni kutib olish uchun Toshkentga shoshilmoqdaKecha 17:56Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradiXorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi10 oktabr 21:32O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladi10 iyul 11:38O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildi2 iyul 20:29Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)27 oktabr 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi