Noxush holatga uchragan vetnamlik sayyohni o‘zbek xalqining mehri qanday hayratga soldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vetnamdan Angliyaning «Old Trafford» stadioniga velosipedda yo‘l olgan sayyoh O‘zbekistonga kirib kelganida mahalliy fuqaro tomonidan yuzaga keltirilgan noxush vaziyatga duch keldi.
- Turizm qo‘mitasi va ichki ishlar organlari mazkur holat yuzasidan tezkor choralar ko‘rib, xorijlik mehmonning xavfsizligini ta’minlashni o‘z nazoratiga oldi.
- O‘zbekiston xalqining samimiy mehmondo‘stligi va ko‘rsatilgan yordam tufayli sayyoh mamlakat haqidagi ijobiy taassurotlarini saqlab qoldi.
Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston hududiga kirib kelganiga atigi 15 kilometr bo‘lganida noxush voqeaga duch kelgan vetnamlik veloyo‘lovchining videosi keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘lgan edi. Notanish mast erkak uning yo‘lini to‘sib, noqulay vaziyat yuzaga keltirgan lahzalar internet foydalanuvchilarini xavotir va g‘azabga solgandi.
Biroq O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi tezkorlik bilan xorijlik mehmon bilan bog‘lanib, unga barcha zarur amaliy yordamni ko‘rsatdi. Eng muhimi, mazkur kichik ko‘ngilsizlik sayyohning mamlakat haqidagi umumiy taassurotiga aslo soya sololmadi: «Men O‘zbekistonni hali ham juda yaxshi ko‘raman», deya ta’kidladi u o‘z murojaatida.
«Old Trafford» sari ulkan sayohat: O‘zbekiston yo‘llaridagi iliq qarshi olishlar
Velosipedda Vetnamdan Angliyaning «Old Trafford» stadionigacha yetib borishni maqsad qilgan sayohatchi O‘zbekiston yo‘llarida kutilganidan ham ortiq mehr va hurmatga duch keldi:
Xalq mehri va samimiyat: Ijtimoiy tarmoqlarga joylangan yangi kadrlarda mahalliy aholi sayyohni ochiq chehra, qo‘l berib samimiy ko‘rishish va chin dildan «Assalomu alaykum» deb qarshi olayotgani aks etgan;
Choy va suhbat takliflari: Yo‘l bo‘yidagi yurtdoshlarimiz uning to‘xtashini so‘rab, choy va yegulik taklif qilmoqda, safariga oq yo‘l tilamoqda;
Sayyoh bilan esdalik suratlar: Mahalliy yoshlar va keksalar u bilan samimiy selfi tushib, turli tillarda muloqot qilishga intilmoqda;
Yuksak baho: Mehmon o‘zining «Road to Old Trafford» sahifasida «O‘zbek xalqining mehribonligi va mehmondo‘stligi» (The kindness and hospitality of Uzbekistan) deya alohida yozib, minnatdorchilik bildirdi.
Rasmiy idoralarning tezkor munosabati
O‘zbekistonning turizm salohiyati va sayyohlar xavfsizligi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda:
Turizm qo‘mitasi yordami: Mas’ul xodimlar xorijlik sayyohning keyingi harakat yo‘nalishi, xavfsizligi va ehtiyojlarini o‘z nazoratiga olib, unga doimiy ko‘mak ko‘rsatishga tayyor ekanliklarini bildirdi;
Ichki ishlar organlari nazorati: Bu kabi holatlar sayyohlik nufuziga putur yetkazmasligi uchun xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda.
Bitta noxush voqea butun boshli xalqning asriy qadriyatlarini aks ettirmasligini yaxshi tushungan sayyoh Toshkent va keyingi manzillar sari o‘z safarini ko‘tarinki kayfiyatda davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…