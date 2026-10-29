Avaz Oxunning rafiqasining tug‘ilgan kuniga qilgan romantik syurprizi barchani lol qoldirdi! (video)

·125·Madaniyat
Avaz Oxunning rafiqasining tug‘ilgan kuniga qilgan romantik syurprizi barchani lol qoldirdi! (video)

Kulgu ustasi Avaz Oxun rafiqasining tug‘ilgan kunida unga unutilmas syurpriz tayyorladi. U xonanda va bloger Ibratbek Azamatov bilan birgalikda «Sevgilim» qo‘shig‘ini ijro etib, rafiqasi va farzandlari yoniga kirib bordi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Avaz Oxunning kutilmagan tashrifi aks etgan. Rafiqasi uni ko‘rib hayratda qoladi va xursandligini yashirmaydi.

Ibratbek Azamatov ham ushbu lahzalarni o‘z sahifasida ulashib, Avaz Oxun bilan birgalikda qo‘shiq kuylaganidan mamnunligini bildirdi.

«Juda ham hurmat qilgan akam Avaz Oxunning ayollarini tug‘ilgan kunlarida xizmatda bo‘ldik. “Sevgilim” qo‘shig‘ini birgalikda kuyladik. Menimcha, Avaz akaga qo‘shiq juda yarashdi. Nima deysizlar? To‘liq qo‘shiq YouTube'da!» — deb yozdi u.

Videolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida iliq kutib olindi. Izohlarda Avaz Oxunning ijrosi maqtalib, oilaga baxt va totuvlik tilaklari bildirilmoqda.

Avaz OxunIbratbek AzamatovSevgilim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)Avaz Oxundan yangisi: Mashinada hamrohiga aytgan latifasi tarmoqni «portlatdi»! (video)22 sentabr 11:41"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi5 sentabr 09:38Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)27 avgust 15:03So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdiSo'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi15 may 13:57Agent 007 tanlovi yakuniy bosqichda: Jeyms Bond rolini kim ijro etadi?Agent 007 tanlovi yakuniy bosqichda: Jeyms Bond rolini kim ijro etadi?Bugun 13:55Toshkentda SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadiToshkentda SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi