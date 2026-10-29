Odam bilan do‘stdek munosabatda bo‘lib quchoqlaydigan ayiq tarmoqlarni larzaga soldi (video)

·70·Dunyo
Odam bilan do‘stdek munosabatda bo‘lib quchoqlaydigan ayiq tarmoqlarni larzaga soldi (video)

Rossiyalik hayvonlar murabbiyi Pavel Vyakin va Tom ismli ulkan ayiq o‘rtasidagi noodatiy munosabatlar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ma’lum qilinishicha, Pavel sirkda parvarish qilish imkoni bo‘lmagan ikki oylik ayiq bolasini o‘z qaramog‘iga olgan. Shundan so‘ng u Tomni boqib, parvarish qilgan. Vaqt o‘tishi bilan ular o‘rtasida o‘ziga xos yaqinlik shakllangan.

Bugun yuzlab kilogramm vaznga ega Tom o‘zining muloyim xatti-harakatlari bilan e’tibor qozonmoqda. Ayiq va uning qarovchisi birga vaqt o‘tkazib, o‘ynaydi. Ba’zan Tom old panjalari bilan Pavelni quchoqlagandek harakatlar ham qiladi.

Ularning samimiy munosabatlari ko‘pchilikni hayratga solmoqda. Kichikligidan inson qo‘lida ulg‘aygan ayiqning qarovchisiga bo‘lgan munosabati inson va yovvoyi hayvonlar o‘rtasidagi aloqaga yana bir bor e’tibor qaratmoqda.

Shu bilan birga, ayiq yirik va xavfli yovvoyi hayvon ekanini unutmaslik kerak. U muloyim ko‘rinsa ham, uning xatti-harakatlarini oldindan aytish qiyin.

Pavel VyakinTom ayiqhayvonlar murabbiyiyovvoyi hayvonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda kompyuterxona yerto‘lasidan maymun topildiToshkentda kompyuterxona yerto‘lasidan maymun topildi5 oktabr 19:30Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05Elektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdiElektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdi23 iyul 17:13Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldiMillioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldiBugun 14:02Turkiyada noodatiy tayinlov: 22 yoshli qiz futbol jamoasini boshqaradiTurkiyada noodatiy tayinlov: 22 yoshli qiz futbol jamoasini boshqaradiBugun 13:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda