Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi

·5·O‘zbekiston
Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi

Xorijiy davlatlarda o‘zbek milliy taomlari restoranini ochgan yoki ochishni rejalashtirayotgan tadbirkorlar xarajatlarining 50 foizigacha bo‘lgan qismini davlat subsidiyasi orqali qoplashi mumkin. Bu haqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining Telegram-kanalida ma’lum qilindi.

Qayd etilishicha, mazkur xizmat Turizm qo‘mitasi tomonidan bepul ko‘rsatiladi. Undan O‘zbekistonda rasman ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlar foydalanishlari mumkin.

Subsidiya olish uchun ariza beruvchilar xorijda ro‘yxatdan o‘tgan restoran va bino huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi lozim. Bundan tashqari, sanitariya hamda yong‘in xavfsizligi talablariga rioya etilganini tasdiqlovchi ma’lumotlar, sarflangan xarajatlar va O‘zbekistondan mahsulot yetkazib berilganiga oid hujjatlar talab qilinadi. Restoranning ichki va tashqi ko‘rinishi aks etgan fotosuratlar ham arizaga ilova qilinadi. Zarur hollarda hujjatlarning rasmiy tarjimasi ham so‘ralishi mumkin.

Arizalar 18 ish kuni ichida ko‘rib chiqiladi. Ma’qullangan taqdirda, subsidiya mablag‘lari 7 ish kuni davomida tadbirkorning bank hisobvarag‘iga o‘tkaziladi. Agar hujjatlarda kamchiliklar aniqlansa, ularni bartaraf etib, arizani qayta topshirish mumkin.

Tadbirkorlar subsidiya olish uchun arizalarni my.gov.uz portali orqali yuborishlari mumkin.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq O‘zbekistonda ayrim tibbiyot xodimlariga uy-joy sotib olish uchun subsidiya ajratilishi haqida ham xabar berilgan edi.

Turizm qo‘mitasimy.gov.uzdavlat subsidiyasio‘zbek milliy taomlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiDavlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiBugun 18:45JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumotJSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumotBugun 11:00Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:011 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi24 sentabr 08:23Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:441 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi18 avgust 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin