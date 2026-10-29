Toshkentlik erkak zapravkadagi navbatdan qochish uchun uyida bir tonna benzin saqladi

·62·Jamiyat
Toshkentlik erkak zapravkadagi navbatdan qochish uchun uyida bir tonna benzin saqladi

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida yashovchi erkakning uyidan bir tonnadan ortiq benzin aniqlandi. Yoqilg‘i plastik idishlarga solingan holda saqlangan.

Ma’lum qilinishicha, erkak benzin quyish shoxobchalaridagi navbatlarda vaqt yo‘qotmaslik maqsadida katta miqdorda yoqilg‘i zaxirasini to‘plagan. Biroq bunday hajmdagi benzinni turar joyda saqlash jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yoqilg‘ini xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda xonadondan olib chiqib ketgan. Holat yuzasidan erkakka nisbatan ma’muriy choralar ko‘rilgani bildirilgan. Ammo uning aynan qaysi qoidani buzgani va qanday jazo qo‘llangani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Mutaxassislar benzinning oson alangalanishini hisobga olib, uni uy sharoitida, ayniqsa, plastik idishlarda va katta miqdorda saqlash xavfli ekanidan ogohlantiradi. Yoqilg‘i bug‘lari hatto kichik uchqun ta’sirida ham yonib ketishi, bu esa yong‘in yoki portlashga olib kelishi mumkin.

Shu sababli benzinni turar joylarda katta miqdorda zaxiralashdan saqlanish va yoqilg‘i bilan muomala qilishda belgilangan xavfsizlik talablariga amal qilish muhim.

ToshkentMirzo Ulug‘bek tumaniFavqulodda vaziyatlar vazirligibenzin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiToshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiKecha 15:06O‘zbekistonda benzin ishlab chiqarish 4,6 foizga oshdiO‘zbekistonda benzin ishlab chiqarish 4,6 foizga oshdi12 oktabr 09:44«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)6 avgust 15:57«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi15 sentabr 19:15Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiJasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldi15 sentabr 14:09Qarshidagi texnika universiteti binosida yong‘in sodir bo‘ldi (video)Qarshidagi texnika universiteti binosida yong‘in sodir bo‘ldi (video)14 sentabr 21:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi