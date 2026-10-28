Vetnamlik sayyoh: “Men O‘zbekistonni hamon yaxshi ko‘raman”

·3·Jamiyat
Vetnamlik sayyoh: “Men O‘zbekistonni hamon yaxshi ko‘raman”

Avvalroq O‘zbekistonda mast erkak yo‘lini to‘sgani bilan jamoatchilik e’tiboriga tushgan vetnamlik sayyoh voqeadan keyin ham mamlakatimiz haqidagi fikri o‘zgarmaganini bildirdi. U sayohati davomida mahalliy aholining samimiyligi va mehmondo‘stligidan mamnun ekanini aytdi.

Sayyohning ta’kidlashicha, odamlar unga iliq munosabatda bo‘lib, yaxshi kutib olishmoqda.

“Bugun odamlar juda samimiy. Ular meni yaxshi kutib olishmoqda, salom berishmoqda. Hatto bugun ertalab menga tort ham berishdi”, — deya taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi u.

Shuningdek, Turizm qo‘mitasi xorijlik mehmon bilan bog‘lanib, uning safarini davom ettirishiga ko‘maklashayotganini ma’lum qildi.

Sayyohning ushbu fikrlari noxush voqeaga qaramay, uning O‘zbekiston va mahalliy aholiga munosabati ijobiyligicha qolganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston turizmiTurizm qo‘mitasiVetnamlik sayyoh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradiXorijda o‘zbek restoranini ochgan tadbirkorga davlat xarajatlarning yarmini qoplab beradi10 oktabr 21:32O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladi10 iyul 11:38O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildi2 iyul 20:29Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)Vetnamlik sayyoh O‘zbekistonga kirgan ilk kunidayoq g‘alati hodisaga duch keldi (video)Kecha 13:13Diqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqdaDiqqat: “Yangi o‘zbekcha klaviatura” Telegramda firibgarlikning yangi turi kuzatilmoqdaBugun 15:58Toshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiToshkentda is gazidan zaharlanib, olti kishi vafot etdiBugun 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi