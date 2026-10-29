Toshkentda SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadi

·66·Madaniyat
Toshkentda SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadi

29 oktyabr kuni Toshkentdagi Tashkent City Mall savdo markazida SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova ishtirokida uchrashuv tashkil etiladi. Tadbir mehmonlari brend asoschisi bilan yuzma-yuz muloqot qilish hamda uning ilk parfyumeriya mahsuloti — Elixir of Joy ifori bilan tanishish imkoniga ega bo‘ladi.

Mehmonlarni nimalar kutmoqda?

Uchrashuv dasturidan Diyora Rahimova bilan suhbatlashish, esdalik uchun suratga tushish va atir flakoni hamda uning mualliflik retseptlar kitoblariga dastxat olish imkoniyatlari o‘rin olgan. Retseptlar kitoblarini tadbirning o‘zida xarid qilish ham mumkin.

Tadbir SAADI brendining Elixir of Joy pop-up do‘konida bo‘lib o‘tadi. Tashrif buyuruvchilar yangi iforni yaqindan o‘rganish, uning yaratilishi haqida ma’lumot olish va brend asoschisiga o‘zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari mumkin.

Tadbir haqida

  • Sana: 29 oktyabr

  • Vaqt: soat 18:00

  • Manzil: Tashkent City Mall, 2-qavat, Tanuki restorani yonida

  • Kirish: bepul

Tadbirda ishtirok etish uchun chipta talab qilinmaydi. Barcha qiziquvchilar uchrashuvga tashrif buyurib, Diyora Rahimova bilan muloqot qilishlari mumkin.

Diyora RahimovaSAADITashkent City MallElixir of Joy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Rahimova Umid Eshonqulov bilan o‘rtadagi daromadni qanday taqsimlanishini ochiq aytdi (video)Zebo Rahimova Umid Eshonqulov bilan o‘rtadagi daromadni qanday taqsimlanishini ochiq aytdi (video)5 avgust 13:29Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)Zebo Rahimova Islandiyadagi ertaknamo uycha bilan yana barchani hayratda qoldirdi (video)12 oktabr 15:42Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiZebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladi27 iyul 14:48Diyora Keldiyorova qizi Ziyaraning ilk tug‘ilgan kunidagi suratlar bilan bo‘lishdi!Diyora Keldiyorova qizi Ziyaraning ilk tug‘ilgan kunidagi suratlar bilan bo‘lishdi!23 avgust 05:59Zebo Rahimova navbatdagi sayohati bilan muxlislarini hayratlantirdiZebo Rahimova navbatdagi sayohati bilan muxlislarini hayratlantirdi28 may 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi