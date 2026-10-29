Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasi doirasida «Nasaf» o‘z maydonida «Quvayt SK» klubiga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev ushbu natijani charchoq yoki omadsizlik bilan emas, balki hujumchilarning mahorati va sovuqqonligi yetishmasligi bilan izohladi.
- Mutaxassisning fikricha, jamoa ko‘plab vaziyatlar yaratganiga qaramay, ularni golga aylantira olmagani va qarshi hujumlarda sust harakat qilgani mag‘lubiyatga sabab bo‘ldi.
Osiyo Chempionlar Ligasi 2 (OCHL 2) musobaqasi doirasida Qarshi shahrida bo‘lib o‘tgan uchrashuv mahalliy muxlislar uchun kutilmagan hafsala pirligi bilan yakunlandi. O‘z maydonida Quvaytning «Quvayt SK» klubini qabul qilgan «Nasaf» jamoasi minimal 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Uchrashuvdan so‘ng tashkil etilgan matbuot anjumanida «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev ishtirok etib, uchrashuvdagi salbiy natijaning asl sabablarini ochiq va keskin tarzda tahlil qilib berdi. Mutaxassis mag‘lubiyatni omadsizlik yoki charchoqqa emas, balki hujumchilarning mahorat darajasi pastligiga bog‘ladi.
Ro‘ziqul Berdiyevning matbuot anjumanidagi muhim fikrlari
Qarshiliklar ustozi o‘yin davomida yaratilgan vaziyatlar va raqibning qarshi hujumlari borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:
Omadsizlik emas, mahorat yetishmovchiligi: Murabbiy jamoaning ko‘plab vaziyatlar yaratganini, biroq ulardan foydalana olmaganini ta’kidladi: «O‘ylashimcha, bu omadsiz yoki charchoq emas. Hujumda vaziyatlardan foydalanishda bizga sovuqqonlik va mahorat yetishmadi. Shuning evaziga mag‘lubiyatga uchradik, deb o‘ylayman. Bunday imkoniyatlardan foydalanishda, ko‘p vaziyat yaratib gol ura olmasang, bu mahoratni, darajani yetmaganidan deb o‘ylayman»;
Raqibning qarshi hujumlaridagi xatolar: «Quvayt SK» klubi xavfli qarshi hujumlar uyushtirganini aytib o‘tdi: «Chunki raqib jamoa ikki-uch marta qarshi hujumlarda yaxshi harakat qildi. Biz o‘sha vaziyatlarda sust o‘ynadik. Bitta gol bo‘ldi va yana birida Abduvohib qaytardi»;
3 metrdan gol ura olmaslik muammosi: Berdiyev tarkib yoki taktik sxemalar bahona bo‘lolmasligini alohida urg‘uladi: «Menimcha, gap tarkibda yoki sxemamizda emas. Bunday imkoniyat yaratib, buni golga aylantira olmaslik, darvozabon bilan birga-bir chiqib, 3 metrdan gol ura olmaslik – sovuqqonlik yetishmasligi, vaziyatni his qilish, hujumchilarga xos xususiyatlar yetishmadi. Hujumdagi daraja bizga pand berdi».
Tarkib tanlovi va yosh futbolchilar masalasi
Matbuot anjumanida murabbiydan nega yoshlar emas, balki tajribali o‘yinchilarga ishonch bildirilgani haqida ham so‘raldi:
Mag‘lubiyatdan keyingi xulosalar: «Albatta, fikr bo‘ladi. Mag‘lubiyatga uchraganingda tarkib topishda yoki o‘yinchilarni joyga qo‘yishda o‘ylanasan! Nima sabab bo‘lganini chuqurroq o‘rganishga harakat qilasan, kishi», dedi mutaxassis;
Nega tajribali o‘yinchilar tanlandi? Xalqaro musobaqalarda ruhiy barqarorlik muhimligi qayd etildi: «O‘ylaymanki, bunaqa uchrashuvda tarkibda tajribaliroq futbolchilar maydonga tushishini uqtirgandik. Bunday o‘yinlarda aynan tajriba va sovuqqonlik bo‘lish talab etilardi. Yosh o‘yinchini tushirsak, ba’zida tajribasi yetishmasligi yoki o‘zini yo‘qotib qo‘yishi mumkin».
Qarshida qayd etilgan 0:1 hisobidagi mag‘lubiyat «Nasaf»ning xalqaro maydondagi guruh bosqichi yurishini murakkablashtirdi. Bosh murabbiy ta’kidlaganidek, kelgusi bahslarda ijobiy natijaga erishish uchun hujum chizig‘idagi sovuqqonlik va yakuniy zarbalar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.
Izohlar 0
…