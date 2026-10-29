Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdi

·56·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasi doirasida «Nasaf» o‘z maydonida «Quvayt SK» klubiga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev ushbu natijani charchoq yoki omadsizlik bilan emas, balki hujumchilarning mahorati va sovuqqonligi yetishmasligi bilan izohladi.
  • Mutaxassisning fikricha, jamoa ko‘plab vaziyatlar yaratganiga qaramay, ularni golga aylantira olmagani va qarshi hujumlarda sust harakat qilgani mag‘lubiyatga sabab bo‘ldi.

Osiyo Chempionlar Ligasi 2 (OCHL 2) musobaqasi doirasida Qarshi shahrida bo‘lib o‘tgan uchrashuv mahalliy muxlislar uchun kutilmagan hafsala pirligi bilan yakunlandi. O‘z maydonida Quvaytning «Quvayt SK» klubini qabul qilgan «Nasaf» jamoasi minimal 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Uchrashuvdan so‘ng tashkil etilgan matbuot anjumanida «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev ishtirok etib, uchrashuvdagi salbiy natijaning asl sabablarini ochiq va keskin tarzda tahlil qilib berdi. Mutaxassis mag‘lubiyatni omadsizlik yoki charchoqqa emas, balki hujumchilarning mahorat darajasi pastligiga bog‘ladi.

Ro‘ziqul Berdiyevning matbuot anjumanidagi muhim fikrlari

Qarshiliklar ustozi o‘yin davomida yaratilgan vaziyatlar va raqibning qarshi hujumlari borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Omadsizlik emas, mahorat yetishmovchiligi: Murabbiy jamoaning ko‘plab vaziyatlar yaratganini, biroq ulardan foydalana olmaganini ta’kidladi: «O‘ylashimcha, bu omadsiz yoki charchoq emas. Hujumda vaziyatlardan foydalanishda bizga sovuqqonlik va mahorat yetishmadi. Shuning evaziga mag‘lubiyatga uchradik, deb o‘ylayman. Bunday imkoniyatlardan foydalanishda, ko‘p vaziyat yaratib gol ura olmasang, bu mahoratni, darajani yetmaganidan deb o‘ylayman»;

  • Raqibning qarshi hujumlaridagi xatolar: «Quvayt SK» klubi xavfli qarshi hujumlar uyushtirganini aytib o‘tdi: «Chunki raqib jamoa ikki-uch marta qarshi hujumlarda yaxshi harakat qildi. Biz o‘sha vaziyatlarda sust o‘ynadik. Bitta gol bo‘ldi va yana birida Abduvohib qaytardi»;

  • 3 metrdan gol ura olmaslik muammosi: Berdiyev tarkib yoki taktik sxemalar bahona bo‘lolmasligini alohida urg‘uladi: «Menimcha, gap tarkibda yoki sxemamizda emas. Bunday imkoniyat yaratib, buni golga aylantira olmaslik, darvozabon bilan birga-bir chiqib, 3 metrdan gol ura olmaslik – sovuqqonlik yetishmasligi, vaziyatni his qilish, hujumchilarga xos xususiyatlar yetishmadi. Hujumdagi daraja bizga pand berdi».

Tarkib tanlovi va yosh futbolchilar masalasi

Matbuot anjumanida murabbiydan nega yoshlar emas, balki tajribali o‘yinchilarga ishonch bildirilgani haqida ham so‘raldi:

  • Mag‘lubiyatdan keyingi xulosalar: «Albatta, fikr bo‘ladi. Mag‘lubiyatga uchraganingda tarkib topishda yoki o‘yinchilarni joyga qo‘yishda o‘ylanasan! Nima sabab bo‘lganini chuqurroq o‘rganishga harakat qilasan, kishi», dedi mutaxassis;

  • Nega tajribali o‘yinchilar tanlandi? Xalqaro musobaqalarda ruhiy barqarorlik muhimligi qayd etildi: «O‘ylaymanki, bunaqa uchrashuvda tarkibda tajribaliroq futbolchilar maydonga tushishini uqtirgandik. Bunday o‘yinlarda aynan tajriba va sovuqqonlik bo‘lish talab etilardi. Yosh o‘yinchini tushirsak, ba’zida tajribasi yetishmasligi yoki o‘zini yo‘qotib qo‘yishi mumkin».

Qarshida qayd etilgan 0:1 hisobidagi mag‘lubiyat «Nasaf»ning xalqaro maydondagi guruh bosqichi yurishini murakkablashtirdi. Bosh murabbiy ta’kidlaganidek, kelgusi bahslarda ijobiy natijaga erishish uchun hujum chizig‘idagi sovuqqonlik va yakuniy zarbalar ustida jiddiy ishlash talab etiladi.

NasafRo‘ziqul BerdiyevOsiyo Chempionlar Ligasi 2Quvayt SK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydiQarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydiKecha 21:11Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakBerdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerak27 oktabr 23:01Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildiRo‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi13 oktabr 22:23“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi