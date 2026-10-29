Agent 007 tanlovi yakuniy bosqichda: Jeyms Bond rolini kim ijro etadi?

·82·Madaniyat
Agent 007 tanlovi yakuniy bosqichda: Jeyms Bond rolini kim ijro etadi?

Afsonaviy Jeyms Bond haqidagi “Agent 007” franshizasining navbatdagi, 26-filmi ustida ish olib borilmoqda. 1962 yildan buyon tomoshabinlar e’tiborini qozonib kelayotgan ushbu turkumning yangi qismida Deniyel Kreyg o‘rnini kim egallashi hozircha sirligicha qolmoqda.

Deadline nashrining xabar berishicha, yangi Jeyms Bond roliga aktyor tanlash jarayoni yakuniy bosqichga yaqinlashgan. Nomzodlar orasida Kallum Terner, Jek Louden va Josh O‘Konnor bor. Shuningdek, yana bir aktyor yakuniy saralashda qatnashishi mumkin, biroq uning ismi hozircha oshkor etilmagan.

Yangi film rejissyori sifatida “Dyuna” filmlari bilan tanilgan Deni Vilnyov ish olib boradi. Ssenariy esa “Shelbilar oilasi” agent seriali ijodkori Stiven Nayt tomonidan yozilmoqda.

Hozircha Amazon MGM Studios yangi Agent 007 rolini kim ijro etishini rasman tasdiqlamagan. Shu sababli nomzodlar haqidagi ma’lumotlar hozircha OAV xabarlariga asoslangan.

Sizningcha, yangi Jeyms Bond roliga qaysi aktyor munosib?

Jeyms BondAgent 007Deni VilnyovAmazon MGM Studios
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

007 First Light oʻyini uchun tizim talablari eʼlon qilindi007 First Light oʻyini uchun tizim talablari eʼlon qilindi9 may 16:58Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayotiMonika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti1 oktabr 21:02Toshkentda SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadiToshkentda SAADI brendi asoschisi Diyora Rahimova bilan uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun 13:39Avaz Oxunning rafiqasining tug‘ilgan kuniga qilgan romantik syurprizi barchani lol qoldirdi! (video)Avaz Oxunning rafiqasining tug‘ilgan kuniga qilgan romantik syurprizi barchani lol qoldirdi! (video)Bugun 13:17Disney malikalarining obrazlari ortida haqiqiy aktrisa turganini bilasizmi?Disney malikalarining obrazlari ortida haqiqiy aktrisa turganini bilasizmi?Kecha 19:17Dilnoz Hakimova yangi taronasidan parcha ulashdi (video)Dilnoz Hakimova yangi taronasidan parcha ulashdi (video)Kecha 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi