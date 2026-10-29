Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?
Ko‘pchilik salomatlikni tiklash va uzoq umr ko‘rish uchun og‘ir jismoniy mashqlar yoki qimmatbaho dori-darmonlar zarur deb o‘ylaydi. Biroq tibbiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, eng oddiy va tabiiy harakat — piyoda yurish inson tanasi uchun chinakam sehrli shifo manbai bo‘lishi mumkin.
Eng qizig‘i, piyoda yurishning foydasi siz sarflagan daqiqalarga qarab bosqichma-bosqich ochilib boradi: atigi bir necha daqiqalik harakat qon tomirlarini bo‘shashtirsa, uzoqroq sayr butun ruhiyatni yangilashga qodir.
Har bir daqiqaning o‘z vazifasi: Yurish vaqtiga qarab organizmdagi o‘zgarishlar
Kundalik piyoda yurish vaqtining inson organizmiga ko‘rsatadigan ijobiy ta’siri quyidagicha namoyon bo‘ladi:
3 daqiqalik yurish: Qon tomirlari tonusini me’yorlashtirib, arterial qon bosimini pasaytirishga yordam beradi;
5 daqiqa toza havoda sayr: Stress gormonlarini kamaytirib, kayfiyatni tez fursatda ko‘taradi va ruhiy xotirjamlik bag‘ishlaydi;
10 daqiqalik faol harakat: Miya faoliyati va qon aylanishini yaxshilab, ijodiy (kreativ) fikrlash qobiliyatini oshiradi hamda murakkab muammolarga yechim topishni osonlashtiradi;
Ovqatdan keyingi 15 daqiqalik odat: Ovqat hazm qilish jarayonini tezlashtiradi va qondagi qand miqdorining keskin ko‘tarilib ketishining oldini olib, uni pasaytiradi;
30 daqiqalik muntazam yurish: Moddalar almashinuvini jadallashtiradi va yurish tezligi hamda sur’atiga qarab ortiqcha kaloriyalarni yoqib, ozishga va vaznni nazoratda ushlashga ko‘maklashadi;
40 daqiqalik sayr: Ayniqsa keksa yoshdagi insonlarda yurak ishemik kasalliklari rivojlanishi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi;
90 daqiqalik davomli piyoda yurish: Miyadagi salbiy va depressiv fikrlarni tarqatib, ruhiy tushkunlik alomatlarini bartaraf etadi hamda chuqur ichki xotirjamlik yaratadi.
Nima uchun bu odatni bugundan boshlash kerak?
Piyoda yurish maxsus sport zali yoki qo‘shimcha jihozlarni talab qilmaydi. Kun davomida lift o‘rniga zinadan foydalanish, tushlikdan keyin 15 daqiqa ochiq havoda aylanish yoki kechki vaqtda sayr qilish orqali nafaqat tananing jismoniy quvvatini oshirish, balki ruhiy sog‘lomlikni ham to‘liq tiklash mumkin.
Har kuni kamida yarim soat piyoda yurishni kundalik turmush tarzingizga aylantirish uzoq va sog‘lom hayot garovidir.
Izohlar 0
…