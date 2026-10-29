Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?

·0·Salomatlik
Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?

Ko‘pchilik salomatlikni tiklash va uzoq umr ko‘rish uchun og‘ir jismoniy mashqlar yoki qimmatbaho dori-darmonlar zarur deb o‘ylaydi. Biroq tibbiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, eng oddiy va tabiiy harakat — piyoda yurish inson tanasi uchun chinakam sehrli shifo manbai bo‘lishi mumkin.

Eng qizig‘i, piyoda yurishning foydasi siz sarflagan daqiqalarga qarab bosqichma-bosqich ochilib boradi: atigi bir necha daqiqalik harakat qon tomirlarini bo‘shashtirsa, uzoqroq sayr butun ruhiyatni yangilashga qodir.

Har bir daqiqaning o‘z vazifasi: Yurish vaqtiga qarab organizmdagi o‘zgarishlar

Kundalik piyoda yurish vaqtining inson organizmiga ko‘rsatadigan ijobiy ta’siri quyidagicha namoyon bo‘ladi:

  • 3 daqiqalik yurish: Qon tomirlari tonusini me’yorlashtirib, arterial qon bosimini pasaytirishga yordam beradi;

  • 5 daqiqa toza havoda sayr: Stress gormonlarini kamaytirib, kayfiyatni tez fursatda ko‘taradi va ruhiy xotirjamlik bag‘ishlaydi;

  • 10 daqiqalik faol harakat: Miya faoliyati va qon aylanishini yaxshilab, ijodiy (kreativ) fikrlash qobiliyatini oshiradi hamda murakkab muammolarga yechim topishni osonlashtiradi;

  • Ovqatdan keyingi 15 daqiqalik odat: Ovqat hazm qilish jarayonini tezlashtiradi va qondagi qand miqdorining keskin ko‘tarilib ketishining oldini olib, uni pasaytiradi;

  • 30 daqiqalik muntazam yurish: Moddalar almashinuvini jadallashtiradi va yurish tezligi hamda sur’atiga qarab ortiqcha kaloriyalarni yoqib, ozishga va vaznni nazoratda ushlashga ko‘maklashadi;

  • 40 daqiqalik sayr: Ayniqsa keksa yoshdagi insonlarda yurak ishemik kasalliklari rivojlanishi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi;

  • 90 daqiqalik davomli piyoda yurish: Miyadagi salbiy va depressiv fikrlarni tarqatib, ruhiy tushkunlik alomatlarini bartaraf etadi hamda chuqur ichki xotirjamlik yaratadi.

Nima uchun bu odatni bugundan boshlash kerak?

Piyoda yurish maxsus sport zali yoki qo‘shimcha jihozlarni talab qilmaydi. Kun davomida lift o‘rniga zinadan foydalanish, tushlikdan keyin 15 daqiqa ochiq havoda aylanish yoki kechki vaqtda sayr qilish orqali nafaqat tananing jismoniy quvvatini oshirish, balki ruhiy sog‘lomlikni ham to‘liq tiklash mumkin.

Har kuni kamida yarim soat piyoda yurishni kundalik turmush tarzingizga aylantirish uzoq va sog‘lom hayot garovidir.

piyoda yurishsog‘lom turmush tarzijismoniy faolliktibbiy tavsiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?Bir haftada 1 kilogramm ozish uchun qancha qadam yurish kerak?26 oktabr 00:55Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirYolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirBugun 14:25Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Bugun 09:43Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatKecha 23:58Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalariKecha 14:18Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalarQaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalar27 oktabr 12:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi