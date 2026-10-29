Suv ustida 40 km poyga: Xitoylik mototsiklchi fizika qonunlarini buzib, rekord o‘rnatdi

·0·Sport
Suv ustida 40 km poyga: Xitoylik mototsiklchi fizika qonunlarini buzib, rekord o‘rnatdi

Xitoyda ekstremal sport ixlosmandi suv sathida odatiy mototsiklda harakatlanish bo‘yicha chinakam sensatsion natijani qayd etdi. U maxsus moslashtirilgan ikki g‘ildirakli ulovda suv yuzini sidirib, naq 40,74 kilometr masofani bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi va rasman yangi jahon rekordini o‘rnatdi.

Bunga qadar ushbu yo‘nalishdagi eng yuqori ko‘rsatkich 31,8 kilometrni tashkil etgan edi. Yangi rekord nafaqat avvalgi natijani qariyb 9 kilometrga yangiladi, balki murakkab akvaplanirlash usulida tezlik va muvozanatni uzoq vaqt saqlab qolish mumkinligini isbotladi.

To‘lqinlar ustidagi rekord qanday amalga oshirildi?

Video lavhalarda ushbu noyob tryukning texnikasi va muhim tafsilotlari yaqqol namoyon bo‘lgan:

  • Mototsikl konstruksiyasi va chang‘i tizimi: Mototsiklning oldingi g‘ildiragi ostiga maxsus chang‘i moslamasi o‘rnatilgan bo‘lib, u transport vositasi suv tubiga cho‘kib ketmasligini ta’minlagan;

  • Orqa g‘ildirak va yuqori tezlik: Mototsiklning orqa g‘ildiragi suvda harakatlanishga mo‘ljallangan maxsus shinalar yordamida tinimsiz kuchli bosim hosil qilib, suvni orqaga otgan va oldinga harakatlanish kuchini ushlab turgan;

  • Mutlaq muvozanat: Suvda akvaplanirlash holatini saqlab qolish haydovchidan soniya sayin maksimal konsentratsiya va jismoniy kuch talab qiladi — tezlikning bir lahzalik pasayishi mototsiklning darhol suvga cho‘kishiga olib kelishi mumkin edi;

  • Ko‘l yuzasidagi masofa: Tabiat qo‘ynidagi sokin suv havzasida amalga oshirilgan mazkur rekord qirg‘oqdagi ko‘plab tomoshabinlar va tadbir ishtirokchilari tomonidan olqishlar bilan kuzatildi.

31,8 kmdan 40,74 kmgacha: Ekstremal marra

Bu turdagi ekstremal chiqishlar muhandislik mahorati va sportchining chidamliligi chegaralarini sinovdan o‘tkazadi:

  • Masofa ko‘lami: Suv ustida 40 kilometrdan ortiq masofani hech bir to‘xtovsiz bosib o‘tish nafaqat motor uchun ulkan sinov, balki haydovchining bo‘g‘inlari va mushaklariga juda katta og‘irlik yuklaydi;

  • Natijaning rasmiylashtirilishi: Mutaxassislar ushbu ko‘rsatkichni suv sporti va motosport chorrahasidagi eng uzun uzluksiz gidrodinamik harakat sifatida baholamoqda.

Mazkur noodatiy muvaffaqiyat suv sporti tarixida yangi sahifa ochdi va zamonaviy muhandislik tafakkuri bilan eng murakkab stixiyalarni ham zabt etish mumkinligini ko‘rsatdi.

Jahon rekordiEkstremal sportMotosportAkvaplanirlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Formula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdiFormula-1'da triumf: Antonelli Ostindagi AQSH Gran-prisida sensatsion g‘alabaga erishdi27 oktabr 21:54Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)1 avgust 15:19Osiyo o‘yinlarida janjal: Xitoylik sharhlovchi o‘zbekistonlik mutaxassisni ayblab chiqdiOsiyo o‘yinlarida janjal: Xitoylik sharhlovchi o‘zbekistonlik mutaxassisni ayblab chiqdi5 oktabr 13:55Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun 14:12Ro‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdiRo‘ziqul Berdiyev “Nasaf”ning Qarshidagi alamli mag‘lubiyati sababini ochiq aytdiBugun 14:10Krishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildiKrishtianu Ronalduning 2008 yilgi “Oltin to‘p”i futbol tarixida tengsiz deb topildiBugun 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi