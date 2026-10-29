Suv ustida 40 km poyga: Xitoylik mototsiklchi fizika qonunlarini buzib, rekord o‘rnatdi
Xitoyda ekstremal sport ixlosmandi suv sathida odatiy mototsiklda harakatlanish bo‘yicha chinakam sensatsion natijani qayd etdi. U maxsus moslashtirilgan ikki g‘ildirakli ulovda suv yuzini sidirib, naq 40,74 kilometr masofani bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi va rasman yangi jahon rekordini o‘rnatdi.
Bunga qadar ushbu yo‘nalishdagi eng yuqori ko‘rsatkich 31,8 kilometrni tashkil etgan edi. Yangi rekord nafaqat avvalgi natijani qariyb 9 kilometrga yangiladi, balki murakkab akvaplanirlash usulida tezlik va muvozanatni uzoq vaqt saqlab qolish mumkinligini isbotladi.
To‘lqinlar ustidagi rekord qanday amalga oshirildi?
Video lavhalarda ushbu noyob tryukning texnikasi va muhim tafsilotlari yaqqol namoyon bo‘lgan:
Mototsikl konstruksiyasi va chang‘i tizimi: Mototsiklning oldingi g‘ildiragi ostiga maxsus chang‘i moslamasi o‘rnatilgan bo‘lib, u transport vositasi suv tubiga cho‘kib ketmasligini ta’minlagan;
Orqa g‘ildirak va yuqori tezlik: Mototsiklning orqa g‘ildiragi suvda harakatlanishga mo‘ljallangan maxsus shinalar yordamida tinimsiz kuchli bosim hosil qilib, suvni orqaga otgan va oldinga harakatlanish kuchini ushlab turgan;
Mutlaq muvozanat: Suvda akvaplanirlash holatini saqlab qolish haydovchidan soniya sayin maksimal konsentratsiya va jismoniy kuch talab qiladi — tezlikning bir lahzalik pasayishi mototsiklning darhol suvga cho‘kishiga olib kelishi mumkin edi;
Ko‘l yuzasidagi masofa: Tabiat qo‘ynidagi sokin suv havzasida amalga oshirilgan mazkur rekord qirg‘oqdagi ko‘plab tomoshabinlar va tadbir ishtirokchilari tomonidan olqishlar bilan kuzatildi.
31,8 kmdan 40,74 kmgacha: Ekstremal marra
Bu turdagi ekstremal chiqishlar muhandislik mahorati va sportchining chidamliligi chegaralarini sinovdan o‘tkazadi:
Masofa ko‘lami: Suv ustida 40 kilometrdan ortiq masofani hech bir to‘xtovsiz bosib o‘tish nafaqat motor uchun ulkan sinov, balki haydovchining bo‘g‘inlari va mushaklariga juda katta og‘irlik yuklaydi;
Natijaning rasmiylashtirilishi: Mutaxassislar ushbu ko‘rsatkichni suv sporti va motosport chorrahasidagi eng uzun uzluksiz gidrodinamik harakat sifatida baholamoqda.
Mazkur noodatiy muvaffaqiyat suv sporti tarixida yangi sahifa ochdi va zamonaviy muhandislik tafakkuri bilan eng murakkab stixiyalarni ham zabt etish mumkinligini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…