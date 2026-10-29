Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqda

·48·O‘zbekiston
Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anqara shahrida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
  • Tomonlar tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va yirik loyihalarni jadallashtirish maqsadida Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etishga kelishib oldilar.

Turkiya poytaxti Anqara shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an o‘rtasida muhim oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi.

Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari qardosh turk xalqini Turkiya milliy bayrami — Respublika kuni bilan samimiy muborakbod etib, tinchlik, barqaror taraqqiyot va ravnaq tiladi. Mazkur muloqot ikki davlat o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklikni yangi amaliy mazmun bilan boyitish yo‘lidagi navbatdagi muhim bosqich bo‘ldi.

Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqda

Muzokaralarning asosiy natijalari: Savdo, investitsiya va qo‘shma loyihalar

Yetakchilar siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning bugungi yuqori sur’atini mamnuniyat bilan e’tirof etdilar:

  • Iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘sishi: So‘nggi yillarda ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi, to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalar ko‘lami, faoliyat yuritayotgan qo‘shma korxonalar va muntazam aviaqatnovlar soni sezilarli darajada oshib bormoqda;

  • Yuqori darajadagi biznes kengashi: Tomonlar tadbirkorlik tashabbuslarini to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlash va yirik qo‘shma loyihalarni jadallashtirish maqsadida Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etishga alohida urg‘u berdilar;

  • Hukumatlararo komissiyaga tayyorgarlik: Istiqbolli loyihalar portfelini yanada kengaytirish uchun Hukumatlararo qo‘shma komissiyaning navbatdagi yig‘ilishiga puxta hozirlik ko‘rish kerakligi qayd etildi.

Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqda

Xalqaro va mintaqaviy muloqot

Davlat rahbarlari nafaqat ikki tomonlama aloqalar, balki global miqyosdagi ahamiyatga ega masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar:

  • Bo‘lajak tadbirlar rejasi: Mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan ko‘p tomonlama uchrashuvlar taqvimi muvofiqlashtirildi;

  • Dolzarb masalalar bo‘yicha birdamlik: Xalqaro maydondagi vaziyat va qardosh turkiy davlatlar birdamligini mustahkamlash masalalari bo‘yicha yakdil fikr bildirildi.

Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqda

Anqaradagi ushbu samarali uchrashuv O‘zbekiston va Turkiya ishbilarmonlari uchun yangi istiqbolli yo‘nalishlarni ochib berish bilan birga, mintaqaviy hamkorlik barqarorligiga katta hissa qo‘shadi.

Shavkat MirziyoyevRejep Tayyip Erdog‘anO‘zbekiston-Turkiya munosabatlariAnqara
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?Bugun 21:19Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi16 oktabr 00:30Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Bugun 21:05“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadiKecha 23:57Xorijliklar uchun O‘zbekistonning ikkita yangi ordeni ta’sis etilishi mumkinXorijliklar uchun O‘zbekistonning ikkita yangi ordeni ta’sis etilishi mumkin22 oktabr 21:45Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)