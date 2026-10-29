Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Anqara shahrida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
- Tomonlar tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va yirik loyihalarni jadallashtirish maqsadida Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etishga kelishib oldilar.
Turkiya poytaxti Anqara shahrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an o‘rtasida muhim oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
Uchrashuv avvalida davlatimiz rahbari qardosh turk xalqini Turkiya milliy bayrami — Respublika kuni bilan samimiy muborakbod etib, tinchlik, barqaror taraqqiyot va ravnaq tiladi. Mazkur muloqot ikki davlat o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklikni yangi amaliy mazmun bilan boyitish yo‘lidagi navbatdagi muhim bosqich bo‘ldi.
Muzokaralarning asosiy natijalari: Savdo, investitsiya va qo‘shma loyihalar
Yetakchilar siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning bugungi yuqori sur’atini mamnuniyat bilan e’tirof etdilar:
Iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘sishi: So‘nggi yillarda ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi, to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalar ko‘lami, faoliyat yuritayotgan qo‘shma korxonalar va muntazam aviaqatnovlar soni sezilarli darajada oshib bormoqda;
Yuqori darajadagi biznes kengashi: Tomonlar tadbirkorlik tashabbuslarini to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlash va yirik qo‘shma loyihalarni jadallashtirish maqsadida Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etishga alohida urg‘u berdilar;
Hukumatlararo komissiyaga tayyorgarlik: Istiqbolli loyihalar portfelini yanada kengaytirish uchun Hukumatlararo qo‘shma komissiyaning navbatdagi yig‘ilishiga puxta hozirlik ko‘rish kerakligi qayd etildi.
Xalqaro va mintaqaviy muloqot
Davlat rahbarlari nafaqat ikki tomonlama aloqalar, balki global miqyosdagi ahamiyatga ega masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar:
Bo‘lajak tadbirlar rejasi: Mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan ko‘p tomonlama uchrashuvlar taqvimi muvofiqlashtirildi;
Dolzarb masalalar bo‘yicha birdamlik: Xalqaro maydondagi vaziyat va qardosh turkiy davlatlar birdamligini mustahkamlash masalalari bo‘yicha yakdil fikr bildirildi.
Anqaradagi ushbu samarali uchrashuv O‘zbekiston va Turkiya ishbilarmonlari uchun yangi istiqbolli yo‘nalishlarni ochib berish bilan birga, mintaqaviy hamkorlik barqarorligiga katta hissa qo‘shadi.
Izohlar 0
…