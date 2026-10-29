91 yoshli kampir eri uchun dori olmoqchi bo‘lib, qo‘lga tushdi
Ijtimoiy tarmoqlarda 91 yoshli ayol haqidagi hikoya keng tarqalmoqda. Aytilishicha, u 88 yoshli turmush o‘rtog‘iga dori topish maqsadida dorixonadan dori vositasini haq to‘lamasdan olib chiqishga uringani uchun qo‘lga olingan.
Tarqalgan xabarlarda ta’kidlanishicha, bunday vaziyatga oilaning moliyaviy qiyinchiliklari sabab bo‘lgan. Go‘yoki, erkakning davolanishi uchun zarur bo‘lgan dori narxi 50 dollardan 950 dollargacha ko‘tarilgan. Bu esa keksa juftlik uchun jiddiy muammoga aylangan.
Hikoyada butun umrini birga o‘tkazgan turmush o‘rtog‘ini davolashga harakat qilgan ayolning chorasiz qolgani tasvirlanadi. Biroq ushbu voqea haqidagi ma’lumotlarning ishonchli manbalar orqali tasdiqlangani hozircha aniq emas.
Mazkur hikoya ijtimoiy tarmoqlarda dori-darmon narxi va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.
Zero, inson hayoti uchun zarur bo‘lgan dori vositalarini sotib olishga qurbi yetmaydigan oilalar qanday yo‘l tutishi kerak? Bu savol jamiyatda tibbiy yordamning hamma uchun hamyonbop bo‘lishi qanchalik muhim ekanini yana bir bor eslatadi.
Izohlar 0
…