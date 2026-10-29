91 yoshli kampir eri uchun dori olmoqchi bo‘lib, qo‘lga tushdi

·59·Dunyo
91 yoshli kampir eri uchun dori olmoqchi bo‘lib, qo‘lga tushdi

Ijtimoiy tarmoqlarda 91 yoshli ayol haqidagi hikoya keng tarqalmoqda. Aytilishicha, u 88 yoshli turmush o‘rtog‘iga dori topish maqsadida dorixonadan dori vositasini haq to‘lamasdan olib chiqishga uringani uchun qo‘lga olingan.

Tarqalgan xabarlarda ta’kidlanishicha, bunday vaziyatga oilaning moliyaviy qiyinchiliklari sabab bo‘lgan. Go‘yoki, erkakning davolanishi uchun zarur bo‘lgan dori narxi 50 dollardan 950 dollargacha ko‘tarilgan. Bu esa keksa juftlik uchun jiddiy muammoga aylangan.

Hikoyada butun umrini birga o‘tkazgan turmush o‘rtog‘ini davolashga harakat qilgan ayolning chorasiz qolgani tasvirlanadi. Biroq ushbu voqea haqidagi ma’lumotlarning ishonchli manbalar orqali tasdiqlangani hozircha aniq emas.

Mazkur hikoya ijtimoiy tarmoqlarda dori-darmon narxi va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati haqidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.

Zero, inson hayoti uchun zarur bo‘lgan dori vositalarini sotib olishga qurbi yetmaydigan oilalar qanday yo‘l tutishi kerak? Bu savol jamiyatda tibbiy yordamning hamma uchun hamyonbop bo‘lishi qanchalik muhim ekanini yana bir bor eslatadi.

ijtimoiy himoyadori-darmon narxlarisog‘liqni saqlash tizimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandiTo‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandi19 avgust 13:38Sobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladiSobiq eri ayolni 5 kun uyda asirlikda saqladi25 avgust 15:36Eri sayohatga olib chiqmagan ayol ajrashish uchun murojaat qildiEri sayohatga olib chiqmagan ayol ajrashish uchun murojaat qildi5 oktabr 01:0761 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi27 sentabr 02:00Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdi13 sentabr 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda