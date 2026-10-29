Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an Anqaradagi muzokaralar yakunida ikki davlat iqtisodiy va ijtimoiy hayoti uchun muhim bo‘lgan strategik hujjatlar to‘plamini imzoladilar.
- Tomonlar Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etish, bojxona jarayonlarini soddalashtirish hamda imtiyozli savdo doirasini kengaytirish bo‘yicha kelishuvlarga erishdilar.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an Anqara shahrida kechgan sermahsul muzokaralar yakunida ikki davlat iqtisodiy va ijtimoiy hayoti uchun strategik ahamiyatga ega muhim hujjatlar to‘plamini imzoladilar.
Sammitning eng asosiy voqealaridan biri sifatida ikki davlat yetakchilari tomonidan Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etish to‘g‘risidagi bitim rasman tasdiqlandi. Mazkur qadam ikki qardosh mamlakat ishbilarmonlari uchun yangi to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘prik va imtiyozli imkoniyatlar maydonini yaratadi.
Anqarada imzolangan muhim hujjatlar to‘plami
Muzokaralar doirasida savdo aloqalarini yengillashtirish, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va fuqarolar huquqlarini kafolatlashga qaratilgan qator salmoqli bitimlar qabul qilindi:
Imtiyozli savdo doirasining kengayishi: Imtiyozli savdo bitimi doirasida bojxona bojlari pasaytiriladigan va soddalashtirilgan tartibda olib o‘tiladigan tovarlar ro‘yxatini kengaytirish to‘g‘risida bayonnoma imzolandi;
Fuqarolar uchun ijtimoiy himoya: Ijtimoiy ta’minot to‘g‘risidagi hukumatlararo bitim hamda uni amalga oshirish bo‘yicha ma’muriy bitim tasdiqlandi. Bu Turkiyada faoliyat yuritayotgan o‘zbekistonliklar va O‘zbekistondagi turkiyalik fuqarolarning mehnat va pensiya huquqlarini mustahkamlaydi;
Chegarada tezkor axborot almashinuvi: 2022 yil 29 martda imzolangan davlat chegaralari orqali tovarlar va transport vositalarining o‘tishi haqida oldindan axborot almashish to‘g‘risidagi bayonnomaga o‘zgartirishlar kiritish bo‘yicha qo‘shimcha bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu yuklarning chegara punktlaridan tez va navbatlarsiz o‘tishini ta’minlaydi.
Yangi bitimlar nima beradi?
Imzolangan hujjatlar to‘plami ikki mamlakat o‘rtasidagi sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan:
Biznes uchun qulay ekotizim: Ishbilarmon doiralar uchun byurokratik to‘siqlar kamayadi va investitsiya loyihalari davlat rahbarlari nazoratida qo‘llab-quvvatlanadi;
Savdo hajmining keskin o‘sishi: Tovarlar ro‘yxati va logistika shartlarining yaxshilanishi ikki tomonlama savdo aylanmasini belgilangan rekord marralarga yetkazishga xizmat qiladi;
Ijtimoiy kafolatlar: Ikki mamlakat fuqarolarining qonuniy manfaatlari va ijtimoiy himoyasi xalqaro huquq normalari asosida samarali ta’minlanadi.
Anqaradagi muzokaralarning bunday amaliy natijalar bilan mustahkamlanishi O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik nafaqat siyosiy, balki har bir tadbirkor va fuqaro sezadigan real manfaatlarga yo‘naltirilganini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…