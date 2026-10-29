Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?

·49·O‘zbekiston
Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an Anqaradagi muzokaralar yakunida ikki davlat iqtisodiy va ijtimoiy hayoti uchun muhim bo‘lgan strategik hujjatlar to‘plamini imzoladilar.
  • Tomonlar Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etish, bojxona jarayonlarini soddalashtirish hamda imtiyozli savdo doirasini kengaytirish bo‘yicha kelishuvlarga erishdilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an Anqara shahrida kechgan sermahsul muzokaralar yakunida ikki davlat iqtisodiy va ijtimoiy hayoti uchun strategik ahamiyatga ega muhim hujjatlar to‘plamini imzoladilar.

Sammitning eng asosiy voqealaridan biri sifatida ikki davlat yetakchilari tomonidan Biznesni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yuqori darajadagi kengashni ta’sis etish to‘g‘risidagi bitim rasman tasdiqlandi. Mazkur qadam ikki qardosh mamlakat ishbilarmonlari uchun yangi to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘prik va imtiyozli imkoniyatlar maydonini yaratadi.

Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?

Anqarada imzolangan muhim hujjatlar to‘plami

Muzokaralar doirasida savdo aloqalarini yengillashtirish, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va fuqarolar huquqlarini kafolatlashga qaratilgan qator salmoqli bitimlar qabul qilindi:

  • Imtiyozli savdo doirasining kengayishi: Imtiyozli savdo bitimi doirasida bojxona bojlari pasaytiriladigan va soddalashtirilgan tartibda olib o‘tiladigan tovarlar ro‘yxatini kengaytirish to‘g‘risida bayonnoma imzolandi;

  • Fuqarolar uchun ijtimoiy himoya: Ijtimoiy ta’minot to‘g‘risidagi hukumatlararo bitim hamda uni amalga oshirish bo‘yicha ma’muriy bitim tasdiqlandi. Bu Turkiyada faoliyat yuritayotgan o‘zbekistonliklar va O‘zbekistondagi turkiyalik fuqarolarning mehnat va pensiya huquqlarini mustahkamlaydi;

  • Chegarada tezkor axborot almashinuvi: 2022 yil 29 martda imzolangan davlat chegaralari orqali tovarlar va transport vositalarining o‘tishi haqida oldindan axborot almashish to‘g‘risidagi bayonnomaga o‘zgartirishlar kiritish bo‘yicha qo‘shimcha bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu yuklarning chegara punktlaridan tez va navbatlarsiz o‘tishini ta’minlaydi.

Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?

Yangi bitimlar nima beradi?

Imzolangan hujjatlar to‘plami ikki mamlakat o‘rtasidagi sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan:

  • Biznes uchun qulay ekotizim: Ishbilarmon doiralar uchun byurokratik to‘siqlar kamayadi va investitsiya loyihalari davlat rahbarlari nazoratida qo‘llab-quvvatlanadi;

  • Savdo hajmining keskin o‘sishi: Tovarlar ro‘yxati va logistika shartlarining yaxshilanishi ikki tomonlama savdo aylanmasini belgilangan rekord marralarga yetkazishga xizmat qiladi;

  • Ijtimoiy kafolatlar: Ikki mamlakat fuqarolarining qonuniy manfaatlari va ijtimoiy himoyasi xalqaro huquq normalari asosida samarali ta’minlanadi.

Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?

Anqaradagi muzokaralarning bunday amaliy natijalar bilan mustahkamlanishi O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik nafaqat siyosiy, balki har bir tadbirkor va fuqaro sezadigan real manfaatlarga yo‘naltirilganini ko‘rsatdi.

Shavkat MirziyoyevRejep Tayyip Erdog‘anO‘zbekiston-Turkiya munosabatlariBiznesni qo‘llab-quvvatlash kengashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqdaYangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqdaBugun 21:10Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi16 oktabr 00:30Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Anqaraga keldi — tarixiy sammitdan nimalar kutilmoqda?Bugun 21:05“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadi“Turk asri: birlik va kelajak”: Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi sammitda ishtirok etadiKecha 23:57Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!28 sentabr 08:001 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)