Toshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqda

·61·Sport
Toshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi tarkibida Krishtianu Ronaldu Toshkentga tashrif buyurishi kutilmoqda.
  • Osiyo Chempionlar ligasi doirasidagi «Paxtakor» va «Al-Nasr» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 2 noyabr kuni «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tadi.
  • Mazkur o‘yinda mehmonlar safida Ronaldu bilan birga jahon futbolining boshqa taniqli yulduzlari ham maydonga tushishi rejalashtirilgan.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun uzoq kutilgan sensatsion yangilik ma’lum bo‘ldi. Tarqalgan insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, zamonaviy futbol afsonasi Krishtianu Ronaldu Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» jamoasi tarkibida Toshkentga kelishi mumkin.

Osiyo Chempionlar ligasi doirasidagi ushbu markaziy qarama-qarshilik poytaxtimizdagi afsonaviy arenada haqiqiy yulduzlar jangini taqdim etishi kutilmoqda.

Toshkentdagi tarixiy bahs tafsilotlari

Bo‘lajak uchrashuv va yulduzli tashrif bo‘yicha quyidagi muhim ma’lumotlar ochiqlandi:

  • O‘yin sanasi va joyi: Uchrashuv 2 noyabr kuni Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan;

  • Raqiblar to‘qnashuvi: O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni «Paxtakor» o‘z maydonida Saudiyaning millionlab muxlislarga ega grandi «Al-Nasr» klubini qabul qiladi;

  • Yulduzlar desanti: Krishtianu Ronaldudan tashqari, riyozliklar safida jahon futbolining boshqa bir qator taniqli yulduzlari ham Toshkentga tashrif buyurishi kutilmoqda.

Muxlislar hayajoni va o‘yinga tayyorgarlik

Portugaliyalik forvardning tashrifi nafaqat milliy chempionat, balki butun mintaqa futboli uchun yilning eng yirik voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz:

  • Anshlag kutilmoqda: «Paxtakor» stadioni chiptalari savdoga chiqishi bilanoq rekord darajadagi talab kuzatilishi taxmin qilinmoqda;

  • Xavfsizlik va tashkiliy choralar: Poytaxt mehmonlari va minglab ishqibozlarning xavfsizligini ta’minlash hamda yulduzli klubni yuqori saviyada kutib olish bo‘yicha tegishli tashkilotlar tomonidan keng ko‘lamli chora-tadbirlar ko‘rilishi ko‘zda tutilgan.

Ushbu to‘qnashuv «Paxtakor» uchun Osiyo miqyosida o‘z kuchini namoyish etish, o‘zbek futbol muxlislari uchun esa dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan birining o‘yinini jonli tomosha qilish uchun noyob imkoniyat bo‘ladi.

Krishtianu RonalduAl-NasrPaxtakorOsiyo Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiAnge Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildi16 sentabr 22:56Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi16 sentabr 12:15Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdiEndi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi10 oktabr 14:37“Paxtakor” va “Al-Nassr” uchrashuvida Ronaldu ham Toshkentga keladimi? O‘yin chiptalari allaqachon sotuvda“Paxtakor” va “Al-Nassr” uchrashuvida Ronaldu ham Toshkentga keladimi? O‘yin chiptalari allaqachon sotuvda26 oktabr 13:19«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadi«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadi12 oktabr 21:06Toshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqdaToshkentda katta futbol: Ronaldu “Bunyodkor” stadionida maydonga tushishi kutilmoqda13 oktabr 00:05
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi