Toshkentda futbol bayrami: Krishtianu Ronaldu “Paxtakor” stadionida to‘p surishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi tarkibida Krishtianu Ronaldu Toshkentga tashrif buyurishi kutilmoqda.
- Osiyo Chempionlar ligasi doirasidagi «Paxtakor» va «Al-Nasr» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 2 noyabr kuni «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tadi.
- Mazkur o‘yinda mehmonlar safida Ronaldu bilan birga jahon futbolining boshqa taniqli yulduzlari ham maydonga tushishi rejalashtirilgan.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun uzoq kutilgan sensatsion yangilik ma’lum bo‘ldi. Tarqalgan insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, zamonaviy futbol afsonasi Krishtianu Ronaldu Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» jamoasi tarkibida Toshkentga kelishi mumkin.
Osiyo Chempionlar ligasi doirasidagi ushbu markaziy qarama-qarshilik poytaxtimizdagi afsonaviy arenada haqiqiy yulduzlar jangini taqdim etishi kutilmoqda.
Toshkentdagi tarixiy bahs tafsilotlari
Bo‘lajak uchrashuv va yulduzli tashrif bo‘yicha quyidagi muhim ma’lumotlar ochiqlandi:
O‘yin sanasi va joyi: Uchrashuv 2 noyabr kuni Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadionida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan;
Raqiblar to‘qnashuvi: O‘zbekistonning ko‘p karra chempioni «Paxtakor» o‘z maydonida Saudiyaning millionlab muxlislarga ega grandi «Al-Nasr» klubini qabul qiladi;
Yulduzlar desanti: Krishtianu Ronaldudan tashqari, riyozliklar safida jahon futbolining boshqa bir qator taniqli yulduzlari ham Toshkentga tashrif buyurishi kutilmoqda.
Muxlislar hayajoni va o‘yinga tayyorgarlik
Portugaliyalik forvardning tashrifi nafaqat milliy chempionat, balki butun mintaqa futboli uchun yilning eng yirik voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz:
Anshlag kutilmoqda: «Paxtakor» stadioni chiptalari savdoga chiqishi bilanoq rekord darajadagi talab kuzatilishi taxmin qilinmoqda;
Xavfsizlik va tashkiliy choralar: Poytaxt mehmonlari va minglab ishqibozlarning xavfsizligini ta’minlash hamda yulduzli klubni yuqori saviyada kutib olish bo‘yicha tegishli tashkilotlar tomonidan keng ko‘lamli chora-tadbirlar ko‘rilishi ko‘zda tutilgan.
Ushbu to‘qnashuv «Paxtakor» uchun Osiyo miqyosida o‘z kuchini namoyish etish, o‘zbek futbol muxlislari uchun esa dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan birining o‘yinini jonli tomosha qilish uchun noyob imkoniyat bo‘ladi.
Izohlar 0
…