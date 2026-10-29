Janubiy vokzalga borishga hojat qolmadi: Choshtepa bekati yo‘lovchilarga qanday qulaylik yaratadi?

·0·Jamiyat
Janubiy vokzalga borishga hojat qolmadi: Choshtepa bekati yo‘lovchilarga qanday qulaylik yaratadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida elektropoyezdlar, yer usti metro va avtobus yo‘nalishlarini birlashtiruvchi yangi «Choshtepa» transport bog‘lamasi foydalanishga topshirildi.
  • Ushbu loyiha Bekobod, Xovos, Sirdaryo va Guliston yo‘nalishidagi yo‘lovchilarga Janubiy vokzalga bormasdan, bevosita bekatning o‘zidan poyezd va metroga o‘tirish imkonini beradi.
  • Mazkur transport habi shahar markazidagi tirbandliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Toshkent shahrida yo‘lovchilarga shaharlararo va shahar ichi jamoat transportidan foydalanishda katta qulaylik yaratuvchi yangi yirik transport bog‘lamasi — «Choshtepa» stansiyasi rasman foydalanishga topshirildi.

Mazkur loyiha shahar atrofiga qatnovchi elektropoyezdlar, yer usti metro yo‘nalishi hamda shahar avtobus yo‘nalishlarini yagona nuqtada integratsiya qilish orqali aholining vaqti va naqdini sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Yangi habning afzalliklari: Janubiy vokzalga ortiqcha safar yo‘q

Yangi transport tuguni mahalliy temiryo‘l yo‘nalishlarida yo‘lovchi tashishni rivojlantirish dasturi doirasida hayotga tatbiq etildi va quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri elektropoyezdga chiqish: Bekobod, Xovos, Sirdaryo va Guliston shaharlari yo‘nalishida safarga otlangan yo‘lovchilar endi Janubiy vokzalgacha borib vaqt yo‘qotmaydilar;

  • Metrodan poyezdga bir necha qadamda: Poytaxtning turli nuqtalaridan metro orqali yetib kelgan fuqarolar bekatning o‘zida shahar atrofi qatnovchi elektropoyezdlarga tez va oson qayta o‘tirishlari mumkin;

  • Markaziy ko‘chalarda tirbandlik kamayadi: Shahar tashqarisidan keluvchi minglab yo‘lovchilarning markazga kirmasdan, shahar chekkasidagi transport habi orqali metroga ulanishi Toshkent ko‘chalaridagi avtomobillar oqimini yengillashtiradi.

15 noyabrdan yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladi

Transport tizimini kompleks rivojlantirish rejasi doirasida qo‘shimcha yo‘nalishlar ham ochilmoqda:

  • Yangi 194-sonli avtobus: Joriy yilning 15 noyabr sanasidan boshlab poytaxtda 194-sonli yangi avtobus yo‘nalishi harakatlanishni boshlaydi;

  • Qatnov yo‘nalishi: Mazkur avtobus Janubiy vokzaldan yo‘lga chiqib, «Niyozboshi» mahallasiga qadar yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatadi;

  • Aholi punktlari integratsiyasi: Bu qadam shahar atrofidagi mahallalar aholisining markaziy transport tarmoqlariga chiqishini yanada qulaylashtiradi.

«Choshtepa» transport tugunining ochilishi Toshkent shahrining zamonaviy urbanistik talablarga javob beradigan multimodal logistika markaziga aylanishi yo‘lidagi yana bir muvaffaqiyatli qadam bo‘ldi.

ChoshtepaToshkent metropoliteniJamoat transporti194-avtobus yo‘nalishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi12 iyun 12:04“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...“Bu ishning «jekpot»i bor”: Qumqo‘rg‘onda farroshlik uchun 2 000 dollar so‘ragan direktor...Bugun 21:37Hamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlarHamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlarBugun 18:26Qarshida 21 yoshli qiz operatsiyadan 10 kun o‘tib vafot etdiQarshida 21 yoshli qiz operatsiyadan 10 kun o‘tib vafot etdiBugun 17:57Qorako‘lda dahshatli holat: 8 yoshli qizchaga buzuq harakatlar qilgan shaxs qo‘lga olindiQorako‘lda dahshatli holat: 8 yoshli qizchaga buzuq harakatlar qilgan shaxs qo‘lga olindiBugun 17:45Surxondaryoda chaqalog‘ini hojatxonaga tashlagan onaga sud hukmi chiqarildiSurxondaryoda chaqalog‘ini hojatxonaga tashlagan onaga sud hukmi chiqarildiBugun 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi