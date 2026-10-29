Janubiy vokzalga borishga hojat qolmadi: Choshtepa bekati yo‘lovchilarga qanday qulaylik yaratadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida elektropoyezdlar, yer usti metro va avtobus yo‘nalishlarini birlashtiruvchi yangi «Choshtepa» transport bog‘lamasi foydalanishga topshirildi.
- Ushbu loyiha Bekobod, Xovos, Sirdaryo va Guliston yo‘nalishidagi yo‘lovchilarga Janubiy vokzalga bormasdan, bevosita bekatning o‘zidan poyezd va metroga o‘tirish imkonini beradi.
- Mazkur transport habi shahar markazidagi tirbandliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Toshkent shahrida yo‘lovchilarga shaharlararo va shahar ichi jamoat transportidan foydalanishda katta qulaylik yaratuvchi yangi yirik transport bog‘lamasi — «Choshtepa» stansiyasi rasman foydalanishga topshirildi.
Mazkur loyiha shahar atrofiga qatnovchi elektropoyezdlar, yer usti metro yo‘nalishi hamda shahar avtobus yo‘nalishlarini yagona nuqtada integratsiya qilish orqali aholining vaqti va naqdini sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Yangi habning afzalliklari: Janubiy vokzalga ortiqcha safar yo‘q
Yangi transport tuguni mahalliy temiryo‘l yo‘nalishlarida yo‘lovchi tashishni rivojlantirish dasturi doirasida hayotga tatbiq etildi va quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
To‘g‘ridan to‘g‘ri elektropoyezdga chiqish: Bekobod, Xovos, Sirdaryo va Guliston shaharlari yo‘nalishida safarga otlangan yo‘lovchilar endi Janubiy vokzalgacha borib vaqt yo‘qotmaydilar;
Metrodan poyezdga bir necha qadamda: Poytaxtning turli nuqtalaridan metro orqali yetib kelgan fuqarolar bekatning o‘zida shahar atrofi qatnovchi elektropoyezdlarga tez va oson qayta o‘tirishlari mumkin;
Markaziy ko‘chalarda tirbandlik kamayadi: Shahar tashqarisidan keluvchi minglab yo‘lovchilarning markazga kirmasdan, shahar chekkasidagi transport habi orqali metroga ulanishi Toshkent ko‘chalaridagi avtomobillar oqimini yengillashtiradi.
15 noyabrdan yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladi
Transport tizimini kompleks rivojlantirish rejasi doirasida qo‘shimcha yo‘nalishlar ham ochilmoqda:
Yangi 194-sonli avtobus: Joriy yilning 15 noyabr sanasidan boshlab poytaxtda 194-sonli yangi avtobus yo‘nalishi harakatlanishni boshlaydi;
Qatnov yo‘nalishi: Mazkur avtobus Janubiy vokzaldan yo‘lga chiqib, «Niyozboshi» mahallasiga qadar yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatadi;
Aholi punktlari integratsiyasi: Bu qadam shahar atrofidagi mahallalar aholisining markaziy transport tarmoqlariga chiqishini yanada qulaylashtiradi.
«Choshtepa» transport tugunining ochilishi Toshkent shahrining zamonaviy urbanistik talablarga javob beradigan multimodal logistika markaziga aylanishi yo‘lidagi yana bir muvaffaqiyatli qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…