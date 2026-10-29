Jomboydagi 18-maktabda nima bo‘ldi? Fizika darsidagi zo‘ravonlik videosi tarqaldi

·67·Jamiyat
Jomboydagi 18-maktabda nima bo‘ldi? Fizika darsidagi zo‘ravonlik videosi tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi 18-sonli umumta'lim maktabida o'qituvchining o'quvchi qizga qo'l ko'targani aks etgan video tarqaldi.
  • Hodisa 23 oktyabr kuni 8-'G' sinfida fizika darsi vaqtida sodir bo'lgan.
  • Hozirda Samarqand viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda huquq-tartibot organlari mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda umumta’lim maktabida o‘qituvchi dars vaqtida o‘quvchi qizga qo‘l ko‘tarib, uni kaltaklagani aks etgan videolavhalar tarqalib, jamoatchilik o‘rtasida keskin e’tiroz va bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Tarqalgan xabarlar yuzasidan mas’ul tashkilotlar tomonidan darhol rasmiy munosabat bildirildi.

Maktab sinfxonasida bolalar xavfsizligi va pedagogik etika me’yorlarining buzilishi bilan bog‘liq mazkur noxush holat soha mas’ullari hamda huquq-tartibot organlarining diqqat markaziga tushdi.

Hodisa qachon va qayerda sodir bo‘lgan?

Samarqand viloyati Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi tarqalgan video bo‘yicha quyidagi rasmiy ma’lumotlarni ochiqladi:

  • Hudud va manzil: Hodisa Samarqand viloyati Jomboy tumanida joylashgan 18-sonli umumta’lim maktabida yuz bergan;

  • Sinf va dars vaqti: Voqea 23 oktyabr kuni maktabning 8-«G» sinf o‘quvchilari uchun fizika darsi o‘tilayotgan vaqtda sodir bo‘lgan;

  • Jamoatchilik rezonansi: Sinfxona ichidagi qo‘l ko‘tarish holati videotasvirga tushib, tarmoqlarga sizdirilgach, maktabda o‘quvchilarga nisbatan ruhiy va jismoniy bosim o‘tkazish masalasi yana kun tartibiga chiqdi.

O‘rganish ishlari va huquqiy baho

Hozirgi vaqtda holat yuzasidan keng qamrovli tekshiruv jarayonlari boshlangan:

  • Ishchi guruh faoliyati: Samarqand viloyati Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasining maxsus ishchi guruhi bevosita maktabga chiqib, voqea ishtirokchilari, maktab rahbariyati va guvohlar bilan suhbat o‘tkazmoqda;

  • Huquq-tartibot idoralari aralashuvi: Mazkur fakt bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ham qonuniy o‘rganish ishlari olib borilmoqda;

  • Qo‘shimcha ma’lumot berilishi: Boshqarma tekshiruv natijalari, o‘qituvchining xatti-harakatlariga beriladigan huquqiy va intizomiy jazo choralari bo‘yicha jamoatchilikka batafsil qo‘shimcha axborot berilishini ma’lum qildi.

Ta’lim muassasalarida bolalarga nisbatan har qanday jismoniy yoki ruhiy kuch ishlatish holatlariga murosasiz munosabat bildirilishi lozimligi ta’kidlanmoqda.

Samarqand viloyatiJomboy tumani18-sonli maktabMaktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ohangaronda matematika o‘qituvchisi o‘quvchini kaltaklagani aytildiOhangaronda matematika o‘qituvchisi o‘quvchini kaltaklagani aytildi22 oktabr 17:33Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilishi kutilmoqdaBolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilishi kutilmoqda29 sentabr 06:04Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan2 sentabr 12:12«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiJizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildi5 oktabr 07:03O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!30 sentabr 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi