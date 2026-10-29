Jomboydagi 18-maktabda nima bo‘ldi? Fizika darsidagi zo‘ravonlik videosi tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi 18-sonli umumta'lim maktabida o'qituvchining o'quvchi qizga qo'l ko'targani aks etgan video tarqaldi.
- Hodisa 23 oktyabr kuni 8-'G' sinfida fizika darsi vaqtida sodir bo'lgan.
- Hozirda Samarqand viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda huquq-tartibot organlari mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda umumta’lim maktabida o‘qituvchi dars vaqtida o‘quvchi qizga qo‘l ko‘tarib, uni kaltaklagani aks etgan videolavhalar tarqalib, jamoatchilik o‘rtasida keskin e’tiroz va bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Tarqalgan xabarlar yuzasidan mas’ul tashkilotlar tomonidan darhol rasmiy munosabat bildirildi.
Maktab sinfxonasida bolalar xavfsizligi va pedagogik etika me’yorlarining buzilishi bilan bog‘liq mazkur noxush holat soha mas’ullari hamda huquq-tartibot organlarining diqqat markaziga tushdi.
Hodisa qachon va qayerda sodir bo‘lgan?
Samarqand viloyati Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi tarqalgan video bo‘yicha quyidagi rasmiy ma’lumotlarni ochiqladi:
Hudud va manzil: Hodisa Samarqand viloyati Jomboy tumanida joylashgan 18-sonli umumta’lim maktabida yuz bergan;
Sinf va dars vaqti: Voqea 23 oktyabr kuni maktabning 8-«G» sinf o‘quvchilari uchun fizika darsi o‘tilayotgan vaqtda sodir bo‘lgan;
Jamoatchilik rezonansi: Sinfxona ichidagi qo‘l ko‘tarish holati videotasvirga tushib, tarmoqlarga sizdirilgach, maktabda o‘quvchilarga nisbatan ruhiy va jismoniy bosim o‘tkazish masalasi yana kun tartibiga chiqdi.
O‘rganish ishlari va huquqiy baho
Hozirgi vaqtda holat yuzasidan keng qamrovli tekshiruv jarayonlari boshlangan:
Ishchi guruh faoliyati: Samarqand viloyati Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasining maxsus ishchi guruhi bevosita maktabga chiqib, voqea ishtirokchilari, maktab rahbariyati va guvohlar bilan suhbat o‘tkazmoqda;
Huquq-tartibot idoralari aralashuvi: Mazkur fakt bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ham qonuniy o‘rganish ishlari olib borilmoqda;
Qo‘shimcha ma’lumot berilishi: Boshqarma tekshiruv natijalari, o‘qituvchining xatti-harakatlariga beriladigan huquqiy va intizomiy jazo choralari bo‘yicha jamoatchilikka batafsil qo‘shimcha axborot berilishini ma’lum qildi.
Ta’lim muassasalarida bolalarga nisbatan har qanday jismoniy yoki ruhiy kuch ishlatish holatlariga murosasiz munosabat bildirilishi lozimligi ta’kidlanmoqda.
Izohlar 0
…