Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tunda oyoq mushaklarining tortishishi ko‘pincha boldir qismida kuzatilib, bir necha soniyadan 10 daqiqagacha davom etishi mumkin.
- Bu holatga jismoniy charchoq, suyuqlik yetishmasligi, yosh o‘tishi, homiladorlik yoki ayrim dorilarning nojo‘ya ta’siri sabab bo‘lishi mumkin.
- Mushaklarni cho‘zish, uqalash va iliq dush qabul qilish og‘riqni kamaytirishga yordam beradi.
Tunda oyoq mushaklarining to‘satdan tortishib qolishi ko‘pchilikda uchraydi. Bunday holat ko‘pincha boldir mushaklarida kuzatiladi, ba’zan esa oyoq panjasi yoki son mushaklari ham tortishishi mumkin. Og‘riq bir necha soniyadan 10 daqiqagacha davom etadi. Mushak bo‘shashganidan keyin ham og‘riq yoki sezgirlik bir muddat saqlanib qolishi mumkin, deb xabar beradi MSN sayti.
Oyoqning tunda tortishishi har doim ham jiddiy kasallik belgisi emas. Ko‘p hollarda buning aniq sababi topilmaydi. Biroq mushaklarning kun davomida ortiqcha zo‘riqishi, uzoq vaqt tik turish yoki o‘tirish, jismoniy mashqlardan keyingi charchoq va organizmda suyuqlik yetishmasligi bunday holatga turtki bo‘lishi mumkin. Yosh o‘tgan sari ham tunda oyoq tortishishi ehtimoli ortadi. Homiladorlik davrida bu muammo ko‘proq kuzatilishi mumkin.
Ayrim hollarda oyoq tortishishi qabul qilinayotgan dorilarning nojo‘ya ta’siri bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, siydik ajralishini kuchaytiruvchi ba’zi dorilar bunday holatga aloqador bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, qandli diabet bilan bog‘liq asab shikastlanishi, buyrak faoliyatidagi muammolar va oyoqlarda qon aylanishining buzilishi ham mushaklar tortishishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shuning uchun bu holat tez-tez takrorlansa, uni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak.
Oyoq tortishib qolganda mushakni ehtiyotkorlik bilan cho‘zish, oyoq panjasini o‘zingiz tomon tortish va mushakni yengil uqalash og‘riqni kamaytirishi mumkin. Ayrim hollarda o‘rnidan turib, oyoqqa tayanish yoki biroz yurish ham yordam beradi. Mushakni bo‘shashtirish uchun iliq dush qabul qilish ham mumkin.
Tundagi tirishishlarni kamaytirish uchun uxlashdan oldin boldir mushaklarini cho‘zish mashqlarini bajarish, kun davomida yetarli miqdorda suv ichish va jismoniy faollikni me’yorda saqlash tavsiya etiladi. Kofein va spirtli ichimliklarni ortiqcha iste’mol qilmaslik ham foydali bo‘lishi mumkin.
Agar oyoq tortishishi tez-tez takrorlansa, uyquni buzsa, 10 daqiqadan ko‘proq davom etsa yoki oyoqda shish, uvishish va mushak zaifligi bilan birga kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish zarur. Kuchli og‘riq to‘xtamasa, tez tibbiy yordam olish kerak. Ayniqsa, mushak tortishishi bilan birga oyoqdagi kuch yoki mushak hajmi kamayishi kuzatilsa, buni tekshirtirish muhim.
Izohlar 0
…