Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari

·37·Salomatlik
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tunda oyoq mushaklarining tortishishi ko‘pincha boldir qismida kuzatilib, bir necha soniyadan 10 daqiqagacha davom etishi mumkin.
  • Bu holatga jismoniy charchoq, suyuqlik yetishmasligi, yosh o‘tishi, homiladorlik yoki ayrim dorilarning nojo‘ya ta’siri sabab bo‘lishi mumkin.
  • Mushaklarni cho‘zish, uqalash va iliq dush qabul qilish og‘riqni kamaytirishga yordam beradi.

Tunda oyoq mushaklarining to‘satdan tortishib qolishi ko‘pchilikda uchraydi. Bunday holat ko‘pincha boldir mushaklarida kuzatiladi, ba’zan esa oyoq panjasi yoki son mushaklari ham tortishishi mumkin. Og‘riq bir necha soniyadan 10 daqiqagacha davom etadi. Mushak bo‘shashganidan keyin ham og‘riq yoki sezgirlik bir muddat saqlanib qolishi mumkin, deb xabar beradi MSN sayti.

Oyoqning tunda tortishishi har doim ham jiddiy kasallik belgisi emas. Ko‘p hollarda buning aniq sababi topilmaydi. Biroq mushaklarning kun davomida ortiqcha zo‘riqishi, uzoq vaqt tik turish yoki o‘tirish, jismoniy mashqlardan keyingi charchoq va organizmda suyuqlik yetishmasligi bunday holatga turtki bo‘lishi mumkin. Yosh o‘tgan sari ham tunda oyoq tortishishi ehtimoli ortadi. Homiladorlik davrida bu muammo ko‘proq kuzatilishi mumkin.

Ayrim hollarda oyoq tortishishi qabul qilinayotgan dorilarning nojo‘ya ta’siri bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, siydik ajralishini kuchaytiruvchi ba’zi dorilar bunday holatga aloqador bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, qandli diabet bilan bog‘liq asab shikastlanishi, buyrak faoliyatidagi muammolar va oyoqlarda qon aylanishining buzilishi ham mushaklar tortishishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shuning uchun bu holat tez-tez takrorlansa, uni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak.

Oyoq tortishib qolganda mushakni ehtiyotkorlik bilan cho‘zish, oyoq panjasini o‘zingiz tomon tortish va mushakni yengil uqalash og‘riqni kamaytirishi mumkin. Ayrim hollarda o‘rnidan turib, oyoqqa tayanish yoki biroz yurish ham yordam beradi. Mushakni bo‘shashtirish uchun iliq dush qabul qilish ham mumkin.

Tundagi tirishishlarni kamaytirish uchun uxlashdan oldin boldir mushaklarini cho‘zish mashqlarini bajarish, kun davomida yetarli miqdorda suv ichish va jismoniy faollikni me’yorda saqlash tavsiya etiladi. Kofein va spirtli ichimliklarni ortiqcha iste’mol qilmaslik ham foydali bo‘lishi mumkin.

Agar oyoq tortishishi tez-tez takrorlansa, uyquni buzsa, 10 daqiqadan ko‘proq davom etsa yoki oyoqda shish, uvishish va mushak zaifligi bilan birga kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish zarur. Kuchli og‘riq to‘xtamasa, tez tibbiy yordam olish kerak. Ayniqsa, mushak tortishishi bilan birga oyoqdagi kuch yoki mushak hajmi kamayishi kuzatilsa, buni tekshirtirish muhim.

Oyoq TortishishiMushak TirishishiUyquSalomatlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?26 oktabr 00:461-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1 sentabr 08:21Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30 iyul 20:29Oyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuliOyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuli25 may 06:24Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27 iyul 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi