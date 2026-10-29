Samolyot, poyezd va avtobus uchun yagona chipta: “Bir yo‘l” super-platformasi ishga tushiriladi

·43·O‘zbekiston
Samolyot, poyezd va avtobus uchun yagona chipta: “Bir yo‘l” super-platformasi ishga tushiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda temir yo‘l, aviaqatnov, shaharlararo avtobus va shahar jamoat transportini birlashtiruvchi «Bir yo‘l» raqamli platformasi ishga tushiriladi.
  • Ushbu tizim yo‘lovchilarga yagona buyurtma va bir martalik to‘lov orqali bir nechta transport turidan foydalangan holda manzilga yetib borish imkonini beradi.
  • Loyihani sinovdan o‘tkazish uchun 2027 yil 1 iyuldan «Toshkent aeroporti — Urganch aeroporti — Xiva temiryo‘l vokzali» yo‘nalishi tanlab olindi.

Foto: "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ matbuot xizmati

O‘zbekistonda transport sohasida sayohat va safarlarni tubdan soddalashtiradigan ulkan raqamli inqilob amalga oshiriladi. Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qaror loyihasiga ko‘ra, mamlakatdagi barcha asosiy transport turlarini — temir yo‘l, aviaqatnov, shaharlararo avtobus va shahar jamoat transportini yagona tizimga birlashtiruvchi «Bir yo‘l» milliy raqamli platformasini ishga tushirish ko‘zda tutilmoqda.

Mazkur innovatsion loyiha bir necha transport almashtirib manzilga yetib olish jarayonini mutlaqo yangi darajaga olib chiqib, yo‘lovchilarga yagona buyurtma va bir martalik to‘lov bilan ko‘zlangan manzilga yetib borish imkonini beradi.

«Bir yo‘l» tizimi yo‘lovchilarga nima beradi?

Yangi yagona platforma quyidagi muhim qulayliklarni o‘z ichiga oladi:

  • Barcha ma’lumotlar bir joyda: Yo‘lovchilar mobil ilova yoki veb-sayt orqali poyezd, samolyot, shaharlararo avtobus va shahar jamoat transportining aniq harakat jadvali, marshrutlari, chipta narxlari va bo‘sh o‘rinlarini real vaqt rejimida ko‘rib borishadi;

  • Bitta chipta bilan butun yo‘nalish bo‘ylab safar: Bir nechta transport turidan foydalangan holda amalga oshiriladigan safarlar uchun endi alohida-alohida kassalarga borish yoki turli ilovalardan chipta izlash talab etilmaydi — barchasi yagona to‘lov orqali hal etiladi;

  • Ishga tushish muddati: Platformani respublika bo‘ylab to‘liq quvvat bilan 2028 yil 1 yanvardan boshlab joriy etish rejalashtirilgan.

Sun’iy intellekt va Toshkent—Urganch—Xiva sinovi

Tizimning muhim texnologik jihatlari va birinchi sinov yo‘nalishi bo‘yicha quyidagi tafsilotlar belgilangan:

  • Ilk sinov yo‘nalishi: Loyihani sinovdan o‘tkazish maqsadida 2027 yil 1 iyuldan boshlab «Toshkent aeroporti — Urganch aeroporti — Xiva temiryo‘l vokzali» turistik yo‘nalishida yagona chipta tizimi amaliyotga kiritiladi;

  • Sun’iy intellekt yordamida jadvallarni muvofiqlashtirish: Poyezdlar, samolyotlar va avtobuslarning kelish-ketish vaqtlari sun’iy intellekt algoritmlari yordamida o‘zaro moslashtiriladi. Bunda samolyot yoki poyezd vokzalga kelgan vaqtda yo‘lovchilarni kutib olish uchun avtobuslar jadvali avtomatik ravishda ularga muvofiqlashtiriladi;

  • Jamoatchilik muhokamasi: Hozirda ushbu qaror loyihasi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan bo‘lib, muhokama jarayonlari 11 noyabrga qadar davom etadi.

«Bir yo‘l» platformasining hayotga tatbiq etilishi mamlakatimizning ichki transport logistikasini zamonaviy xalqaro talablarga moslashtirish bilan birga, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Bir yo‘lTransport vazirligiO‘zbekiston temir yo‘llariraqamli logistika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari10 sentabr 15:491 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaXiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda10 sentabr 14:13O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?O‘zbekistonda aviachiptalar arzonlashdi: yangi narxlar qachondan amal qiladi?12 oktabr 12:18Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkinToshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkin9 sentabr 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)