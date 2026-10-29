Samolyot, poyezd va avtobus uchun yagona chipta: “Bir yo‘l” super-platformasi ishga tushiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda temir yo‘l, aviaqatnov, shaharlararo avtobus va shahar jamoat transportini birlashtiruvchi «Bir yo‘l» raqamli platformasi ishga tushiriladi.
- Ushbu tizim yo‘lovchilarga yagona buyurtma va bir martalik to‘lov orqali bir nechta transport turidan foydalangan holda manzilga yetib borish imkonini beradi.
- Loyihani sinovdan o‘tkazish uchun 2027 yil 1 iyuldan «Toshkent aeroporti — Urganch aeroporti — Xiva temiryo‘l vokzali» yo‘nalishi tanlab olindi.
Foto: "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ matbuot xizmati
O‘zbekistonda transport sohasida sayohat va safarlarni tubdan soddalashtiradigan ulkan raqamli inqilob amalga oshiriladi. Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qaror loyihasiga ko‘ra, mamlakatdagi barcha asosiy transport turlarini — temir yo‘l, aviaqatnov, shaharlararo avtobus va shahar jamoat transportini yagona tizimga birlashtiruvchi «Bir yo‘l» milliy raqamli platformasini ishga tushirish ko‘zda tutilmoqda.
Mazkur innovatsion loyiha bir necha transport almashtirib manzilga yetib olish jarayonini mutlaqo yangi darajaga olib chiqib, yo‘lovchilarga yagona buyurtma va bir martalik to‘lov bilan ko‘zlangan manzilga yetib borish imkonini beradi.
«Bir yo‘l» tizimi yo‘lovchilarga nima beradi?
Yangi yagona platforma quyidagi muhim qulayliklarni o‘z ichiga oladi:
Barcha ma’lumotlar bir joyda: Yo‘lovchilar mobil ilova yoki veb-sayt orqali poyezd, samolyot, shaharlararo avtobus va shahar jamoat transportining aniq harakat jadvali, marshrutlari, chipta narxlari va bo‘sh o‘rinlarini real vaqt rejimida ko‘rib borishadi;
Bitta chipta bilan butun yo‘nalish bo‘ylab safar: Bir nechta transport turidan foydalangan holda amalga oshiriladigan safarlar uchun endi alohida-alohida kassalarga borish yoki turli ilovalardan chipta izlash talab etilmaydi — barchasi yagona to‘lov orqali hal etiladi;
Ishga tushish muddati: Platformani respublika bo‘ylab to‘liq quvvat bilan 2028 yil 1 yanvardan boshlab joriy etish rejalashtirilgan.
Sun’iy intellekt va Toshkent—Urganch—Xiva sinovi
Tizimning muhim texnologik jihatlari va birinchi sinov yo‘nalishi bo‘yicha quyidagi tafsilotlar belgilangan:
Ilk sinov yo‘nalishi: Loyihani sinovdan o‘tkazish maqsadida 2027 yil 1 iyuldan boshlab «Toshkent aeroporti — Urganch aeroporti — Xiva temiryo‘l vokzali» turistik yo‘nalishida yagona chipta tizimi amaliyotga kiritiladi;
Sun’iy intellekt yordamida jadvallarni muvofiqlashtirish: Poyezdlar, samolyotlar va avtobuslarning kelish-ketish vaqtlari sun’iy intellekt algoritmlari yordamida o‘zaro moslashtiriladi. Bunda samolyot yoki poyezd vokzalga kelgan vaqtda yo‘lovchilarni kutib olish uchun avtobuslar jadvali avtomatik ravishda ularga muvofiqlashtiriladi;
Jamoatchilik muhokamasi: Hozirda ushbu qaror loyihasi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan bo‘lib, muhokama jarayonlari 11 noyabrga qadar davom etadi.
«Bir yo‘l» platformasining hayotga tatbiq etilishi mamlakatimizning ichki transport logistikasini zamonaviy xalqaro talablarga moslashtirish bilan birga, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Izohlar 0
…