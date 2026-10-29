Anqaradagi samimiy muloqot: Prezident Turkiyadagi o‘zbek yoshlariga nimalarni nasihat qildi?

·1·O‘zbekiston
Anqaradagi samimiy muloqot: Prezident Turkiyadagi o‘zbek yoshlariga nimalarni nasihat qildi?

Turkiya Respublikasiga amaliy tashrif bilan kelgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Anqara shahrida tahsil olayotgan va mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz yuksak ehtirom va samimiyat bilan kutib oldi.

Davlatimiz rahbari rasmiy tadbirlar orasida chet eldagi yurtdoshlarimiz bilan ochiq va dildan muloqot o‘tkazib, ularning yashash tarzi, oliy ta’limdagi yutuqlari, kundalik muammolari hamda istiqboldagi rejalari bilan yaqindan tanishdi.

Anqaradagi samimiy muloqot: Prezident Turkiyadagi o‘zbek yoshlariga nimalarni nasihat qildi?

«Bir daqiqa ham behuda o‘tmasin»: Yoshlarga muhim chaqiriq

Davlatimiz rahbari xorijda yurgan o‘zbek yoshlariga murojaat qilib, vaqtning qadri va zamonaviy bilimlarni egallash strategik vazifa ekanini alohida ta’kidladi:

  • Ilm va zamonaviy kasblar: Prezident qayerda bo‘lishdan qat’i nazar, har bir soniyani qadrlab, ilm olish, ilg‘or ko‘nikmalarni o‘zlashtirish va dunyo tajribasini o‘rganishga tinimsiz intilish lozimligini uqtirdi;

  • Vatan ravnaqiga qo‘shiladigan hissa: Xorijda egallangan yuqori sifatli bilim va malaka Yangi O‘zbekistonning buyuk kelajagini qurish uchun asosiy poydevor bo‘lib xizmat qilishi qayd etildi;

  • Ajdodlar merosini davom ettirish: Suhbat davomida buyuk allomalarimiz va mutafakkir ajdodlarimizning ilmiy merosi qayta tiklanayotgan bir davrda yoshlar ularga munosib voris bo‘lishlari zarurligi eslatib o‘tildi.

Anqaradagi samimiy muloqot: Prezident Turkiyadagi o‘zbek yoshlariga nimalarni nasihat qildi?

«Sizlarning qaytishingiz uchun barcha sharoitlarni yaratyapmiz»

Shavkat Mirziyoyev xorijdagi vatandoshlar har doim davlat e’tiborida va g‘amxo‘rligida ekanini ta’kidlab, ularni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qilinayotgan ishlarni ochiqladi:

  • Doimiy e’tibor va sog‘inch: «Men vatandoshlarimizni doimo sog‘inib, eslab yuraman. Sizlarning yaxshi yashashingiz, Vatanga qaytib, uning ravnaqiga munosib hissa qo‘sha olishingiz uchun O‘zbekistonda barcha sharoitlarni yaratishga harakat qilyapmiz», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Uy-joy va ish o‘rinlari kafolati: Yurtga qaytgan mutaxassislar uchun zamonaviy infratuzilma yaratish, ularni uy-joy bilan ta’minlash hamda o‘z sohasi bo‘yicha munosib raqobatbardosh ish topishi uchun qulay imkoniyatlar ko‘lami yanada kengaytirilmoqda;

  • Kelajakka ishonch: Uchrashuv yakunida Prezident barcha vatandoshlarga sog‘lik-salomatlik, o‘qish va ish faoliyatlarida ulkan zafarlar tiladi.

Anqaradagi samimiy muloqot: Prezident Turkiyadagi o‘zbek yoshlariga nimalarni nasihat qildi?

Mazkur samimiy uchrashuv chet elda yashayotgan yurtdoshlarimizning Vatan bilan aloqasini yanada mustahkamlab, ularning o‘z yurti istiqboliga bo‘lgan daxldorlik tuyg‘usini yana bir karra kuchaytirdi.

Shavkat MirziyoyevTurkiyaO‘zbekiston-Turkiya munosabatlarixorijdagi vatandoshlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?Prezidentlar hujjatlarni imzoladi: Biznes va fuqarolar uchun qanday yengilliklar beriladi?Bugun 21:19Yangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqdaYangi imkoniyatlar: O‘zbekiston va Turkiya yetakchilari yuqori darajadagi kengash ta’sis etmoqdaBugun 21:10Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi16 oktabr 00:30Turkiyada avtobus yonib ketdiTurkiyada avtobus yonib ketdi1 iyun 12:54Shavkat Mirziyoyev Turkiyadagi fojia munosabati bilan ta’ziya yo‘lladiShavkat Mirziyoyev Turkiyadagi fojia munosabati bilan ta’ziya yo‘lladi31 may 22:54Shavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarShavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlar23 sentabr 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)