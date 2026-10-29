Anqaradagi samimiy muloqot: Prezident Turkiyadagi o‘zbek yoshlariga nimalarni nasihat qildi?
Turkiya Respublikasiga amaliy tashrif bilan kelgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Anqara shahrida tahsil olayotgan va mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz yuksak ehtirom va samimiyat bilan kutib oldi.
Davlatimiz rahbari rasmiy tadbirlar orasida chet eldagi yurtdoshlarimiz bilan ochiq va dildan muloqot o‘tkazib, ularning yashash tarzi, oliy ta’limdagi yutuqlari, kundalik muammolari hamda istiqboldagi rejalari bilan yaqindan tanishdi.
«Bir daqiqa ham behuda o‘tmasin»: Yoshlarga muhim chaqiriq
Davlatimiz rahbari xorijda yurgan o‘zbek yoshlariga murojaat qilib, vaqtning qadri va zamonaviy bilimlarni egallash strategik vazifa ekanini alohida ta’kidladi:
Ilm va zamonaviy kasblar: Prezident qayerda bo‘lishdan qat’i nazar, har bir soniyani qadrlab, ilm olish, ilg‘or ko‘nikmalarni o‘zlashtirish va dunyo tajribasini o‘rganishga tinimsiz intilish lozimligini uqtirdi;
Vatan ravnaqiga qo‘shiladigan hissa: Xorijda egallangan yuqori sifatli bilim va malaka Yangi O‘zbekistonning buyuk kelajagini qurish uchun asosiy poydevor bo‘lib xizmat qilishi qayd etildi;
Ajdodlar merosini davom ettirish: Suhbat davomida buyuk allomalarimiz va mutafakkir ajdodlarimizning ilmiy merosi qayta tiklanayotgan bir davrda yoshlar ularga munosib voris bo‘lishlari zarurligi eslatib o‘tildi.
«Sizlarning qaytishingiz uchun barcha sharoitlarni yaratyapmiz»
Shavkat Mirziyoyev xorijdagi vatandoshlar har doim davlat e’tiborida va g‘amxo‘rligida ekanini ta’kidlab, ularni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qilinayotgan ishlarni ochiqladi:
Doimiy e’tibor va sog‘inch: «Men vatandoshlarimizni doimo sog‘inib, eslab yuraman. Sizlarning yaxshi yashashingiz, Vatanga qaytib, uning ravnaqiga munosib hissa qo‘sha olishingiz uchun O‘zbekistonda barcha sharoitlarni yaratishga harakat qilyapmiz», — deya ta’kidladi davlat rahbari;
Uy-joy va ish o‘rinlari kafolati: Yurtga qaytgan mutaxassislar uchun zamonaviy infratuzilma yaratish, ularni uy-joy bilan ta’minlash hamda o‘z sohasi bo‘yicha munosib raqobatbardosh ish topishi uchun qulay imkoniyatlar ko‘lami yanada kengaytirilmoqda;
Kelajakka ishonch: Uchrashuv yakunida Prezident barcha vatandoshlarga sog‘lik-salomatlik, o‘qish va ish faoliyatlarida ulkan zafarlar tiladi.
Mazkur samimiy uchrashuv chet elda yashayotgan yurtdoshlarimizning Vatan bilan aloqasini yanada mustahkamlab, ularning o‘z yurti istiqboliga bo‘lgan daxldorlik tuyg‘usini yana bir karra kuchaytirdi.
Izohlar 0
…