“Kamarimni qaytarib olaman”: Chimayev Striklandga qarshi revansh haqida bayonot berdi

·59·Sport
“Kamarimni qaytarib olaman”: Chimayev Striklandga qarshi revansh haqida bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BAA sharafini himoya qiluvchi Xamzat Chimayev UFC 328 turnirida Shon Striklanddan uchralgan mag'lubiyatni adolatsiz deb hisoblab, hakamlar qaroriga keskin e'tiroz bildirdi.
  • 32 yoshli jangchi raqibining jang uslubini tanqid qilib, tashkilot tarixida birinchi marta hujumkor bo'lmagan sportchiga chempionlik kamari topshirilganini ta'kidladi.
  • Chimayevning hozirgi asosiy maqsadi revansh jangi orqali o'z chempionlik kamarini qaytarib olishdan iborat.

BAA sharafini himoya qiluvchi UFC sobiq chempioni Xamzat Chimayev amerikalik jangchi Shon Striklandga qarshi kechgan jangdagi mag‘lubiyatini hamon qabul qila olmayotganini bildirdi. UFC 328 turniri doirasida bo‘lib o‘tgan va hakamlarning bo‘lingan qarori (split decision) bilan yakunlangan mazkur bahs MMA olamida katta bahs-munozaralarni keltirib chiqargan edi.

Rossiyalik 32 yoshli jangchi oktagonda g‘alaba qozonganiga qat’iy ishonishini va hakamlar undan chempionlik kamarini adolatsiz ravishda tortib olganini ta’kidlab, tashkilot tarixida misli ko‘rilmagan holat yuz berganini aytdi.

«Orqaga qochgan odam g‘alaba qozonmaydi»: Chimayevning keskin fikrlari

ESPN nashriga bergan intervyusida sobiq chempion hakamlarning baholash mezoniga va raqibining jang uslubiga ochiqchasiga e’tiroz bildirdi:

  • Mag‘lubiyatni rad etish: «Men jangda g‘alaba qozondim, lekin ular mening kamarimni olib qo‘yishdi. Men hakam emasman, lekin hech qachon orqaga qochib yurgan odamning g‘alaba qozonganini ko‘rmaganman», — dedi sportchi;

  • UFC tarixidagi «pretsedent»: Chimayevning fikricha, tashkilot tarixida ilk marta butun jang davomida to‘qnashuvdan qochgan va faol hujum qilmagan jangchiga chempionlik kamari topshirildi;

  • Asosiy maqsad — revansh va kamar: «Hozir faoliyatimning asosiy maqsadi nima? Birinchi navbatda, men o‘z kamarimni qaytarib olmoqchiman. Menga bu eng muhim. Keyin nima bo‘lishini ko‘ramiz», — deya o‘z rejalarini ochiqladi jangchi.

Chimayevning UFC'dagi yo‘li va chempionlik tarixi

Xamzat Chimayev qisqa fursat ichida promoushenning eng yorqin va dahshatli yulduzlaridan biriga aylanishga ulgurgan:

  • Professional faoliyat boshlanishi: U aralash jang san’atlarida (MMA) 2018 yilda debyut qilgan bo‘lib, 2020 yildan boshlab UFC promoushenida ishtirok eta boshladi;

  • O‘rta vazn cho‘qqisi: 2025 yilda u o‘zining yuqori bosimli kurashi va murosasiz tempi evaziga o‘rta vazn toifasida UFC chempioni bo‘lishga muvaffaq bo‘lgan edi;

  • Kelgusi rejalar: Strikland bilan kechgan keskin qarama-qarshilikdan so‘ng UFC rahbariyati ushbu ikki jangchi o‘rtasida zudlik bilan revansh jangini tashkil etish bosimi ostida qolmoqda.

Hakamlarning UFC 328 dagi qarori muxlislar va saralovchilar orasida hamon qizg‘in muhokama qilinayotgan bir paytda, Xamzat Chimayevning bu keskin chiqishi ehtimoliy ikkinchi to‘qnashuv atrofidagi intrigani yanada qizdirib yubordi.

Xamzat ChimayevShon StriklandUFC 328MMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildiXamzat Chimayev Shon Striklendga revansh uchun 1 million dollar taklif qildi6 oktabr 22:47Shon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildiShon Striklend UFC'ni qattiq tanqid qilib, boksga o‘tishini e’lon qildi10 oktabr 07:13Sarukyan va Chimayev raqiblarini “yer tishlatdi”, Barrouz sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldiSarukyan va Chimayev raqiblarini “yer tishlatdi”, Barrouz sensatsion tarzda mag‘lub bo‘ldi24 oktabr 18:07Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...15 sentabr 08:23Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdi14 sentabr 07:09Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?20 avgust 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi