“Kamarimni qaytarib olaman”: Chimayev Striklandga qarshi revansh haqida bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- BAA sharafini himoya qiluvchi Xamzat Chimayev UFC 328 turnirida Shon Striklanddan uchralgan mag'lubiyatni adolatsiz deb hisoblab, hakamlar qaroriga keskin e'tiroz bildirdi.
- 32 yoshli jangchi raqibining jang uslubini tanqid qilib, tashkilot tarixida birinchi marta hujumkor bo'lmagan sportchiga chempionlik kamari topshirilganini ta'kidladi.
- Chimayevning hozirgi asosiy maqsadi revansh jangi orqali o'z chempionlik kamarini qaytarib olishdan iborat.
BAA sharafini himoya qiluvchi UFC sobiq chempioni Xamzat Chimayev amerikalik jangchi Shon Striklandga qarshi kechgan jangdagi mag‘lubiyatini hamon qabul qila olmayotganini bildirdi. UFC 328 turniri doirasida bo‘lib o‘tgan va hakamlarning bo‘lingan qarori (split decision) bilan yakunlangan mazkur bahs MMA olamida katta bahs-munozaralarni keltirib chiqargan edi.
Rossiyalik 32 yoshli jangchi oktagonda g‘alaba qozonganiga qat’iy ishonishini va hakamlar undan chempionlik kamarini adolatsiz ravishda tortib olganini ta’kidlab, tashkilot tarixida misli ko‘rilmagan holat yuz berganini aytdi.
«Orqaga qochgan odam g‘alaba qozonmaydi»: Chimayevning keskin fikrlari
ESPN nashriga bergan intervyusida sobiq chempion hakamlarning baholash mezoniga va raqibining jang uslubiga ochiqchasiga e’tiroz bildirdi:
Mag‘lubiyatni rad etish: «Men jangda g‘alaba qozondim, lekin ular mening kamarimni olib qo‘yishdi. Men hakam emasman, lekin hech qachon orqaga qochib yurgan odamning g‘alaba qozonganini ko‘rmaganman», — dedi sportchi;
UFC tarixidagi «pretsedent»: Chimayevning fikricha, tashkilot tarixida ilk marta butun jang davomida to‘qnashuvdan qochgan va faol hujum qilmagan jangchiga chempionlik kamari topshirildi;
Asosiy maqsad — revansh va kamar: «Hozir faoliyatimning asosiy maqsadi nima? Birinchi navbatda, men o‘z kamarimni qaytarib olmoqchiman. Menga bu eng muhim. Keyin nima bo‘lishini ko‘ramiz», — deya o‘z rejalarini ochiqladi jangchi.
Chimayevning UFC'dagi yo‘li va chempionlik tarixi
Xamzat Chimayev qisqa fursat ichida promoushenning eng yorqin va dahshatli yulduzlaridan biriga aylanishga ulgurgan:
Professional faoliyat boshlanishi: U aralash jang san’atlarida (MMA) 2018 yilda debyut qilgan bo‘lib, 2020 yildan boshlab UFC promoushenida ishtirok eta boshladi;
O‘rta vazn cho‘qqisi: 2025 yilda u o‘zining yuqori bosimli kurashi va murosasiz tempi evaziga o‘rta vazn toifasida UFC chempioni bo‘lishga muvaffaq bo‘lgan edi;
Kelgusi rejalar: Strikland bilan kechgan keskin qarama-qarshilikdan so‘ng UFC rahbariyati ushbu ikki jangchi o‘rtasida zudlik bilan revansh jangini tashkil etish bosimi ostida qolmoqda.
Hakamlarning UFC 328 dagi qarori muxlislar va saralovchilar orasida hamon qizg‘in muhokama qilinayotgan bir paytda, Xamzat Chimayevning bu keskin chiqishi ehtimoliy ikkinchi to‘qnashuv atrofidagi intrigani yanada qizdirib yubordi.
Izohlar 0
…