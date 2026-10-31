Do‘lana terish qimmatga tushdi: Navoiyda ikki kishi yirik miqdorda jarimaga tortildi

·48·Jamiyat
Do‘lana terish qimmatga tushdi: Navoiyda ikki kishi yirik miqdorda jarimaga tortildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tegishli ruxsatnomasiz yovvoyi do‘lana tergan ikki nafar fuqaroga nisbatan jami 7 million 480 ming so‘m miqdorida ma’muriy jarima qo‘llanildi.
  • Sh.S. va Yo.R. ismli shaxslar Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 79¹-moddasi 1-qismi bilan javobgarlikka tortildi.
  • Jarimadan tashqari, qonunbuzarlar tabiatga yetkazilgan 1 million 3 ming 200 so‘m zararni ham qoplashga majbur bo‘ldilar.

Navoiy viloyatida ekoinspektorlar tomonidan o‘tkazilgan navbatdagi reyd tadbiri tog‘li hududda tabiat ne’matlarini terish bilan band bo‘lgan ikki nafar mahalliy fuqaro uchun kutilmagan moliyaviy yo‘qotish bilan yakunlandi. Xatirchi tumanida joylashgan «Angidon» mahallasining tog‘li hududlarida tegishli ruxsatnomasiz yovvoyi do‘lana mevasini tergan ikki shaxsga nisbatan jami 7 million 480 ming so‘m miqdorida ma’muriy jarima qo‘llanildi.

Bundan tashqari, ular tabiatga yetkazilgan zararni ham o‘z cho‘ntaklaridan qoplashga majbur bo‘ladilar.

«Qo‘lga tushganlar»: Voqea tafsiloti va bayonnoma

Navoiy viloyati Ekologiya va iqlim o‘zgarishi boshqarmasining rasmiy xabariga ko‘ra, voqea ekopolitsiya xodimlarining tog‘li hududlarda atrof-muhit muhofazasi yuzasidan olib borayotgan kuzatuvlari vaqtida sodir bo‘lgan:

  • Qonunbuzarlar: Sh.S. va Yo.R. ismli fuqarolar tog‘ bag‘rida tabiiy ravishda o‘suvchi do‘lana mevasini noqonuniy ravishda yig‘ib, olib ketayotgan vaqtida aniqlangan;

  • Ma’muriy modda: Ularga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 79¹-moddasi 1-qismi (O‘simlik dunyosi obyektlarini yig‘ish, tayyorlash va ulardan foydalanish tartibi hamda shartlarini buzish) bilan bayonnoma rasmiylashtirildi;

  • Differensial jazo: Huquqbuzarlarning biriga bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 10 baravari (3 million 700 ming so‘m), ikkinchisiga esa BHMning 7 baravari (2 million 590 ming so‘m) miqdorida jarima solindi;

  • Zararni qoplash: Jarimadan tashqari, ulardan tabiatga yetkazilgan zarar sifatida yana 1 million 3 ming 200 so‘m majburiy tartibda undiriladigan bo‘ldi. Natijada ushbu do‘lana sayohati fuqarolarga jami 8,5 million so‘mga yaqin mablag‘ga tushdi.

Yovvoyi mevalarni terish nega qonunbuzarlik hisoblanadi?

Ko‘pchilik uchun tabiat bag‘ridagi yovvoyi mevalarni yig‘ish oddiy va zararsiz ishdek tuyulishi mumkin, biroq O‘zbekiston qonunchiligiga ko‘ra bu jarayon qat’iy nazorat qilinadi:

  • Tabiiy muvozanatni saqlash: Me’yordan ortiq va tartibsiz ravishda o‘simliklarni yig‘ish ularning qayta tiklanishiga to‘sqinlik qiladi, urug‘lanish zanjirini buzadi va mahalliy ekotizimga zarar yetkazadi;

  • Auksion tartibi: Vazirlar Mahkamasining amaldagi qarorlariga muvofiq, yovvoyi holda o‘suvchi o‘simliklar va ularning mevalarini (shu jumladan do‘lana, na’matak va boshqalarni) tijoriy yoki katta hajmda yig‘ish uchun maxsus foydalanish huquqini faqat elektron onlayn-auksion savdolari orqali olish mumkin;

  • Reydlar kuchaytirilmoqda: So‘nggi vaqtlarda ekopolitsiya va inspektorlar tomonidan tog‘li hamda o‘rmon hududlarida noqonuniy terimchilar va brakonerlarga qarshi kurash kuchaytirilgan bo‘lib, muntazam ravishda dronlar va maxsus texnikalar yordamida nazorat olib borilmoqda.

Ekologlar fuqarolarni tabiiy resurslardan foydalanishda qonun hujjatlariga qat’iy rioya qilishga, aks holda bir necha kilogramm tabiiy ne’matlar uchun yirik miqdordagi ma’muriy jarimalarga tortilishi mumkinligidan ogohlantiradi.

Navoiy viloyati Ekologiya boshqarmasiXatirchi tumaniEkologiya va iqlim o‘zgarishi vazirligiAngidon mahallasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiTelegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildi19 avgust 15:43Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandi10 iyun 05:08O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!13 sentabr 09:45Samarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandiSamarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandi5 oktabr 12:56Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdi4 iyul 11:45Navoiyda ayol kuyovini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘ldiNavoiyda ayol kuyovini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘ldi11 may 16:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi