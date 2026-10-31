Chelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Chelsi — Manchester Yunayted uchrashuvi 31 oktyabr, 17:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Chelsi boshlang‘ich tarkibi: 39. Penders M., 34. Achimpong J., 25. Kaysedo M. (kapitan), 6. Kolvill L., 41. Eshtevan, 3. Fofana U., 45. Laviya R., 7. Netu P., 2. Palestra M., 10. Palmer K., 17. Rojers M.
Chelsi zaxiradagilari: 4. Barko V., 29. Chavarria P., 22. Emega E., 27. Gusto M., 32. Nikoll-Jazuli M., 23. Kenda G., 28. Sharman-Lou T., 37. Subuloye O., 18. Uelbek D.
Chelsi bosh murabbiyi: Alonso X.
Manchester Yunayted boshlang‘ich tarkibi: 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba K., 10. Kunya M., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandesh B. (kapitan), 5. Maguayr G., 6. Martines Li., 19. Mbemo B., 15. Yoro L.
Manchester Yunayted zaxiradagilari: 12. Darlou K., 4. de Ligt M., 26. Xeven A., 31. Leysi S., 37. Maynu K., 3. Mazraui N., 7. Maunt M., 18. Tilemans Yu., 11. Zirkzeye J.
Manchester Yunayted bosh murabbiyi: Karrik M.
Izohlar 0
…