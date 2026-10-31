O‘zbekistonlik MMA jangchisi Ammanda xitoylik raqibini nokautga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Iordaniyaning Amman shahrida o‘tkazilgan «DF Uncaged» xalqaro turnirida o‘zbekistonlik Zafar Rashidov xitoylik Davei Jouni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratdi.
- 61,2 kg vazn toifasida jang qilgan sportchi raqibiga nisbatan bosim o‘tkazib, muddatidan oldin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Rashidovning professional MMA'dagi mag‘lubiyatsiz seriyasi 5 g‘alaba va 0 mag‘lubiyatga yetdi.
Iordaniya poytaxti Amman shahrida professional aralash jang san’ati (MMA) bo‘yicha tashkil etilgan «DF Uncaged» xalqaro turniri o‘zbekistonlik muxlislar uchun yorqin va muvaffaqiyatli lahzalarga boy bo‘ldi. Mazkur musobaqada 61,2 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan iste’dodli sportchi Zafar Rashidov yana bir murosasiz g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Xitoylik tajribali jangchi Davei Jouga qarshi oktagonga chiqqan hamyurtimiz uchrashuv boshidanoq tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va raqibini ilk raunddayoq mag‘lub etdi.
Oktagondagi shiddat: Ilk raunddagi texnik nokaut
Jang birinchi soniyalardan boshlab Zafar Rashidovning faol bosimi ostida boshlandi:
Zarbalar seli: O‘zbekistonlik sportchi to‘qnashuv boshlanishi bilan tezkor va kuchli kombinatsiyalar orqali raqibini himoyalanishga majbur qildi;
Muddatidan oldingi yakun: Rashidovning to‘xtovsiz hujumlari 1-raundning o‘rtalariga kelib o‘z samarasini berdi — xitoylik jangchi zarbalarga qarshilik ko‘rsatolmay qoldi va hakam bahsni texnik nokaut bilan to‘xtatishga qaror qildi;
Mag‘lubiyatsiz rekord — 5:0: Ushbu ishonchli triumf tufayli Zafar Rashidov professional MMA'dagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirib, o‘z ko‘rsatkichini 5 g‘alaba va 0 mag‘lubiyatga yetkazib oldi.
«To‘xtash yo‘q»: Zafar Rashidovning jangdan keyingi bayonoti
G‘alabadan so‘ng oktagonda bergan intervyusida yosh jangchi o‘z his-tuyg‘ularini va kelajakdagi katta maqsadlarini ochiqladi:
«Jamoam va ustozlarimga katta rahmat aytaman. Hozir o‘zimni juda yaxshi his qilyapman. Jangda barcha rejalarimiz aynan o‘ylagandek amalga oshdi. Bu g‘alaba bilan to‘xtab qolmaymiz. Nasib qilsa, mehnat qilishda davom etib, butun dunyo taniydigan kuchli jangchi bo‘laman!»
Ammandagi ushbu ishonchli g‘alaba Zafar Rashidov uchun nufuzli MMA ligalari va yirik jahon promoushenlari eshiklarini ochishda yana bir muhim pog‘ona bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…