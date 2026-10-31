O‘zbekistonlik MMA jangchisi Ammanda xitoylik raqibini nokautga uchratdi

·60·Sport
O‘zbekistonlik MMA jangchisi Ammanda xitoylik raqibini nokautga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Iordaniyaning Amman shahrida o‘tkazilgan «DF Uncaged» xalqaro turnirida o‘zbekistonlik Zafar Rashidov xitoylik Davei Jouni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratdi.
  • 61,2 kg vazn toifasida jang qilgan sportchi raqibiga nisbatan bosim o‘tkazib, muddatidan oldin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Rashidovning professional MMA'dagi mag‘lubiyatsiz seriyasi 5 g‘alaba va 0 mag‘lubiyatga yetdi.

Iordaniya poytaxti Amman shahrida professional aralash jang san’ati (MMA) bo‘yicha tashkil etilgan «DF Uncaged» xalqaro turniri o‘zbekistonlik muxlislar uchun yorqin va muvaffaqiyatli lahzalarga boy bo‘ldi. Mazkur musobaqada 61,2 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan iste’dodli sportchi Zafar Rashidov yana bir murosasiz g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Xitoylik tajribali jangchi Davei Jouga qarshi oktagonga chiqqan hamyurtimiz uchrashuv boshidanoq tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga oldi va raqibini ilk raunddayoq mag‘lub etdi.

Oktagondagi shiddat: Ilk raunddagi texnik nokaut

Jang birinchi soniyalardan boshlab Zafar Rashidovning faol bosimi ostida boshlandi:

  • Zarbalar seli: O‘zbekistonlik sportchi to‘qnashuv boshlanishi bilan tezkor va kuchli kombinatsiyalar orqali raqibini himoyalanishga majbur qildi;

  • Muddatidan oldingi yakun: Rashidovning to‘xtovsiz hujumlari 1-raundning o‘rtalariga kelib o‘z samarasini berdi — xitoylik jangchi zarbalarga qarshilik ko‘rsatolmay qoldi va hakam bahsni texnik nokaut bilan to‘xtatishga qaror qildi;

  • Mag‘lubiyatsiz rekord — 5:0: Ushbu ishonchli triumf tufayli Zafar Rashidov professional MMA'dagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirib, o‘z ko‘rsatkichini 5 g‘alaba va 0 mag‘lubiyatga yetkazib oldi.

«To‘xtash yo‘q»: Zafar Rashidovning jangdan keyingi bayonoti

G‘alabadan so‘ng oktagonda bergan intervyusida yosh jangchi o‘z his-tuyg‘ularini va kelajakdagi katta maqsadlarini ochiqladi:

«Jamoam va ustozlarimga katta rahmat aytaman. Hozir o‘zimni juda yaxshi his qilyapman. Jangda barcha rejalarimiz aynan o‘ylagandek amalga oshdi. Bu g‘alaba bilan to‘xtab qolmaymiz. Nasib qilsa, mehnat qilishda davom etib, butun dunyo taniydigan kuchli jangchi bo‘laman!»

Ammandagi ushbu ishonchli g‘alaba Zafar Rashidov uchun nufuzli MMA ligalari va yirik jahon promoushenlari eshiklarini ochishda yana bir muhim pog‘ona bo‘lib xizmat qiladi.

Zafar RashidovDF UncagedMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi21 sentabr 19:28Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadi16 iyul 12:01Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi (video)Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondi (video)26 sentabr 22:44Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!29 avgust 23:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi