Qatarda 7 tadan 7 ta oltin: O‘zbek taekvondochilari Doha shohsupasini zabt etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Doha shahrida o‘tkazilgan klublararo xalqaro taekvondo chempionatida MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY jamoasining barcha 7 nafar a’zosi oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Musobaqada Imron Rustamov, Nurzoda Agzamova, Marjona Abdurashidova, Akbar Ikramov, Zikriyo Xodjayev, Muhammadziyo Valixo‘jayev va Muhammad Ismoil Alimjonov o‘z vazn toifalarida tengsiz deb topildi.
O‘zbekistonlik yosh va iqtidorli taekvondochilar Qatar poytaxti Doha shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro turnirlarda yorqin natija qayd etib, 7 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan kuchli sportchilar ishtirok etgan klublararo xalqaro chempionatda mamlakatimiz sharafini himoya qilgan MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY jamoasining barcha 7 nafar a’zosi shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
Qayd etish joiz, jamoa a’zosi — Xitoydagi nufuzli «Katta dubulg‘a» turnirida oltin medal yutib tarixga kirgan Imron Rustamov ham Dohada barcha raqiblarini yengib, chempionlik unvoniga ega bo‘ldi.
Dohadagi bahslar: G1 tajribasi va klublararo mutlaq g‘alaba
Taekvondo bo‘yicha Doha mezbonlik qilgan ikki yirik turnir — kattalar o‘rtasidagi Qatar Open G1 hamda klublararo xalqaro chempionat o‘zbekistonlik sportchilar uchun jiddiy sinov maydoni bo‘ldi:
Qatar Open G1 tajribasi: Akademiyaning 3 nafar sportchisi G1 toifasidagi reyting musobaqasida dunyoning nomdor atletlari bilan bellashdi va qimmatli xalqaro tajribaga ega bo‘ldi;
100 foizlik oltin natija: Klublararo xalqaro chempionatga chiqqan jamoaning barcha 7 nafar a’zosi o‘z vazn toifalarida raqiblariga imkoniyat qoldirmay, shohsupaning 1-o‘rnini egalladi;
Revansh va xarakter: G1 musobaqasida medalsiz qolgan uch sportchi ham o‘z kuchini klublararo bahslarda to‘liq namoyon etib, chempionlik oltinini bo‘yinlariga taqdi.
Imron Rustamovning davomli triumfi
Jamoa safida alohida e’tirofga sazovor bo‘lgan sportchilardan biri yana Imron Rustamov bo‘ldi. Xitoyda bo‘lib o‘tgan «Katta dubulg‘a» turniridagi tarixiy oltindan so‘ng, u Dohada ham barqaror mahorat ko‘rsatib, O‘zbekiston taekvondo maktabining xalqaro salohiyatini yana bir bor isbotladi.
2023 yildan 2026 yilgacha: Sakrash va rivojlanish dinamikasi
Akademiya uchun Qatar arenalari muvaffaqiyat trampliniga aylandi:
2023 yilgi ko‘rsatkich: Jamoa Dohadan 1 ta kumush va 5 ta bronza medali bilan qaytgan edi;
2026 yilgi natija: Oradan o‘tgan uch yillik mashaqqatli mehnat o‘z samarasini berib, musobaqa to‘liq 7 ta oltin medal bilan yakunlandi.
G‘oliblar va ularning ustozlari
Oltin medal sohiblari:
Rustamov Imron
Agzamova Nurzoda
Abdurashidova Marjona
Ikramov Akbar
Xodjayev Zikriyo
Valixo‘jayev Muhammadziyo
Alimjonov Muhammad Ismoil
Murabbiylar shtabi: Ushbu tarixiy natija akademiya asoschisi va bosh murabbiy Ahror Asrorov, katta murabbiy Abdurahmon Xodjabekov hamda yoshlar murabbiyi Zubayr Marifov boshchiligidagi murabbiylar guruhining izchil mehnati samarasi bo‘ldi.
Izohlar 0
…