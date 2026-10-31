Qatarda 7 tadan 7 ta oltin: O‘zbek taekvondochilari Doha shohsupasini zabt etdi

·60·Sport
Qatarda 7 tadan 7 ta oltin: O‘zbek taekvondochilari Doha shohsupasini zabt etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Doha shahrida o‘tkazilgan klublararo xalqaro taekvondo chempionatida MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY jamoasining barcha 7 nafar a’zosi oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Musobaqada Imron Rustamov, Nurzoda Agzamova, Marjona Abdurashidova, Akbar Ikramov, Zikriyo Xodjayev, Muhammadziyo Valixo‘jayev va Muhammad Ismoil Alimjonov o‘z vazn toifalarida tengsiz deb topildi.

O‘zbekistonlik yosh va iqtidorli taekvondochilar Qatar poytaxti Doha shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro turnirlarda yorqin natija qayd etib, 7 ta oltin medalni qo‘lga kiritdi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan kuchli sportchilar ishtirok etgan klublararo xalqaro chempionatda mamlakatimiz sharafini himoya qilgan MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY jamoasining barcha 7 nafar a’zosi shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.

Qayd etish joiz, jamoa a’zosi — Xitoydagi nufuzli «Katta dubulg‘a» turnirida oltin medal yutib tarixga kirgan Imron Rustamov ham Dohada barcha raqiblarini yengib, chempionlik unvoniga ega bo‘ldi.

Dohadagi bahslar: G1 tajribasi va klublararo mutlaq g‘alaba

Taekvondo bo‘yicha Doha mezbonlik qilgan ikki yirik turnir — kattalar o‘rtasidagi Qatar Open G1 hamda klublararo xalqaro chempionat o‘zbekistonlik sportchilar uchun jiddiy sinov maydoni bo‘ldi:

  • Qatar Open G1 tajribasi: Akademiyaning 3 nafar sportchisi G1 toifasidagi reyting musobaqasida dunyoning nomdor atletlari bilan bellashdi va qimmatli xalqaro tajribaga ega bo‘ldi;

  • 100 foizlik oltin natija: Klublararo xalqaro chempionatga chiqqan jamoaning barcha 7 nafar a’zosi o‘z vazn toifalarida raqiblariga imkoniyat qoldirmay, shohsupaning 1-o‘rnini egalladi;

  • Revansh va xarakter: G1 musobaqasida medalsiz qolgan uch sportchi ham o‘z kuchini klublararo bahslarda to‘liq namoyon etib, chempionlik oltinini bo‘yinlariga taqdi.

Imron Rustamovning davomli triumfi

Jamoa safida alohida e’tirofga sazovor bo‘lgan sportchilardan biri yana Imron Rustamov bo‘ldi. Xitoyda bo‘lib o‘tgan «Katta dubulg‘a» turniridagi tarixiy oltindan so‘ng, u Dohada ham barqaror mahorat ko‘rsatib, O‘zbekiston taekvondo maktabining xalqaro salohiyatini yana bir bor isbotladi.

2023 yildan 2026 yilgacha: Sakrash va rivojlanish dinamikasi

Akademiya uchun Qatar arenalari muvaffaqiyat trampliniga aylandi:

  • 2023 yilgi ko‘rsatkich: Jamoa Dohadan 1 ta kumush va 5 ta bronza medali bilan qaytgan edi;

  • 2026 yilgi natija: Oradan o‘tgan uch yillik mashaqqatli mehnat o‘z samarasini berib, musobaqa to‘liq 7 ta oltin medal bilan yakunlandi.

G‘oliblar va ularning ustozlari

Oltin medal sohiblari:

  1. Rustamov Imron

  2. Agzamova Nurzoda

  3. Abdurashidova Marjona

  4. Ikramov Akbar

  5. Xodjayev Zikriyo

  6. Valixo‘jayev Muhammadziyo

  7. Alimjonov Muhammad Ismoil

Murabbiylar shtabi: Ushbu tarixiy natija akademiya asoschisi va bosh murabbiy Ahror Asrorov, katta murabbiy Abdurahmon Xodjabekov hamda yoshlar murabbiyi Zubayr Marifov boshchiligidagi murabbiylar guruhining izchil mehnati samarasi bo‘ldi.

TaekvondoMUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMYImron RustamovQatar Open G1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 20-oltin medal! Jasurbek Jaysunov finalda zafar quchdiO‘zbekistonda 20-oltin medal! Jasurbek Jaysunov finalda zafar quchdi2 oktabr 21:23Ozoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrinOzoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrin2 oktabr 17:51O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi12 oktabr 20:05Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"15 iyul 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi