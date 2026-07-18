Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?

·36·Texno
Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi global iqtisodiyotda misli koʻrilmagan boylik toʻplanishiga sabab boʻlmoqda. Biroq, soʻnggi oʻn yillikning eng muvaffaqiyatli venchur investorlaridan biri, Index Ventures asoschisi Neil Rimerning fikricha, ushbu ulkan mablagʻlar yaqin kelajakda jamiyat oʻrtasida qayta taqsimlanishi muqarrar. Uning taʼkidlashicha, ushbu jarayon yo ixtiyoriy xayriya koʻrinishida, yoki majburiy qonunchilik choralari orqali amalga oshadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Rimerning bunday bayonoti venchur kapitali olami uchun kutilmagan holat hisoblanadi. Index Ventures soʻnggi oʻttiz yil ichida Figma va Wiz kabi yirik loyihalarga sarmoya kiritib, milliardlab dollar foyda koʻrgan. Shunga qaramay, tajribali investor texnologiya sohasidagi yetakchilar boylikni jamiyatga qaytarishda tashabbus koʻrsatishlari kerakligini uqtirmoqda. Aks holda, davlatlar tomonidan kiritiladigan soliq yuklari va qonuniy cheklovlar bu jarayonni ancha ogʻriqli qilishi mumkin.

Xayriya madaniyatining inqirozi

Hozirgi vaqtda dunyoning eng boy insonlari oʻrtasida xayriya qilish anʼanasi pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Masalan, 2010-yilda Bill Gates va Warren Buffett tomonidan asos solingan "The Giving Pledge" tashabbusi (milliarderlarni oʻz boyligining yarmini xayriya qilishga chorlovchi vaʼda) oʻz jozibasini yoʻqotmoqda. Agar dastlabki yillarda yuzlab oilalar ushbu vaʼdaga qoʻshilgan boʻlsa, 2024-yilga kelib bor-yoʻgʻi toʻrtta yangi ishtirokchi roʻyxatdan oʻtgan.

Bu borada dunyoning eng boy odami Elon Musk oʻziga xos qarashga ega. Uning fikricha, uning kompaniyalari (Tesla, SpaceX) tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va innovatsiyalarning oʻzi eng katta xayriyadir. Bunday yondashuv texnologiya olamida yangi trendga aylanmoqda: boylar pulni shunchaki tarqatishdan koʻra, uni yangi startaplarga sarmoya sifatida kiritishni afzal koʻrishmoqda.

Majburiy taqsimot va soliqlar xavfi

Ixtiyoriy xayriya kamaygan bir sharoitda, hukumatlar boylikni majburiy qayta taqsimlash choralarini koʻra boshladi. Masalan, Kaliforniya shtatida milliarderlar uchun bir martalik 5 foizlik boylik soligʻini joriy etish masalasi ovozga qoʻyilmoqda. Bu esa koʻplab texnologiya gigantlarini oʻz qarorgohlarini oʻzgartirishga majbur qilmoqda. Google asoschilari Sergey Brin va Larry Page allaqachon Florida shtatiga koʻchib oʻtishgan.

OpenAI kompaniyasining 2027-yilda birjaga chiqish (IPO) rejalari ham qisman ushbu soliq oʻzgarishlari bilan bogʻliq boʻlishi mumkinligi aytilmoqda. Agar yangi soliq qonuni kuchga kirsa, u jismoniy shaxslarning butun dunyo boʻylab aktivlarini hisobga oladi. Shu sababli, Anthropic kabi AI kompaniyalari xodimlari orasida ham oʻz boyligini xayriya qilishdan koʻra, uni yangi bizneslarga yoʻnaltirish kayfiyati ustunlik qilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt davri nafaqat texnologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy sinovlarni ham olib kelmoqda. Neil Rimer kabi ekspertlar ogohlantirganidek, agar boylikning adolatli taqsimoti ixtiyoriy ravishda amalga oshmasa, davlatlar aralashuvi natijasida yirik kapital egalari uchun noqulay sharoitlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa global texnologiya bozoridagi investitsiya muhitiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi tayin.

Sunʼiy IntellektIndex VenturesNeil RimerXayriyaSoliq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiBugun, 09:25Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaSunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaBugun, 05:22Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi