1 noyabrdan telefon orqali reklama tarqatishga qat’iy cheklovlar kuchga kirdi

·40·Jamiyat
1 noyabrdan telefon orqali reklama tarqatishga qat’iy cheklovlar kuchga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonda mobil aloqa foydalanuvchilarini himoya qilish maqsadida 2026 yil 1 noyabrdan reklama xarakteridagi qo'ng'iroqlar va SMS-xabarlarni tarqatishga qat'iy cheklovlar o'rnatildi.
  • Endilikda reklama beruvchilar soat 18:00 dan 09:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida mijozlarni bezovta qilishi taqiqlanadi.

O‘zbekistonda mobil aloqa foydalanuvchilarining tinchligini ta’minlash va shaxsiy ma’lumotlari daxlsizligini himoya qilish maqsadida muhim yangi tartib kuchga kirdi. 2026 yil 1 noyabrdan e’tiboran reklama maqsadidagi spam-qo‘ng‘iroqlar va tungi SMS-xabarnomalarni tarqatishga nisbatan qat’iy qonuniy cheklovlar o‘rnatildi.

Endilikda abonentlarning bezovta qilinishiga chek qo‘yiladi va reklama beruvchi kompaniyalar zimmasiga yangi majburiyatlar yuklatiladi.

1 noyabrdan amalga kiritilgan 3 ta asosiy qoida

Qabul qilingan tartibga muvofiq, reklama tarqatish faoliyati quyidagi talablar asosida qat’iy tartibga solinadi:

  • Vaqt bo‘yicha qat’iy taqiq (18:00 dan 09:00 gacha): Telekommunikatsiya tarmoqlari, xususan mobil aloqa vositalari orqali reklama qo‘ng‘iroqlarini amalga oshirish hamda SMS-xabarnomalarni jo‘natish kechki soat 18:00 dan ertalabki soat 09:00 gacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida qat’iyan man etiladi;

  • Faqat yozma yoki elektron rozilik bilan: Mobil aloqa vositalari orqali SMS yo‘li bilan tovar, ish yoki xizmatlarni taklif (reklama) qiluvchi har qanday yuridik va jismoniy shaxslar bu harakatni faqat fuqaroning oldindan olingan yozma yoki elektron roziligi asosidagina amalga oshirishi mumkin;

  • Davlat reyestridan o‘tish majburiyati: Telefon raqamlariga reklama qo‘ng‘iroqlari va SMS-xabarnomalarni tarqatish xizmatini ko‘rsatuvchi barcha yuridik shaxslar o‘z axborot tizimlarini Shaxsga doir ma’lumotlar bazalarining davlat reyestrida ro‘yxatdan o‘tkazgandan so‘nggina faoliyat yuritishiga ruxsat beriladi.

Fuqarolar va biznes uchun nima o‘zgaradi?

Yangi normalar kundalik hayotda quyidagi ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi:

  1. Tungi bezovtaliklarga chek qo‘yiladi: Kechqurun va dam olish vaqtlarida spam xabarnomalar tufayli fuqarolarning tinchi buzilmaydi;

  2. Shaxsiy raqamlar himoyasi kuchayadi: Foydalanuvchining roziligisiz telefon raqamlari bazasini yig‘ib, ommaviy reklama tarqatish noqonuniy hisoblanadi;

  3. Xizmat ko‘rsatuvchilar ustidan nazorat: Davlat reyestri orqali reklama jo‘natuvchi tizimlarning shaffofligi va javobgarligi ta’minlanadi.

Mazkur tartib fuqarolarni noo‘rin tijoriy bosimlardan himoya qilish barobarida, reklama sohasining qonuniy va madaniy tarzda rivojlanishiga xizmat qiladi.

spam-qo‘ng‘iroqlarmobil aloqashaxsga doir ma’lumotlarreklama qonunchiligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladiTungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladi15 iyul 22:06Qizini kambag‘al yigitga bermagan ota yillar o‘tib eng katta xatosini angladiQizini kambag‘al yigitga bermagan ota yillar o‘tib eng katta xatosini angladiKecha 22:48Internetda ko‘pchilikning qalbini larzaga solgan qizaloq va otasiga uy sovg‘a qilindiInternetda ko‘pchilikning qalbini larzaga solgan qizaloq va otasiga uy sovg‘a qilindiKecha 15:59Do‘lana terish qimmatga tushdi: Navoiyda ikki kishi yirik miqdorda jarimaga tortildiDo‘lana terish qimmatga tushdi: Navoiyda ikki kishi yirik miqdorda jarimaga tortildiKecha 15:35Oqdaryoda elektr energiyasi qarzdorligi uchun transformatorlar auksionga chiqarilmoqdaOqdaryoda elektr energiyasi qarzdorligi uchun transformatorlar auksionga chiqarilmoqdaKecha 13:45Jonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiJonzotga zo‘ravonlik: Poytaxtda mushukni qiynoqqa solgan shaxs IIBga olib kelindiKecha 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi