1 noyabrdan telefon orqali reklama tarqatishga qat’iy cheklovlar kuchga kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonda mobil aloqa foydalanuvchilarini himoya qilish maqsadida 2026 yil 1 noyabrdan reklama xarakteridagi qo'ng'iroqlar va SMS-xabarlarni tarqatishga qat'iy cheklovlar o'rnatildi.
- Endilikda reklama beruvchilar soat 18:00 dan 09:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida mijozlarni bezovta qilishi taqiqlanadi.
O‘zbekistonda mobil aloqa foydalanuvchilarining tinchligini ta’minlash va shaxsiy ma’lumotlari daxlsizligini himoya qilish maqsadida muhim yangi tartib kuchga kirdi. 2026 yil 1 noyabrdan e’tiboran reklama maqsadidagi spam-qo‘ng‘iroqlar va tungi SMS-xabarnomalarni tarqatishga nisbatan qat’iy qonuniy cheklovlar o‘rnatildi.
Endilikda abonentlarning bezovta qilinishiga chek qo‘yiladi va reklama beruvchi kompaniyalar zimmasiga yangi majburiyatlar yuklatiladi.
1 noyabrdan amalga kiritilgan 3 ta asosiy qoida
Qabul qilingan tartibga muvofiq, reklama tarqatish faoliyati quyidagi talablar asosida qat’iy tartibga solinadi:
Vaqt bo‘yicha qat’iy taqiq (18:00 dan 09:00 gacha): Telekommunikatsiya tarmoqlari, xususan mobil aloqa vositalari orqali reklama qo‘ng‘iroqlarini amalga oshirish hamda SMS-xabarnomalarni jo‘natish kechki soat 18:00 dan ertalabki soat 09:00 gacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida qat’iyan man etiladi;
Faqat yozma yoki elektron rozilik bilan: Mobil aloqa vositalari orqali SMS yo‘li bilan tovar, ish yoki xizmatlarni taklif (reklama) qiluvchi har qanday yuridik va jismoniy shaxslar bu harakatni faqat fuqaroning oldindan olingan yozma yoki elektron roziligi asosidagina amalga oshirishi mumkin;
Davlat reyestridan o‘tish majburiyati: Telefon raqamlariga reklama qo‘ng‘iroqlari va SMS-xabarnomalarni tarqatish xizmatini ko‘rsatuvchi barcha yuridik shaxslar o‘z axborot tizimlarini Shaxsga doir ma’lumotlar bazalarining davlat reyestrida ro‘yxatdan o‘tkazgandan so‘nggina faoliyat yuritishiga ruxsat beriladi.
Fuqarolar va biznes uchun nima o‘zgaradi?
Yangi normalar kundalik hayotda quyidagi ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi:
Tungi bezovtaliklarga chek qo‘yiladi: Kechqurun va dam olish vaqtlarida spam xabarnomalar tufayli fuqarolarning tinchi buzilmaydi;
Shaxsiy raqamlar himoyasi kuchayadi: Foydalanuvchining roziligisiz telefon raqamlari bazasini yig‘ib, ommaviy reklama tarqatish noqonuniy hisoblanadi;
Xizmat ko‘rsatuvchilar ustidan nazorat: Davlat reyestri orqali reklama jo‘natuvchi tizimlarning shaffofligi va javobgarligi ta’minlanadi.
Mazkur tartib fuqarolarni noo‘rin tijoriy bosimlardan himoya qilish barobarida, reklama sohasining qonuniy va madaniy tarzda rivojlanishiga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…