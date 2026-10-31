Estevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Chelsi» jamoasi Angliya Premer-ligasi doirasida «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Mazkur uchrashuvda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgan yosh yarimhimoyachi Estevao o‘zining yorqin o‘yini bilan ajralib turdi.
- Bosh murabbiy Xabi Alonso braziliyalik futbolchining salohiyatini yuqori baholab, uning maydondagi harakatlari oldindan ishlab chiqilgan taktik rejaning bir qismi bo‘lganini ta’kidladi.
Angliya Premer-ligasining markaziy uchrashuvida «Chelsi» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida taslim etib, muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Londondagi mazkur to‘qnashuv «aristokratlar»ning yosh hujumkor yarimhimoyachisi Estevao uchun haqiqiy benefisga aylandi — braziliyalik iqtidor egasi joriy mavsum APL doirasida ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Uchrashuvdan so‘ng «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso nufuzli Sky Sports nashriga bergan intervyusida yosh yulduzning o‘yini, uning startga kiritilishi ortidagi taktik reja va braziliyalik vunderkindning salohiyati haqida to‘lqinlanib gapirdi.
«U asosiy tarkibda o‘ynashini oldindan bilar edi»: Alonsoning tanqidiy rejasi
Xabi Alonso tarkib tanlashdagi kutilmagan qarori tasodif emasligini va bu avvaldan pishitilgan reja ekanini oshkor qildi:
«Odatda o‘yindan oldin tarkib haqidagi ma’lumotlarni sir saqlayman va oshkor qilmayman. Ammo “Tottenhem”ga qarshi uchrashuvdan keyinoq Estevao bilan shaxsan gaplashgandik — u bugun “Manchester Yunayted”ga qarshi ilk daqiqalardan maydonga tushishini o‘shandayoq bilgan edi.
U bu ishonchga eng yuqori darajada javob qaytardi va endi ko‘proq o‘yin vaqtiga munosib ekanini amalda isbotladi. U bunday katta bahsga to‘liq tayyor edi. Har qanday murabbiy o‘z futbolchisidan aynan shunday munosabatni kutadi. Shu sababli uning uchun chin dildan xursandman».
Muxlislar bilan aloqa va charchaguncha kurash
Ispaniyalik mutaxassis Estevaoning «Stemford Brij» tribunalari bilan o‘rnatgan aloqasini va maydondagi fidoyiligini alohida e’tirof etdi:
Maydondagi erkinlik: «Estevao shunchaki o‘ynamadi, u futboldan chinakam zavq oldi va muxlislar bilan ajoyib aloqa o‘rnata oldi», — deya qo‘shimcha qildi Alonso;
Bor kuch bilan harakat: «U hisobni ochishga juda yaqin keldi, uchrashuv so‘ngigacha bor kuchini sarfladi va maydonni mutlaqo charchagan holda tark etdi. Bu uning karyerasidagi eng esda qolarli kunlardan biri bo‘ldi»;
Taktik tanlov sababi: «Nega aynan “MYU”ga qarshi? Menda juda aniq reja bor edi. Estevao ushbu o‘yinda jamoaga katta naf keltirishiga qattiq ishongandim va u raqib mudofaasi uchun muntazam jiddiy xavf tug‘dirib, o‘z salohiyatini namoyish etdi».
Ofsayd qutqargan «Manchester Yunayted»: Bekor qilingan ikki gol
Estevaoning ushbu bahsdagi faolligi mankunianliklar himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylandi. Uchrashuv davomida braziliyalik vunderkind raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘ldi, biroq har ikkala vaziyatda ham hakamlar guruhi ofsayd qayd etib, gollarni bekor qildi.
Shunga qaramay, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba va yosh yarimhimoyachining yorqin debochasi Xabi Alonso shogirdlarining chempionlik poygasidagi yurishini yangi bosqichga olib chiqmoqda.
Izohlar 0
…