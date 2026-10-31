Estevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdi

·53·Sport
Estevaoning benefisi: Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi yulduziga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Chelsi» jamoasi Angliya Premer-ligasi doirasida «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mazkur uchrashuvda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgan yosh yarimhimoyachi Estevao o‘zining yorqin o‘yini bilan ajralib turdi.
  • Bosh murabbiy Xabi Alonso braziliyalik futbolchining salohiyatini yuqori baholab, uning maydondagi harakatlari oldindan ishlab chiqilgan taktik rejaning bir qismi bo‘lganini ta’kidladi.

Angliya Premer-ligasining markaziy uchrashuvida «Chelsi» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida taslim etib, muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Londondagi mazkur to‘qnashuv «aristokratlar»ning yosh hujumkor yarimhimoyachisi Estevao uchun haqiqiy benefisga aylandi — braziliyalik iqtidor egasi joriy mavsum APL doirasida ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi.

Uchrashuvdan so‘ng «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso nufuzli Sky Sports nashriga bergan intervyusida yosh yulduzning o‘yini, uning startga kiritilishi ortidagi taktik reja va braziliyalik vunderkindning salohiyati haqida to‘lqinlanib gapirdi.

«U asosiy tarkibda o‘ynashini oldindan bilar edi»: Alonsoning tanqidiy rejasi

Xabi Alonso tarkib tanlashdagi kutilmagan qarori tasodif emasligini va bu avvaldan pishitilgan reja ekanini oshkor qildi:

«Odatda o‘yindan oldin tarkib haqidagi ma’lumotlarni sir saqlayman va oshkor qilmayman. Ammo “Tottenhem”ga qarshi uchrashuvdan keyinoq Estevao bilan shaxsan gaplashgandik — u bugun “Manchester Yunayted”ga qarshi ilk daqiqalardan maydonga tushishini o‘shandayoq bilgan edi.

U bu ishonchga eng yuqori darajada javob qaytardi va endi ko‘proq o‘yin vaqtiga munosib ekanini amalda isbotladi. U bunday katta bahsga to‘liq tayyor edi. Har qanday murabbiy o‘z futbolchisidan aynan shunday munosabatni kutadi. Shu sababli uning uchun chin dildan xursandman».

Muxlislar bilan aloqa va charchaguncha kurash

Ispaniyalik mutaxassis Estevaoning «Stemford Brij» tribunalari bilan o‘rnatgan aloqasini va maydondagi fidoyiligini alohida e’tirof etdi:

  • Maydondagi erkinlik: «Estevao shunchaki o‘ynamadi, u futboldan chinakam zavq oldi va muxlislar bilan ajoyib aloqa o‘rnata oldi», — deya qo‘shimcha qildi Alonso;

  • Bor kuch bilan harakat: «U hisobni ochishga juda yaqin keldi, uchrashuv so‘ngigacha bor kuchini sarfladi va maydonni mutlaqo charchagan holda tark etdi. Bu uning karyerasidagi eng esda qolarli kunlardan biri bo‘ldi»;

  • Taktik tanlov sababi: «Nega aynan “MYU”ga qarshi? Menda juda aniq reja bor edi. Estevao ushbu o‘yinda jamoaga katta naf keltirishiga qattiq ishongandim va u raqib mudofaasi uchun muntazam jiddiy xavf tug‘dirib, o‘z salohiyatini namoyish etdi».

Ofsayd qutqargan «Manchester Yunayted»: Bekor qilingan ikki gol

Estevaoning ushbu bahsdagi faolligi mankunianliklar himoyachilari uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylandi. Uchrashuv davomida braziliyalik vunderkind raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘ldi, biroq har ikkala vaziyatda ham hakamlar guruhi ofsayd qayd etib, gollarni bekor qildi.

Shunga qaramay, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba va yosh yarimhimoyachining yorqin debochasi Xabi Alonso shogirdlarining chempionlik poygasidagi yurishini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Angliya Premer-ligasiChelsiManchester YunaytedEstevao
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Estevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladiEstevao Braziliya terma jamoasiga qaytdi va JChdagi omadsizlikni esladi23 sentabr 00:55Maykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladiMaykl Kerrik «Chelsi»dan uchralgan mag‘lubiyat va «MYU»ning 16-o‘ringa qulashini izohladiBugun 22:28Alonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduzAlonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduzBugun 22:17Estevao Chelsi safida Eden Hazard va Arjen Robben darajasiga chiqa oladimi?Estevao Chelsi safida Eden Hazard va Arjen Robben darajasiga chiqa oladimi?6 iyun 04:59Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Kerrikni “iste’foga boshlagan”lar: «Chelsi»ga qarshi o‘yinda kimlar eng past baho oldi?Bugun 22:24Chelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnChelsi — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnBugun 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi