Joze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildi
Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida Madridning «Real» klubi safarda «Rasing» mehmoni bo‘ladi. Uchrashuv 1 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:15 da start oladi. Madridliklarning chempionlik poygasidagi o‘rni uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu bahs oldidan bosh murabbiy Joze Mourino uchrashuvga jalb etilgan kengaytirilgan tarkib qaydnomasini rasman e’lon qildi.
Muxlislar uchun asosiy e’tiborli jihat — jamoaning ikki yetakchisi bo‘lajak o‘yinda «qirollik klubi»ga yordam bera olmasligi bo‘ldi. Braziliyalik vinger Vinisius Junior diskvalifikatsiya sababli bahsni o‘tkazib yuborsa, yarimhimoya tayanchi Federiko Valverde ham yakuniy ro‘yxatdan joy olmadi.
«Real Madrid»ning rasmiy qaydnomasi
Joze Mourino ixtiyoridagi quyidagi futbolchilar safar bellashuvi uchun tanlab olindi:
Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Andrey Lunin, Mestre;
Himoyachilar: Eder Militao, Din Heysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Mark Kukurelya, Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dumfris;
Yarimhimoyachilar: Jud Bellinghem, Eduardo Kamavinga, Orelen Chuameni, Arda Gyuler, Bernardu Silva, Tiago Pitarch;
Hujumchilar: Endrik, Kilian Mbappe, Espi, Brahim Dias, Yan Diomande.
Musobaqa jadvalidagi vaziyat va bosim
Turnir jadvalining yuqori qismida raqobat har qachongidan ham shiddatli tus olgan:
3-pog‘ona: Madridning «Real» klubi ayni damda peshqadam «Atletiko» hamda «Barselona»dan keyin 3-o‘rinda bormoqda;
Ochko yo‘qotishga haq yo‘q: Yetakchilar bilan farqni qisqartirish va poygada ortda qolmaslik uchun «Rasing»ga qarshi safar uchrashuvida g‘alaba qozonish Mourino jamoasi uchun kechiktirib bo‘lmas vazifa hisoblanadi.
Izohlar 0
…