Joze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildi

·0·Sport
Joze Mourino «Rasing»ga qarshi «Real»ning qaydnomasini e’lon qildi

Ispaniya La Ligasining 11-turi doirasida Madridning «Real» klubi safarda «Rasing» mehmoni bo‘ladi. Uchrashuv 1 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:15 da start oladi. Madridliklarning chempionlik poygasidagi o‘rni uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu bahs oldidan bosh murabbiy Joze Mourino uchrashuvga jalb etilgan kengaytirilgan tarkib qaydnomasini rasman e’lon qildi.

Muxlislar uchun asosiy e’tiborli jihat — jamoaning ikki yetakchisi bo‘lajak o‘yinda «qirollik klubi»ga yordam bera olmasligi bo‘ldi. Braziliyalik vinger Vinisius Junior diskvalifikatsiya sababli bahsni o‘tkazib yuborsa, yarimhimoya tayanchi Federiko Valverde ham yakuniy ro‘yxatdan joy olmadi.

«Real Madrid»ning rasmiy qaydnomasi

Joze Mourino ixtiyoridagi quyidagi futbolchilar safar bellashuvi uchun tanlab olindi:

  • Darvozabonlar: Tibo Kurtua, Andrey Lunin, Mestre;

  • Himoyachilar: Eder Militao, Din Heysen, Trent Aleksander-Arnold, Ibraima Konate, Mark Kukurelya, Karreras, Antonio Ryudiger, Denzel Dumfris;

  • Yarimhimoyachilar: Jud Bellinghem, Eduardo Kamavinga, Orelen Chuameni, Arda Gyuler, Bernardu Silva, Tiago Pitarch;

  • Hujumchilar: Endrik, Kilian Mbappe, Espi, Brahim Dias, Yan Diomande.

Musobaqa jadvalidagi vaziyat va bosim

Turnir jadvalining yuqori qismida raqobat har qachongidan ham shiddatli tus olgan:

  • 3-pog‘ona: Madridning «Real» klubi ayni damda peshqadam «Atletiko» hamda «Barselona»dan keyin 3-o‘rinda bormoqda;

  • Ochko yo‘qotishga haq yo‘q: Yetakchilar bilan farqni qisqartirish va poygada ortda qolmaslik uchun «Rasing»ga qarshi safar uchrashuvida g‘alaba qozonish Mourino jamoasi uchun kechiktirib bo‘lmas vazifa hisoblanadi.

Real MadridLa LigaJoze MourinoRasing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiOktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? La Liga yakuniy uchlikni e’lon qildiKecha 07:17Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?17 sentabr 11:46Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladi17 sentabr 06:03«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda«Real» rahbariyati Joze Mourinoning faoliyatiga yuqori baho bermoqda16 oktabr 07:14“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?“El-Klasiko”dagi taktik qaror: Mourino “Barselona” himoyasini qanday "sindirgan" edi?28 oktabr 08:10Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi