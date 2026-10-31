Elliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Yarimhimoyachi Elliot Anderson yaratilgan ko‘plab xavfli vaziyatlarning golga aylanmaganini mag‘lubiyatning asosiy sababi deb atadi.
- Ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotgan «shaharliklar» endilikda turnir jadvalidagi peshqadamlik maqomini boy berish xavfi ostida qolmoqda.
Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Elliot Anderson nufuzli Sky Sports nashriga bergan intervyusida jamoaning og‘riqli mag‘lubiyati sabablarini ochiqladi. Ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotgan «shaharliklar» endilikda turnir jadvalidagi yakka peshqadamlik maqomini boy berish xavfi ostida qolmoqda.
O‘yin davomida yaratilgan son-sanoqsiz xavfli vaziyatlar golga aylanmagani ingliz futbolchisi uchun eng katta afsus manbai bo‘ldi.
«3–4 ta to‘p kiritishimiz mumkin edi»: Andersonning tahlili
Yarimhimoyachi uchrashuv ssenariysi va amalga oshmay qolgan taktik ko‘rsatmalar haqida quyidagicha fikr bildirdi:
«Biz juda ko‘p qulay vaziyatlar yaratdik. Bunday bahsda mag‘lubiyatga uchrash chidab bo‘lmas darajada alamli. Afsuski, o‘z imkoniyatlarimizdan foydalana olmadik. Boshqa kun bo‘lganida, bemalol 3–4 ta gol urgan bo‘lardik.
Murabbiylar ko‘rsatmasiga ko‘ra, maydon markazida raqib futbolchilarini shaxsiy nazorat ostiga oldik, vingerlarimiz esa yuqoriroq va kengroq joylashdi. O‘yinni maydon bo‘ylab keng yoyishga harakat qildik, ammo yakunda yaratilgan vaziyatlar golga aylanmadi. Bu biz uchun katta saboq va ustimizda ishlashimiz shart bo‘lgan jihat».
«Barchamiz xafamiz»: Ruhiy birdamlik va tortishuvli vaziyat
Jamoa ichidagi muhit va bahsli qarorlar yuzasidan futbolchi quyidagilarni ta’kidladi:
Birdamlikni saqlash shart: «Hozir hammamiz qattiq xafamiz. Bugun yetarlicha yaxshi harakat qila olmadik. Hech kim yutqazishni istamaydi. Mavsumni juda ko‘tarinki ruhda boshlagan edik, ammo mana ketma-ket ikkinchi omadsizlik yuz berdi. Hozir eng muhimi — bir-birimizni qo‘llab-quvvatlab, birdamlikni yo‘qotmaslik»;
Penalti va qo‘l bilan o‘yin epizodlari: Bahs davomida raqib jarima maydonida qo‘l bilan o‘ynash ehtimoli bo‘lgan bahsli vaziyatlar haqida Anderson: «Maydonda bo‘lganimda aynan qo‘l bilan o‘ynaldi deb o‘ylagandim, ammo takroriy lavhalarni hali ko‘rganim yo‘q», — deya javob berdi;
Nigohlar Leypsigga qaratilgan: Futbolchi bu mag‘lubiyatni tezda unutib, bir necha kundan so‘ng Yevropa Chempionlar ligasi doirasida safarda bo‘lib o‘tadigan «RB Leypsig»ga qarshi o‘yinda g‘alaba qozonish shartligini bildirdi.
Turnir jadvalidagi tahlika: 1-o‘rin qo‘ldan ketadimi?
Ayni paytda «Manchester Siti» 21 ochko bilan jadvalda karvonboshilik qilmoqda. Biroq ushbu tur doirasida Londonda bo‘lib o‘tadigan «Arsenal» — «Liverpul» markaziy uchrashuvida «kanonirlar» yutqazmasa, «shaharliklar»ni peshqadamlik kursisidan surib chiqarishi mumkin.
Izohlar 0
…