Elliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdi

·59·Sport
Elliot Anderson “Brayton”dan uchralgan mag‘lubiyat haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Yarimhimoyachi Elliot Anderson yaratilgan ko‘plab xavfli vaziyatlarning golga aylanmaganini mag‘lubiyatning asosiy sababi deb atadi.
  • Ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotgan «shaharliklar» endilikda turnir jadvalidagi peshqadamlik maqomini boy berish xavfi ostida qolmoqda.

Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Elliot Anderson nufuzli Sky Sports nashriga bergan intervyusida jamoaning og‘riqli mag‘lubiyati sabablarini ochiqladi. Ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotgan «shaharliklar» endilikda turnir jadvalidagi yakka peshqadamlik maqomini boy berish xavfi ostida qolmoqda.

O‘yin davomida yaratilgan son-sanoqsiz xavfli vaziyatlar golga aylanmagani ingliz futbolchisi uchun eng katta afsus manbai bo‘ldi.

«3–4 ta to‘p kiritishimiz mumkin edi»: Andersonning tahlili

Yarimhimoyachi uchrashuv ssenariysi va amalga oshmay qolgan taktik ko‘rsatmalar haqida quyidagicha fikr bildirdi:

«Biz juda ko‘p qulay vaziyatlar yaratdik. Bunday bahsda mag‘lubiyatga uchrash chidab bo‘lmas darajada alamli. Afsuski, o‘z imkoniyatlarimizdan foydalana olmadik. Boshqa kun bo‘lganida, bemalol 3–4 ta gol urgan bo‘lardik.

Murabbiylar ko‘rsatmasiga ko‘ra, maydon markazida raqib futbolchilarini shaxsiy nazorat ostiga oldik, vingerlarimiz esa yuqoriroq va kengroq joylashdi. O‘yinni maydon bo‘ylab keng yoyishga harakat qildik, ammo yakunda yaratilgan vaziyatlar golga aylanmadi. Bu biz uchun katta saboq va ustimizda ishlashimiz shart bo‘lgan jihat».

«Barchamiz xafamiz»: Ruhiy birdamlik va tortishuvli vaziyat

Jamoa ichidagi muhit va bahsli qarorlar yuzasidan futbolchi quyidagilarni ta’kidladi:

  • Birdamlikni saqlash shart: «Hozir hammamiz qattiq xafamiz. Bugun yetarlicha yaxshi harakat qila olmadik. Hech kim yutqazishni istamaydi. Mavsumni juda ko‘tarinki ruhda boshlagan edik, ammo mana ketma-ket ikkinchi omadsizlik yuz berdi. Hozir eng muhimi — bir-birimizni qo‘llab-quvvatlab, birdamlikni yo‘qotmaslik»;

  • Penalti va qo‘l bilan o‘yin epizodlari: Bahs davomida raqib jarima maydonida qo‘l bilan o‘ynash ehtimoli bo‘lgan bahsli vaziyatlar haqida Anderson: «Maydonda bo‘lganimda aynan qo‘l bilan o‘ynaldi deb o‘ylagandim, ammo takroriy lavhalarni hali ko‘rganim yo‘q», — deya javob berdi;

  • Nigohlar Leypsigga qaratilgan: Futbolchi bu mag‘lubiyatni tezda unutib, bir necha kundan so‘ng Yevropa Chempionlar ligasi doirasida safarda bo‘lib o‘tadigan «RB Leypsig»ga qarshi o‘yinda g‘alaba qozonish shartligini bildirdi.

Turnir jadvalidagi tahlika: 1-o‘rin qo‘ldan ketadimi?

Ayni paytda «Manchester Siti» 21 ochko bilan jadvalda karvonboshilik qilmoqda. Biroq ushbu tur doirasida Londonda bo‘lib o‘tadigan «Arsenal» — «Liverpul» markaziy uchrashuvida «kanonirlar» yutqazmasa, «shaharliklar»ni peshqadamlik kursisidan surib chiqarishi mumkin.

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiElliot AndersonRB Leypsig
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorElliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyor13 avgust 12:34Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Bugun 23:00Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdiAbduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdiBugun 22:32“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdiBugun 22:09Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaBugun 19:50Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadi4 avgust 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi