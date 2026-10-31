Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)

·68·Sport
Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, Angliya chempionatida qatorasiga ikkinchi bor ochko yo‘qotdi.
  • Uchrashuvdagi yagona gol Mateus Nuneshning xatosidan so‘ng Yasin Ayari tomonidan kiritildi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov 90 daqiqa harakat qildi va cityxtra.co.uk portali tomonidan 5/10 ball bilan baholandi.

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida peshqadam «Manchester Siti» o‘z muxlislari qarshisida kutilmagan mag‘lubiyatga uchradi. Enso Mareska shogirdlari «Etihad» stadionida «Brayton»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, ichki chempionatda qatorasiga ikkinchi turda ochko yo‘qotdi.

Uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi to‘p mezbonlarning o‘ng qanot himoyachisi Mateus Nuneshning qo‘pol xatosidan so‘ng Yasin Ayari tomonidan kiritildi. «Shaharliklar» tarkibida 90 daqiqa harakat qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov uchrashuvning eng so‘nggi daqiqalarida kuchli va aniq zarba yo‘llab, raqib posboni Bart Verbryuggenni chinakam seyv ijro etishga majbur qildi, biroq muvozanatni tiklash nasib etmadi.

Uchrashuv yakunlangach, «Manchester Siti» faoliyatini yoritishga ixtisoslashgan nufuzli cityxtra.co.uk portali ekspertlari jamoa a’zolarining individual harakatlarini 10 ballik tizim asosida baholab chiqdi.

Abduqodir Husanov — 5/10: Yangi taktik vazifa va raqibning bosimi

Angliyalik tahlilchilar o‘zbekistonlik yosh himoyachining bu safargi o‘yiniga quyidagicha baho berdi:

«Husanov uchrashuv davomida bir necha bor o‘z pozitsiyasidan majburiy ravishda uzoqlashib qoldi. “Brayton” hujumchilari unga odatdagidan ko‘ra ancha jiddiyroq qarshilik ko‘rsatdi va faol bosim o‘tkazdi. Mehmonlar Husanovning hali ham o‘ng qanot himoyachisi hamda markaziy himoyachi vazifalari oralig‘idagi gibrid pozitsiyaga to‘liq moslashayotganidan unumli foydalanishga harakat qilishdi».

Himoya va yarimhimoya chizig‘ining baholari

  • Janluiji Donnarumma (6/10): Gol o‘tkazilgan vaziyatda unga da’vo yo‘q. Oyoqda to‘p bilan yaxshi harakat qilgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda xato pas sabab raqibga ikkinchi golni hadya qilishiga bir baxya qoldi;

  • Mateus Nunesh (5/10): Yagona golga sabab bo‘lgan xatoni sodir etdi va o‘z xatosini tuzata olmadi. Yagona ijobiy jihati — oxirigacha taslim bo‘lmasdan yugurgani;

  • Ruben Diash (5,5/10): Mag‘lubiyatdagi asosiy aybdor bo‘lmasa-da, mudofaani munosib tashkillashtira olmadi;

  • Yoshko Gvardiol (6/10): Hujumda faol bo‘ldi, biroq Doku bilan o‘zaro tushunmovchiliklar kuzatildi va gol kelgan qanotda mas’uliyatni bo‘yniga olishi lozim;

  • Ayyub Buaddi (6/10): Jismoniy jihatdan kuchli raqib yarimhimoyasi bosimiga duch keldi. Texnikasi yaxshi bo‘lsa-da, bu bahs unga katta saboq bo‘ladi;

  • Elliot Anderson (6/10): Og‘ir o‘yin o‘tkazdi. Ikkinchi bo‘limda biroz jonlangan bo‘lsa-da, «Brayton»ning mustahkam markaziga bas kelolmadi;

  • Enso Fernandes (6/10): Bir nechta chiroyli uzatmalar berdi, biroq yakuniy foydali natija qayd etmadi. Ekspertlar uning nega har hafta tarkibdan joy olayotganini tushunish qiyinligini ta’kidladi.

Hujum chizig‘i va zaxiradan tushganlar

  • Iliman Ndiaye (6,5/10): «Siti»ning hujumdagi eng faol o‘yinchisi bo‘ldi. Tezkor reydi va driblinglari bilan muntazam xavf tug‘dirdi, faqat golli zarba yetishmadi;

  • Erling Holand (6/10): Omadsiz kun. Holand nimadir qilishga ulgurmasidanoq raqib sardori Lyuis Dank uni to‘liq yopib tashladi;

  • Jeremi Doku (5,5/10): Foydali ish koeffitsiyenti juda past bo‘ldi;

  • Rayan Sherki (6,5/10): Zaxiradan maydonga tushib, o‘yinni jonlantirdi. Fernandes va Nuneshga ajoyib vaziyatlar yaratib bergan bo‘lsa-da, jamoadoshlari ulardan foydalana olmadi;

  • Niko O'Rayli (6/10): O‘yin sur’atiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi, biroq yakuniy harakatlarda samara bo‘lmadi.

Qatorasiga ikkinchi mag‘lubiyatdan keyin «Manchester Siti» murabbiylar shtabi himoya va yarimhimoyadagi muammolarni zudlik bilan bartaraf etishi kerak, chunki jamoani oldinda Chempionlar ligasidagi muhim safar bahsi kutib turibdi.

Abduqodir HusanovManchester SitiAngliya Premer-ligasiBrayton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdiBugun 22:09Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaBugun 19:50Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?29 oktabr 08:39Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi29 oktabr 07:51Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdiAbduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdiBugun 22:32Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnBugun 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi