Toshkentda sigir-balerina libosidagi qiz samokatda harakatlanayotganida to‘xtatildi

·62·Jamiyat
Toshkentda sigir-balerina libosidagi qiz samokatda harakatlanayotganida to‘xtatildi

Toshkentda Xellouin bayrami munosabati bilan sigir-balerina libosini kiygan qiz huquq-tartibot idoralari xodimlari e’tiborini tortdi.

Guvohlarning aytishicha, voqea 31 oktyabr kuni kechqurun «Minor» metro bekati va Brasserie Minor bari yaqinida sodir bo‘lgan. Samokatda harakatlanayotgan qiz Patrul-post xizmati xodimlari tomonidan to‘xtatilgan.

Ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, qiz tuman ichki ishlar bo‘limiga olib borilib, u bilan profilaktik suhbat o‘tkazilgan. Uning Xellouin bayrami munosabati bilan g‘ayrioddiy libos kiygani aytilmoqda.

Hozircha voqea yuzasidan rasmiy izoh berilmagan.

ToshkentXellouinMinorIIB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp va rafiqasi Melaniya Oq uyda bolalarga Xellouin sovg‘alarini ulashdi (video)Tramp va rafiqasi Melaniya Oq uyda bolalarga Xellouin sovg‘alarini ulashdi (video)31 oktabr 08:53Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)3 iyun 13:33Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)28 sentabr 14:08Toshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiToshkentda Bo‘zsuv kanaliga o‘zini tashlagan qizni inspektorlar qutqarib qoldiKecha 23:42Qashqadaryolik 11-sinf o‘quvchisi 5 ta sertifikat bilan talaba bo‘ldiQashqadaryolik 11-sinf o‘quvchisi 5 ta sertifikat bilan talaba bo‘ldiKecha 19:13Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)Osmondagi tillarang to‘lqin: Bo‘kadagi issiqxona tepasida nima sodir bo‘ldi? (video)Kecha 17:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi