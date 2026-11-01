Niderlandiyada erkak ajrashgandan keyin mushugi bilan ko‘rishish uchun sudga murojaat qildi

·46·Dunyo
Niderlandiyada erkak ajrashgandan keyin mushugi bilan ko‘rishish uchun sudga murojaat qildi

Niderlandiya poytaxti Amsterdamda yashovchi erkak ajrashganidan keyin ham mushugidan voz kechishni istamadi. U sobiq rafiqasining qo‘lida qolgan uy hayvoni bilan muntazam ko‘rishib turish tartibini belgilashni so‘rab, sudga murojaat qildi.

Erkak mushukni har ikki haftada bir yoki har hafta oxirida o‘z uyida saqlash imkoniyatini berishni so‘ragan. Biroq sobiq rafiqasi bunga qarshi chiqqan. Uning ta’kidlashicha, mushuk ancha keksaygan va surunkali kasalliklari bor. Shu sababli uning yashash muhiti va kundalik parvarish tartibini o‘zgartirish salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

2026 yil 28 aprel kuni Amsterdam sudi erkakning talabini ko‘rib chiqib, mushuk bilan uchrashuv tartibini belgilash uchun qonuniy asos mavjud emasligini bildirgan. Shu bois ariza qabul qilinmagan.

Shunday qilib, erkak sud orqali mushugi bilan uchrashish huquqini qo‘lga kirita olmadi.

Amsterdam sudiNiderlandiyauy hayvonlarisud ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayvonlar olamidagi sof mehr: O‘z ovqatini o‘yinchog‘i bilan bo‘lishgan mushuk videosiHayvonlar olamidagi sof mehr: O‘z ovqatini o‘yinchog‘i bilan bo‘lishgan mushuk videosi31 oktabr 11:11Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardi19 avgust 15:28PettiChat: uy hayvonlari tilini tushunishga yordam beruvchi yangi gadjetPettiChat: uy hayvonlari tilini tushunishga yordam beruvchi yangi gadjet17 may 16:25Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldi24 oktabr 00:07Boliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildiBoliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildi5 oktabr 11:00Shov-shuvli tanqid: To‘qayev erkaklarning quchoqlashib ko‘rishishi haqida...Shov-shuvli tanqid: To‘qayev erkaklarning quchoqlashib ko‘rishishi haqida...23 avgust 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda