Bloger Asilbek Amirov yana bir bor ota bo‘ldi (video)

·7·Madaniyat
Bloger Asilbek Amirov yana bir bor ota bo‘ldi (video)

aslbek_emir taxallusi bilan ijod qiluvchi bloger Asilbek Amirov yana bir bor ota bo‘ldi. U quvonchli xabarni Instagram sahifasiga joylagan videosi orqali kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.

Bloger video ostida «Hayotimga xush kelibsan, Asmira», deya yozib qoldirgan. Ushbu yozuvdan ko‘rinishicha, chaqaloqqa Asmira deb ism qo‘yilgan.

Blogerning kuzatuvchilari uning quvonchli xabariga befarq qolmay, izohlarda samimiy tabrik va tilaklarini bildirmoqda.

Biz ham Asilbek Amirov va uning oilasini quvonchli voqea bilan tabriklab, chaqaloqqa sog‘lik-salomatlik va baxtli umr tilaymiz.

Asilbek AmirovAslbek EmirO‘zbek blogerlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)29 sentabr 17:26Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)26 sentabr 19:10Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?9 oktabr 12:38MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)10 oktabr 20:19MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?9 oktabr 21:03Feruza Normatova to‘yining bir yilligida turmush o‘rtog‘idan qanday sovg‘a oldi? (video)Feruza Normatova to‘yining bir yilligida turmush o‘rtog‘idan qanday sovg‘a oldi? (video)17 oktabr 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi