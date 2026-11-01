Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdi

·48·Sport
Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turida «Arsenal» klubi safarda «Liverpul» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
  • O‘yinning 16-daqiqasida Kay Haverts tomonidan kiritilgan yagona gol londonliklarga 14 yillik tanaffusdan so‘ng «Enfild»da tarixiy g‘alabani taqdim etdi.
  • Murosasiz kechgan bahsda hakam jami 7 ta sariq kartochka ko‘rsatdi va David Rayya boshchiligidagi himoya chizig‘i raqib bosimiga bardosh berdi.

Angliya Premer-ligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda Londonning «Arsenal» klubi muhim tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mikel Arteta shogirdlari murosasiz kechgan bahsda prinsipial raqib — «Liverpul»ni safarda 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

E’tiborlisi, «to‘pchilar» naqd 14 yillik tanaffusdan keyin ilk bor «Enfild» stadionida «qizillar»ni mag‘lub etishning uddasidan chiqib, APL chempionlik poygasida yakka peshqadam bo‘lib oldi.

Havertsning hal qiluvchi zarbasi va keskin to‘qnashuv

«Enfild»dagi to‘qnashuv startdan boshlab yuqori temp va qizg‘in kurash ostida o‘tdi:

  • G‘alaba to‘pi (16-daqiqa): O‘yinning hali 16-daqiqasidayoq Kay Haverts mezbonlar mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga kiritdi — 0:1;

  • Mudofaa devori va asablar jangi: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng «Liverpul» katta bosim uyushtirishga harakat qildi, biroq David Rayya boshchiligidagi «Arsenal» himoyasi raqibga imkoniyat bermadi;

  • 7 ta sariq kartochka: Bellashuv qanchalik murosasiz kechganini hakam tomonidan ko‘rsatilgan 7 ta ogohlantirish ham tasdiqlaydi — Barkolya, Madueke, Kerkez, Lyuis-Skelli, Mak Allister, Timber va Rayya qoida buzgani uchun jazolandi.

Turnir jadvalidagi holat: «Arsenal» 1-o‘ringa chiqib oldi

Mazkur g‘alaba musobaqa jadvalidagi yetakchilik tuzilishini o‘zgartirib yubordi:

  • «Arsenal»: Ochkolari sonini 24 taga yetkazgan London klubi APL turnir jadvalida peshqadamga aylandi;

  • «Liverpul»: O‘z muxlislari qarshisida ochko yo‘qotgan «qizillar» 15 ochko bilan kuchli to‘rtlikdan tashqarida — 5-pog‘onada qoldi.

O‘yin qaydnomasi:

  • APL. 9-tur

  • «Liverpul» — «Arsenal» 0:1

  • Sana va maydon: 1 noyabr, «Enfild»

  • Gol: Kay Haverts 16.

  • Ogohlantirishlar: Barkolya 45+2, Madueke 55, Kerkez 67, Lyuis-Skelli 72, Mak Allister 80, Timber 80, Rayya 90+3.

Tarkiblar:

  • «Liverpul»: Alisson, Arauxo (Munoz, 81), Jake, van Deyk, Kerkez (Simikas, 81), Mak Allister, Nioni (Soboslai, 58), Barkolya, Virts (Kumas, 81), Gakpo (Ngumoa, 67), Isak.

  • «Arsenal»: Rayya, Timber, Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays, Gimaraes (Lyuis-Skelli, 62), Madueke, Edegor (Merino, 88), Solis (Hinkapiye, 84), Haverts (Gokeresh, 84).

Angliya Premer-ligasiArsenalLiverpulKay Haverts
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnKecha 20:18APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?Kecha 17:47APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdiAPLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi25 oktabr 21:28Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:46Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matnBrentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:47Nottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matnNottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi