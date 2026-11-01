Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turida «Arsenal» klubi safarda «Liverpul» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida yakka peshqadamga aylandi.
- O‘yinning 16-daqiqasida Kay Haverts tomonidan kiritilgan yagona gol londonliklarga 14 yillik tanaffusdan so‘ng «Enfild»da tarixiy g‘alabani taqdim etdi.
- Murosasiz kechgan bahsda hakam jami 7 ta sariq kartochka ko‘rsatdi va David Rayya boshchiligidagi himoya chizig‘i raqib bosimiga bardosh berdi.
Angliya Premer-ligasining 9-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda Londonning «Arsenal» klubi muhim tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mikel Arteta shogirdlari murosasiz kechgan bahsda prinsipial raqib — «Liverpul»ni safarda 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
E’tiborlisi, «to‘pchilar» naqd 14 yillik tanaffusdan keyin ilk bor «Enfild» stadionida «qizillar»ni mag‘lub etishning uddasidan chiqib, APL chempionlik poygasida yakka peshqadam bo‘lib oldi.
Havertsning hal qiluvchi zarbasi va keskin to‘qnashuv
«Enfild»dagi to‘qnashuv startdan boshlab yuqori temp va qizg‘in kurash ostida o‘tdi:
G‘alaba to‘pi (16-daqiqa): O‘yinning hali 16-daqiqasidayoq Kay Haverts mezbonlar mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni darvozaga kiritdi — 0:1;
Mudofaa devori va asablar jangi: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng «Liverpul» katta bosim uyushtirishga harakat qildi, biroq David Rayya boshchiligidagi «Arsenal» himoyasi raqibga imkoniyat bermadi;
7 ta sariq kartochka: Bellashuv qanchalik murosasiz kechganini hakam tomonidan ko‘rsatilgan 7 ta ogohlantirish ham tasdiqlaydi — Barkolya, Madueke, Kerkez, Lyuis-Skelli, Mak Allister, Timber va Rayya qoida buzgani uchun jazolandi.
Turnir jadvalidagi holat: «Arsenal» 1-o‘ringa chiqib oldi
Mazkur g‘alaba musobaqa jadvalidagi yetakchilik tuzilishini o‘zgartirib yubordi:
«Arsenal»: Ochkolari sonini 24 taga yetkazgan London klubi APL turnir jadvalida peshqadamga aylandi;
«Liverpul»: O‘z muxlislari qarshisida ochko yo‘qotgan «qizillar» 15 ochko bilan kuchli to‘rtlikdan tashqarida — 5-pog‘onada qoldi.
O‘yin qaydnomasi:
APL. 9-tur
«Liverpul» — «Arsenal» 0:1
Sana va maydon: 1 noyabr, «Enfild»
Gol: Kay Haverts 16.
Ogohlantirishlar: Barkolya 45+2, Madueke 55, Kerkez 67, Lyuis-Skelli 72, Mak Allister 80, Timber 80, Rayya 90+3.
Tarkiblar:
«Liverpul»: Alisson, Arauxo (Munoz, 81), Jake, van Deyk, Kerkez (Simikas, 81), Mak Allister, Nioni (Soboslai, 58), Barkolya, Virts (Kumas, 81), Gakpo (Ngumoa, 67), Isak.
«Arsenal»: Rayya, Timber, Konsa, Gabriel, Kalafiori, Rays, Gimaraes (Lyuis-Skelli, 62), Madueke, Edegor (Merino, 88), Solis (Hinkapiye, 84), Haverts (Gokeresh, 84).
Izohlar 0
…