Yuventus — Napoli: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Yuventus — Napoli uchrashuvi 2 noyabr, 00:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 17. Alaybegovich K., 3. Bremer (kapitan), 32. Kabal X., 12. Duglas Luis, 15. Kalulu P., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 26. Lukumi J., 22. Makkenni U., 27. Voltemade N.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
Napoli boshlang‘ich tarkibi: 1. Meret A., 99. Angissa F., 11. De Bryuyne K., 22. Di Lorenso J., 70. Lang N., 20. Lukka L., 35. Marianuchchi L., 16. Marin R., 8. Maktominey S., 17. Olivera M., 21. Politano M.
Napoli bosh murabbiyi: Allegri M.
Izohlar 0
…